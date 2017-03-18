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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 18 вер, 2021 21:13
Damien написав:
Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов
Это ж смотря где вы живете. В Белой Церкви - так может и бесплатно можно ставить - места много. На ПОХе, может и 100 грн. в день мало будет - слишком много желающих.
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airmax78
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Додано: Суб 18 вер, 2021 21:17
vitaliian написав: kingkongovets написав:
никто вас обеспечивать парковкой для купленных вами авто, маринами для лодок и аэродромами для самолетов обеспечивать не обязан
обломись
Количество и площадь парковочных мест возле дома контролирует ГСН (ДБН) В.2.3-15:2007 «Сооружения транспорта. где должен построить учебное заведение.
почему застройщики это не соблюдают - вопрос к местным властям, как не крути ноги ведут в мэрию. Вырисовывается 2 варианта: либо Кличко в мэрии никто, свадебный генерал открывающий фонтаны, либо всё делается с его согласия.
Ещё раз, это уже стоттридцать пятый. Государственная строй экспертиза и гаск не имеет ничего общего с мэром города. Прекратите обвинять во всём Кличко, а то создаётся впечатление,что он лично согласовавает все жк Киева (и считает парковки)
Востаннє редагувалось hume
в Суб 18 вер, 2021 21:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 21:23
Хомякоид написав:
Не согласен. При наличии велодорожек и условий возле хранений станций метро - пересядут. Вся цивилизованная Европа на велиах.
В пределах 12 км велик намного удобней, чем авто. Немного неровный рельеф у нас в центр из спальников, но если по району, или с одинаковым рельефом, то велик однозначно рулит.
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Додано: Суб 18 вер, 2021 21:34
kingkongovets написав: airmax78 написав: Voistov написав:
Скажите, есть ли по вашему мнению в Киеве дома, которые построены с «достаточным» числом паркомест?
Мой дом
соотношение паркомест к квартирам 1.2
4 года не могли распродать машиноместа.
а шо - распродали таки?
они ж уже даже под коммерцию пару нижних уровней пристроить хотели вроде
зы: пардон, то я с покровским посадом перепутал
Точно. Покровский Посад это самый яркий пример избыточного предложения. Количество машиномест намного превышало количество квартир, но большинство из них находилось, мягко говоря, неудобно относительно выхода из парадных. В итоге то,что удобно сдается по 159-200 уе, остальное даже не распродали и предлагали долгое время под комерцию. Вот вам и пример. При этом парковаться в округе вообще негдеии ситуация ухудшится.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 07:31
kingkongovets написав:
бег как раз вреден
а вот велик и бассик рулят
рейтинг от знакомого очень крутого врача ортопеда:
1) беговые лыжи 2) плавание 3) велик 4) бег. такой порядок
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DmitryK
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:16
Паркоместа по 60 куе. Якась безглузда урбанізація )
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Foridm
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:20
Foridm написав:
Паркоместа по 60 куе. Якась безглузда урбанізація )
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Якщо хочеш мати машину то зобов`язаний купити- (c) ККЦ
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unicdima
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:24
С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...
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Foridm
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:40
Foridm написав:
С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...
Спрос на аренду качественного
жилья в облцентрах выросли в процентах больше, чем в Киеве (не претендую на истину, слишком малая база для анализа). Вполне возможно что айтишники не все вернулись в Киев с удаленки. Мне при недавнем повышении арендатор намекнул, что рынок может и пошел вверх, цены выросли, но лично он может ходить в офис, может работать удаленно, что сейчас и делает, а у него на малой родине стоит закрытая квартира.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:54
Foridm написав:
С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...
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какой % айтишников в общем числе работников?
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