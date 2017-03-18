Справедливости ради - 60куе - это в элитке. Там такая цена оправдана локейшеном, стоимостью квартир и конкуренцией. 99% населения 60куе за машиноместо в Тетрисе или Чикаге не касаются и никогда не коснутся.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 вер, 2021 10:57
Справедливости ради - 60куе - это в элитке. Там такая цена оправдана локейшеном, стоимостью квартир и конкуренцией. 99% населения 60куе за машиноместо в Тетрисе или Чикаге не касаются и никогда не коснутся.
Додано: Нед 19 вер, 2021 10:59
Для этого на малой родине должно быть все то, к чему они привыкли в Киеве. В Киеве это создавалось последние 25 лет. На малой родине многое из этого только предстоит создать.
Додано: Нед 19 вер, 2021 11:14
Вот не надо перекручивать только. Я пишу по поводу обычных автостоянок, даже не обязательно крытых. Т.е. просто участок земли, засыпанный щебнем и огороженный забором. И цена паркоместа в 30грн/день была бы в таком случае с очень хорошей рентабельностью.
Проблема только в том, что нет этих площадок, они все застроены жилыми домами. А должны были быть.Застройщиков нужно было "загонять в стойло"(С), чтобы они хотя бы место оставляли под эти площадки. Я не веду речь о подземных или многоуровневых паркингах, там цена такая, что действительно не подходит 90% населения
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|