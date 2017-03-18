RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8558855985608561

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:57

  Foridm написав:Паркоместа по 60 куе. Якась безглузда урбанізація )

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk

Справедливости ради - 60куе - это в элитке. Там такая цена оправдана локейшеном, стоимостью квартир и конкуренцией. 99% населения 60куе за машиноместо в Тетрисе или Чикаге не касаются и никогда не коснутся.
airmax78
 
Повідомлень: 39611
З нами з: 25.10.12
Подякував: 937 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 10:59

  Foridm написав:С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk

Для этого на малой родине должно быть все то, к чему они привыкли в Киеве. В Киеве это создавалось последние 25 лет. На малой родине многое из этого только предстоит создать.
airmax78
 
Повідомлень: 39611
З нами з: 25.10.12
Подякував: 937 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 11:14

  hume написав:
  Damien написав: Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов

Круто. Это украинский менталитет что-ли?. То есть вас нужно обеспечить паркингом и сугубо по цене, которую вы считаете справедливой. Квартирой вас тоже обеспечить по справедливой цене? Или вас обеспечили соответствующей вашим потребностям маркой авто по цене,
которую вы считаете справедливой.

Чем дальше тем веселее. Всем все должны.

ПС
Кстати, нужно обратиться к прошлым(хорошим) мерам,почему они не обеспечили паркингу место среди ваших домов.

Вот не надо перекручивать только. Я пишу по поводу обычных автостоянок, даже не обязательно крытых. Т.е. просто участок земли, засыпанный щебнем и огороженный забором. И цена паркоместа в 30грн/день была бы в таком случае с очень хорошей рентабельностью.
Проблема только в том, что нет этих площадок, они все застроены жилыми домами. А должны были быть.Застройщиков нужно было "загонять в стойло"(С), чтобы они хотя бы место оставляли под эти площадки. Я не веду речь о подземных или многоуровневых паркингах, там цена такая, что действительно не подходит 90% населения
Damien
 
Повідомлень: 424
З нами з: 28.04.20
Подякував: 269 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8558855985608561
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2139, 2140, 2141
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21404 3875732
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 вер, 2021 10:44
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 62, 63, 64
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
633 297169
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 23:10
Hotab
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49688
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (459)
19.09.2021 12:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.