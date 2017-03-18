Додано: Нед 19 вер, 2021 11:14

hume написав: Damien написав: Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов

Круто. Это украинский менталитет что-ли?. То есть вас нужно обеспечить паркингом и сугубо по цене, которую вы считаете справедливой. Квартирой вас тоже обеспечить по справедливой цене? Или вас обеспечили соответствующей вашим потребностям маркой авто по цене,

которую вы считаете справедливой.



Чем дальше тем веселее. Всем все должны.



ПС

Кстати, нужно обратиться к прошлым(хорошим) мерам,почему они не обеспечили паркингу место среди ваших домов. Круто. Это украинский менталитет что-ли?.Квартирой вас тоже обеспечить по справедливой цене? Или вас обеспечили соответствующей вашим потребностям маркой авто по цене,которую вы считаете справедливой.Чем дальше тем веселее. Всем все должны.ПСКстати, нужно обратиться к прошлым(хорошим) мерам,почему они не обеспечили паркингу место среди ваших домов.

Вот не надо перекручивать только.И цена паркоместа в 30грн/день была бы в таком случае с очень хорошей рентабельностью.Проблема только в том, что нет этих площадок, они все застроены жилыми домами. А должны были быть.Застройщиков нужно было "загонять в стойло"(С), чтобы они хотя бы место оставляли под эти площадки. Я не веду речь о подземных или многоуровневых паркингах, там цена такая, что действительно не подходит 90% населения