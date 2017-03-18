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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 вер, 2021 10:57
Foridm написав:
Паркоместа по 60 куе. Якась безглузда урбанізація )
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Справедливости ради - 60куе - это в элитке. Там такая цена оправдана локейшеном, стоимостью квартир и конкуренцией. 99% населения 60куе за машиноместо в Тетрисе или Чикаге не касаются и никогда не коснутся.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 10:59
Foridm написав:
С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...
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Для этого на малой родине должно быть все то, к чему они привыкли в Киеве. В Киеве это создавалось последние 25 лет. На малой родине многое из этого только предстоит создать.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 11:14
hume написав: Damien написав:
Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов
Круто. Это украинский менталитет что-ли?. То есть вас нужно обеспечить паркингом и сугубо по цене, которую вы считаете справедливой.
Квартирой вас тоже обеспечить по справедливой цене? Или вас обеспечили соответствующей вашим потребностям маркой авто по цене,
которую вы считаете справедливой.
Чем дальше тем веселее. Всем все должны.
ПС
Кстати, нужно обратиться к прошлым(хорошим) мерам,почему они не обеспечили паркингу место среди ваших домов.
Вот не надо перекручивать только. Я пишу по поводу обычных автостоянок, даже не обязательно крытых. Т.е. просто участок земли, засыпанный щебнем и огороженный забором.
И цена паркоместа в 30грн/день была бы в таком случае с очень хорошей рентабельностью.
Проблема только в том, что нет этих площадок, они все застроены жилыми домами. А должны были быть.Застройщиков нужно было "загонять в стойло"(С), чтобы они хотя бы место оставляли под эти площадки. Я не веду речь о подземных или многоуровневых паркингах, там цена такая, что действительно не подходит 90% населения
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Damien
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:47
Damien написав:
Вот не надо перекручивать только. Я пишу по поводу обычных автостоянок, даже не обязательно крытых. Т.е. просто участок земли, засыпанный щебнем и огороженный забором.
И цена паркоместа в 30грн/день была бы в таком случае с очень хорошей рентабельностью.
О Боже, еще нам этого уродства не хватало. Превратить Киев в щебневые поля с заборами и тыщами авто. А кроме уродства городская земля настолько дорогая, что так нерационально ее использовать - преступление. Только подземные и многоуровневые паркинги. По крайней мере в околоцентральных районах. У кого нет денег на паркинг - ездят на общественном транспорте или переезжают в районы по средствам.
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Libo
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:54
надо просто жить в районе старой застройки в центре. там нет проблем с бесплатным паркингом. никогда за последние 10 лет у меня не было ситуации, когда мне нужно было парковать машину от своего или тещиного дома больше чем в 200 метрах. Обычно это 30-50 метров. Это старокиевский р-н
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adeges
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Додано: Нед 19 вер, 2021 15:56
Vlad442 написав: Foridm написав:
С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...
Спрос на аренду качественного
жилья в облцентрах выросли в процентах больше, чем в Киеве (не претендую на истину, слишком малая база для анализа). Вполне возможно что айтишники не все вернулись в Киев с удаленки. Мне при недавнем повышении арендатор намекнул, что рынок может и пошел вверх, цены выросли, но лично он может ходить в офис, может работать удаленно, что сейчас и делает, а у него на малой родине стоит закрытая квартира.
Не зацикливайтесь на айтишниках. Не только они получают хорошее бабло. Это уже феномен новой экономики Украины.
Посмотрите на успешных, образованных, ориентированных в возрасте 30-40 лет. Из числа моих знакомых в Киеве такие имеют порядка 70 тыщ грн., а в провинции 40 тыщ. Совсем не айтишники. Офисный планктон.
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Libo
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:00
adeges
Так судя по последним новостям, бесплатной парковке и во дворах жилых домов в дневное время приходит конец? Будут и жителей обилечивать по 25 грн/час если вторая зона и 35 грн/час если первая? Или во дворах будет бесплатно?
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198Le
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:00
adeges написав:надо просто жить в районе старой застройки в центре. там нет проблем с бесплатным паркингом. никогда за последние 10 лет у меня не было ситуации, когда мне нужно было парковать машину от своего или тещиного дома больше чем в 200 метрах. Обычно это 30-50 метров. Это старокиевский р-н
+++. Жадные новоделы испортили Киев.
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Foridm
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:01
198Le написав:adeges
Так судя по последним новостям, бесплатной парковке и во дворах жилых домов в дневное время приходит конец? Будут и жителей обилечивать по 25 грн/час если вторая зона и 35 грн/час если первая? Или во дворах будет бесплатно?
Вроде бы речь о парковке на улицах, не в дворах.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:05
airmax78 написав: Foridm написав:
С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...
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Для этого на малой родине должно быть все то, к чему они привыкли в Киеве. В Киеве это создавалось последние 25 лет. На малой родине многое из этого только предстоит создать.
Вроде все уже есть, кроме медицины и редких услуг
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Foridm
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