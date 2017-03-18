Додано: Нед 19 вер, 2021 16:06

zРадио написав: rjkz написав: Чукча2 написав: На Нью -Йорк!)) На Нью -Йорк!))



Осмелюсь напомнить, в 2007 цены на КРЖН и зарплаты вышли на уровень Нй.

Потом пришел 2008 год. Осмелюсь напомнить, в 2007 цены на КРЖН и зарплаты вышли на уровень Нй.Потом пришел 2008 год.



Сейчас все по-другому (с), говорили они... Сейчас все по-другому (с), говорили они...

До нас доходит с некоторым временным лагом.Эпицентр всех процессов всегда был в США.Уже несколько месяцев как в НЙ и окрестностях нет былого ажиотажа.Рост цен остановился.В НЙ и ряде локаций Н-Дж небольшое (в %, в $ это вполне порой равно однушке на КРЖН) снижение. Аукционы на повышение отходят. Еще весной, знакомый давал оффер на дом в Н-Дж за 700 куе , проиграл. Победил оффер на 800 куе. + 100 куе! Дома продавались за часы.Побеждали, как правило, те кто брал без мортгиджа, с ходу выписывая чек.Квартиры в НЙ тоже не расхватывают как горячие пирожки.И это при рабочей ипотеке в 2,75% (на 30 лет) и ниже, при которой месячный платеж примерно равен месячной аренде, но "платишь за свое" (с).Украина, конечно, сейчас становится локомотивом мировой экономики и зарплаты в Киеве вынуждают жителей Цюриха бросать свои дома и семьи в поисках возможности заработать на кассе АТБ. Поэтому, "буитокадаражать".