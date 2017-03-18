Додано: Нед 19 вер, 2021 16:35

hume написав: Damien написав: Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов

Круто. Это украинский менталитет что-ли?. То есть вас нужно обеспечить паркингом и сугубо по цене, которую вы считаете справедливой. Квартирой вас тоже обеспечить по справедливой цене? Или вас обеспечили соответствующей вашим потребностям маркой авто по цене,

которую вы считаете справедливой.



Чем дальше тем веселее. Всем все должны.



ПС

Кстати, нужно обратиться к прошлым(хорошим) мерам,почему они не обеспечили паркингу место среди ваших домов. Круто. Это украинский менталитет что-ли?. То есть вас нужно обеспечить паркингом и сугубо по цене, которую вы считаете справедливой. Квартирой вас тоже обеспечить по справедливой цене? Или вас обеспечили соответствующей вашим потребностям маркой авто по цене,которую вы считаете справедливой.Чем дальше тем веселее. Всем все должны.ПСКстати, нужно обратиться к прошлым(хорошим) мерам,почему они не обеспечили паркингу место среди ваших домов.

Не, не надо перекручивать.Ваш оппонент тоже не совсем прав, но:1. Жилье - это не только "4 стены с дыркой для света". Поэтому на ком-то должна лежать функция строительства объектов социально-культурного назначения. Детсады, школы, больницы, театры и кинотеатры (благо, в последнее время этот бызынес идет), спорткомплексы, парковки (причем не только и не столько возле жилья, сколько как дорожная инфраструктура).2. Что касается придомовых паркингов, застройщики ихвозводить, раз это предусмотрено Нормами (честно говоря, сам я этим вопросом никогда не заморачивался, поэтому не в курсе о наличии и формулировки этих Норм, но здесь их приводили, а я патологически доверчив), а вот что касается цен, то мы живем не в СССР, поэтому цену имеет право устанавливать ТОЛЬКО Его Величество Рынок как баланс СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. И эта цена есть единственно правильная и справедливая. Народ! Я не понимаю, что - "Основы экономики" только в КИСИ преподавали? Финансовый якобы форум, а такие вещи только бывшие прорабы знают? Или основополагающие законы экономики все здесь знают, но КРЖН отношения не имеют?