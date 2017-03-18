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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:06
zРадио написав: rjkz написав: Чукча2 написав:
На Нью -Йорк!))
Осмелюсь напомнить, в 2007 цены на КРЖН и зарплаты вышли на уровень Нй.
Потом пришел 2008 год.
Сейчас все по-другому (с), говорили они...
До нас доходит с некоторым временным лагом.
Эпицентр всех процессов всегда был в США.
Уже несколько месяцев как в НЙ и окрестностях нет былого ажиотажа.
Рост цен остановился.
В НЙ и ряде локаций Н-Дж небольшое (в %, в $ это вполне порой равно однушке на КРЖН) снижение. Аукционы на повышение отходят. Еще весной, знакомый давал оффер на дом в Н-Дж за 700 куе , проиграл. Победил оффер на 800 куе. + 100 куе! Дома продавались за часы.Побеждали, как правило, те кто брал без мортгиджа, с ходу выписывая чек.
Квартиры в НЙ тоже не расхватывают как горячие пирожки.
И это при рабочей ипотеке в 2,75% (на 30 лет) и ниже, при которой месячный платеж примерно равен месячной аренде, но "платишь за свое" (с).
Украина, конечно, сейчас становится локомотивом мировой экономики и зарплаты в Киеве вынуждают жителей Цюриха бросать свои дома и семьи в поисках возможности заработать на кассе АТБ. Поэтому, "буитокадаражать".
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:10
adeges написав:
надо просто жить в районе старой застройки в центре. там нет проблем с бесплатным паркингом. никогда за последние 10 лет у меня не было ситуации, когда мне нужно было парковать машину от своего или тещиного дома больше чем в 200 метрах. Обычно это 30-50 метров. Это старокиевский р-н
Если есть место, твое авто никому не мешает, местные органы власти должны перевести его в разряд общественного паркоместа и ты платищь за парковку, т.е. за аренду 20 кв.м у города. Не твоего лично места, а по принципу кто первый подъехал, тот и запарковался. Запарковался на разрешенном месте, клик в айфоне в приложении, и всё - до утра уплачено.
Тоже самое завтра утром сделаешь на разрешенной парковке возле работы. Никому не мешаешь. Платишь за свой комфорт. Твои деньги идут на развитие городского хозяйства.
Шара закончилась. Сам считаешь, если дорого, то пересаживаешься на общественный транспорт, не загрязняешь воздух и не мешаешь своим корытом другим.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:15
vitaliian написав: Foridm написав:
С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...
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какой % айтишников в общем числе работников?
Тут надо смотреть на долю интеллектуальных сотрудников и уровень "цифровизации" компаний. Чуть позже предоставлю информацию
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:25
rjkz написав:
До нас доходит с некоторым временным лагом.
Эпицентр всех процессов всегда был в США.
Уже несколько месяцев как в НЙ и окрестностях нет былого ажиотажа.
Рост цен остановился.
В НЙ и ряде локаций Н-Дж небольшое (в %, в $ это вполне порой равно однушке на КРЖН) снижение. Аукционы на повышение отходят. Еще весной, знакомый давал оффер на дом в Н-Дж за 700 куе , проиграл. Победил оффер на 800 куе. + 100 куе! Дома продавались за часы.Побеждали, как правило, те кто брал без мортгиджа, с ходу выписывая чек.
Квартиры в НЙ тоже не расхватывают как горячие пирожки.
И это при рабочей ипотеке в 2,75% (на 30 лет) и ниже, при которой месячный платеж примерно равен месячной аренде, но "платишь за свое" (с).
Украина, конечно, сейчас становится локомотивом мировой экономики и зарплаты в Киеве вынуждают жителей Цюриха бросать свои дома и семьи в поисках возможности заработать на кассе АТБ. Поэтому, "буитокадаражать".
Обычная корреция - цены в ажиотаже улетели выше разумного. Но спрос все равно огромный, превышает предложение. У меня знакомые сейчас на Флориде покупают дом по телефону - когда появляется что-то на продажу в комьюнити, которое им нравится, брокер бегом едет туда и стримит им телефоном видосы этого дома, чтобы принять решение сразу и успеть сбросить задаток. Приехать самим времени нет - хороший дом улетает за несколько часов. Инфоормация на вчерашний день. Как раз вчера сидели, бухали и получали стримы.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:25
vitaliian написав: Libo написав:
Шара закончилась. Сам считаешь, если дорого, то пересаживаешься на общественный транспорт, не загрязняешь воздух и не мешаешь своим корытом другим.
с этим вроде никто не спорит. Знаете почему так вырос частный автопарк? потому что с ОТ беда
. Иногда он ходит по расписанию но чаще как угодно, я как то час прождал маршрутку 417.
С ОТ всегда беда, но автопарк значительно вырос только в последние пару лет
Ты, как всегда, делаешь неправильные выводы
Автопарк вырос из-за карантинов. Пересичный, в общем своей массе, не хочет ездить в общественном транспорте из-за опасения заразится. Но тот же пересичный не надевает маску в супермаркете, ну это я отвлёкся
Поэтому и покупают американские битки, они подешевле. Но покупая биток, абсолютно не думают, а куда они будут парковать этот самый биток
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:35
vitaliian написав: Libo написав:
Шара закончилась. Сам считаешь, если дорого, то пересаживаешься на общественный транспорт, не загрязняешь воздух и не мешаешь своим корытом другим.
с этим вроде никто не спорит. Знаете почему так вырос частный автопарк? потому что с ОТ беда. Иногда он ходит по расписанию но чаще как угодно, я как то час прождал маршрутку 417.
ОТ точно также стоит часами в пробках. Да, для людей это просто кошамар. Даже там, где есть выделенка, хамы и там мешают людям, не уважают простого чела в ОТ. И город тоже этим должен заниматься, и менты, но и вы - бескультурные водилы и паркованы - тоже за это отвечаете. И не надо всю вину валить только на город.
Сначала посмотрите на себя в зеркало, черти поганые.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:35
hume написав: Damien написав:
Запрещаете? Не вопрос. Только обеспечьте тогда меня паркоместом с соответствующей удаленностью от моего дома, не дороже, чем,например, 30грн/сут(я считаю, что это реальная цена на сегодня, не много и не мало). Вы обязаны были предусмотреть, чтобы паркингу было место среди домов
Круто. Это украинский менталитет что-ли?. То есть вас нужно обеспечить паркингом и сугубо по цене, которую вы считаете справедливой. Квартирой вас тоже обеспечить по справедливой цене? Или вас обеспечили соответствующей вашим потребностям маркой авто по цене,
которую вы считаете справедливой.
Чем дальше тем веселее. Всем все должны.
ПС
Кстати, нужно обратиться к прошлым(хорошим) мерам,почему они не обеспечили паркингу место среди ваших домов.
Не, не надо перекручивать.
Ваш оппонент тоже не совсем прав, но:
1. Жилье - это не только "4 стены с дыркой для света". Поэтому на ком-то должна лежать функция строительства объектов социально-культурного назначения. Детсады, школы, больницы, театры и кинотеатры (благо, в последнее время этот бызынес идет), спорткомплексы, парковки (причем не только и не столько возле жилья, сколько как дорожная инфраструктура).
2. Что касается придомовых паркингов, застройщики их обязаны
возводить, раз это предусмотрено Нормами (честно говоря, сам я этим вопросом никогда не заморачивался, поэтому не в курсе о наличии и формулировки этих Норм, но здесь их приводили, а я патологически доверчив
), а вот что касается цен, то мы живем не в СССР, поэтому цену имеет право устанавливать ТОЛЬКО Его Величество Рынок как баланс СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. И эта цена есть единственно правильная и справедливая. Народ! Я не понимаю, что - "Основы экономики" только в КИСИ преподавали? Финансовый якобы форум, а такие вещи только бывшие прорабы знают? Или основополагающие законы экономики все здесь знают, но КРЖН отношения не имеют?
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:43
rjkz написав:
Что касается придомовых паркингов, застройщики их обязаны
возводить, раз это предусмотрено Нормами (честно говоря, сам я этим вопросом никогда не заморачивался, поэтому не в курсе о наличии и формулировки этих Норм, но здесь их приводили, а я патологически доверчив
),
Я тоже не знаю норм, но допустим. Допустим обязаны, но по какой-то причине не построили. Это дает тебе право парковаться на тротуаре или на детской площадке, мешать другим жителям?
Для тебя остальные законы и правила перестают действовать?! Индульгенция, беззаконие и на всё можно ложить х.?!
О чем вы, ребята?!
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Додано: Нед 19 вер, 2021 16:44
hume написав: vitaliian написав: kingkongovets написав:
никто вас обеспечивать парковкой для купленных вами авто, маринами для лодок и аэродромами для самолетов обеспечивать не обязан
обломись
Количество и площадь парковочных мест возле дома контролирует ГСН (ДБН) В.2.3-15:2007 «Сооружения транспорта. где должен построить учебное заведение.
почему застройщики это не соблюдают - вопрос к местным властям, как не крути ноги ведут в мэрию. Вырисовывается 2 варианта: либо Кличко в мэрии никто, свадебный генерал открывающий фонтаны, либо всё делается с его согласия.
Ещё раз, это уже стоттридцать пятый. Государственная строй экспертиза и гаск не имеет ничего общего с мэром города. Прекратите обвинять во всём Кличко, а то создаётся впечатление,что он лично согласовавает все жк Киева (и считает парковки)
Значит у него есть управленческий аппарат, который должен эффективно работать.
В этом и заключается работа руководителя - делегировать функции подчиненным и контролировать их выполнение. Не получается?
Значит надо признать, что руководитель из него не получился. Пусть делает то что умеет. Нах на ринг кулаками размахивать!
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