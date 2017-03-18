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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8560856185628563

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:47

  rjkz написав:2. Что касается придомовых паркингов, застройщики их обязаны возводить, раз это предусмотрено Нормами (честно говоря, сам я этим вопросом никогда не заморачивался, поэтому не в курсе о наличии и формулировки этих Норм, но здесь их приводили, а я патологически доверчив :lol: ), а вот что касается цен, то мы живем не в СССР, поэтому цену имеет право устанавливать ТОЛЬКО Его Величество Рынок как баланс СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. И эта цена есть единственно правильная и справедливая. Народ! Я не понимаю, что - "Основы экономики" только в КИСИ преподавали? Финансовый якобы форум, а такие вещи только бывшие прорабы знают? Или основополагающие законы экономики все здесь знают, но КРЖН отношения не имеют?

Обязаны, Рынок, Цена, Спрос, Предложение ... какой-то набор лозунгов

А пересичный, при покупке недвиги, не должен думать, куда он будет парковать своё корыто ?
Это я перевожу ваши слова на более доступные :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:52

  rjkz написав:Значит у него есть управленческий аппарат, который должен эффективно работать.
В этом и заключается работа руководителя - делегировать функции подчиненным и контролировать их выполнение. Не получается?
Значит надо признать, что руководитель из него не получился. Пусть делает то что умеет. Нах на ринг кулаками размахивать!


Эта проблема возникла задолго для Кличка. Паркинги в Киеве практически не строили со времени изобретения автомобиля. :shock: Но его экстренные и радикальные меры по наведению порядка на улицах и во дворах категорически поддерживаю :!: , хотя не являюсь его фаном. Кто-то должен взять на себя ответственность и начать. Жить дальше так нельзя. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:99% населения 60куе за машиноместо в Тетрисе или Чикаге не касаются и никогда не коснутся.

В тетрисе недорого - 45 (а в закоулках паркинга и 40).
Только сейчас 2 года после ввода в эксплуатацию видно что паркинг более-менее заполняется, и то не все места выкупили.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:02

  Хомякоид написав:
  Чукча2 написав:Киев где то там , далеко

https://korrespondent.net/ukraine/43981 ... yt-luchshe


Я был последний раз в Виннице в 2018 очень понравилось.
Каждый день что-то новое строят и улучшаю город.
Киев к сожалениию пасет задних.

Марік комфортніше Тернополя (Чернівці взагалі в хвості), просто лол а не рейтинг
flyman
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  #<1 ... 8560856185628563
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