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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8561856285638564>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:47

  rjkz написав:2. Что касается придомовых паркингов, застройщики их обязаны возводить, раз это предусмотрено Нормами (честно говоря, сам я этим вопросом никогда не заморачивался, поэтому не в курсе о наличии и формулировки этих Норм, но здесь их приводили, а я патологически доверчив :lol: ), а вот что касается цен, то мы живем не в СССР, поэтому цену имеет право устанавливать ТОЛЬКО Его Величество Рынок как баланс СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. И эта цена есть единственно правильная и справедливая. Народ! Я не понимаю, что - "Основы экономики" только в КИСИ преподавали? Финансовый якобы форум, а такие вещи только бывшие прорабы знают? Или основополагающие законы экономики все здесь знают, но КРЖН отношения не имеют?

Обязаны, Рынок, Цена, Спрос, Предложение ... какой-то набор лозунгов

А пересичный, при покупке недвиги, не должен думать, куда он будет парковать своё корыто ?
Это я перевожу ваши слова на более доступные :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 16:52

  rjkz написав:Значит у него есть управленческий аппарат, который должен эффективно работать.
В этом и заключается работа руководителя - делегировать функции подчиненным и контролировать их выполнение. Не получается?
Значит надо признать, что руководитель из него не получился. Пусть делает то что умеет. Нах на ринг кулаками размахивать!


Эта проблема возникла задолго для Кличка. Паркинги в Киеве практически не строили со времени изобретения автомобиля. :shock: Но его экстренные и радикальные меры по наведению порядка на улицах и во дворах категорически поддерживаю :!: , хотя не являюсь его фаном. Кто-то должен взять на себя ответственность и начать. Жить дальше так нельзя. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:99% населения 60куе за машиноместо в Тетрисе или Чикаге не касаются и никогда не коснутся.

В тетрисе недорого - 45 (а в закоулках паркинга и 40).
Только сейчас 2 года после ввода в эксплуатацию видно что паркинг более-менее заполняется, и то не все места выкупили.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:02

  Хомякоид написав:
  Чукча2 написав:Киев где то там , далеко

https://korrespondent.net/ukraine/43981 ... yt-luchshe


Я был последний раз в Виннице в 2018 очень понравилось.
Каждый день что-то новое строят и улучшаю город.
Киев к сожалениию пасет задних.

Марік комфортніше Тернополя (Чернівці взагалі в хвості), просто лол а не рейтинг
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:07

  Bolt написав:У нас Осбб дом утепляет, ну и предписали мне временно снять два кондея на фасаде. Мастера запросили за снятие по 500-600грн за штуку, а потом столько же за установку. Смотрю ролик
https://youtu.be/ttZ8zjAvb3Q
и приблизительно за полтора часа снимаю два кондея.Тоесть экономлю на ровном месте две дневные средние ЗП во Львове на руки.

а хладагент як задуваєш потім?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:12

  Libo написав:
  zРадио написав:
  rjkz написав:
Осмелюсь напомнить, в 2007 цены на КРЖН и зарплаты вышли на уровень Нй.
Потом пришел 2008 год.


Сейчас все по-другому (с), говорили они...


Сейчас будет как было в 90-е, с гиперком. :wink:
Решайте быстрее свой квартирный вопрос, а что осталось - в золото и серебро. 8)
Поднимитесьв 50 раз! :idea:


ага, отримав з.п. і вже доларовий мільонер, як в 90х з купонокарбованцем ... штатам кирдик, долар все (Лібо ну не пались так відверто)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:17

  Foridm написав:С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk

в іпенях Іпенів теж, але тут кажуть, що всім тре жити в цетрі Києва ...
ну і лісапєдістам мішають бляхери (це як ЛГБТ шникики, їм теж нормальної орієнтації заважають)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 19 вер, 2021 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:19

  airmax78 написав:
  Foridm написав:С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk

Для этого на малой родине должно быть все то, к чему они привыкли в Киеве. В Киеве это создавалось последние 25 лет. На малой родине многое из этого только предстоит создать.

забув дописати - шутка юмора
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:22

  flyman написав:
  Foridm написав:С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk

в іпенях Іперів теж, але тут кажуть, що всім тре жити в цетрі Києва ...
ну і лісапєдістам мішають бляхери (це як ЛГБТ шникики, їм теж нормальної орієнтації заважають)

даже в космосе теперь можно работать удаленно
Скоро не только землян, но у космических путешественников и астронавтов появится бесплатное подключение к Интернету. В тоже время подписка землян на интернет от Илона Маска обойдется в $99/месяц, а стоимость подключения составит $499.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:36

  Libo написав:
  rjkz написав:До нас доходит с некоторым временным лагом.
Эпицентр всех процессов всегда был в США.
Уже несколько месяцев как в НЙ и окрестностях нет былого ажиотажа.
Рост цен остановился.
В НЙ и ряде локаций Н-Дж небольшое (в %, в $ это вполне порой равно однушке на КРЖН) снижение. Аукционы на повышение отходят. Еще весной, знакомый давал оффер на дом в Н-Дж за 700 куе , проиграл. Победил оффер на 800 куе. + 100 куе! Дома продавались за часы.Побеждали, как правило, те кто брал без мортгиджа, с ходу выписывая чек.
Квартиры в НЙ тоже не расхватывают как горячие пирожки.
И это при рабочей ипотеке в 2,75% (на 30 лет) и ниже, при которой месячный платеж примерно равен месячной аренде, но "платишь за свое" (с).
Украина, конечно, сейчас становится локомотивом мировой экономики и зарплаты в Киеве вынуждают жителей Цюриха бросать свои дома и семьи в поисках возможности заработать на кассе АТБ. Поэтому, "буитокадаражать".


Обычная корреция - цены в ажиотаже улетели выше разумного. Но спрос все равно огромный, превышает предложение. У меня знакомые сейчас на Флориде покупают дом по телефону - когда появляется что-то на продажу в комьюнити, которое им нравится, брокер бегом едет туда и стримит им телефоном видосы этого дома, чтобы принять решение сразу и успеть сбросить задаток. Приехать самим времени нет - хороший дом улетает за несколько часов. Инфоормация на вчерашний день. Как раз вчера сидели, бухали и получали стримы. :lol:


Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас.
При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается.
что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?
rjkz
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