Додано: Нед 19 вер, 2021 19:41

pesikot написав: vitaliian написав: с этим вроде никто не спорит. Знаете почему так вырос частный автопарк? потому что с ОТ беда. Иногда он ходит по расписанию но чаще как угодно, я как то час прождал маршрутку 417. с этим вроде никто не спорит.. Иногда он ходит по расписанию но чаще как угодно, я как то час прождал маршрутку 417.

С ОТ всегда беда, но автопарк значительно вырос только в последние пару лет

Ты, как всегда, делаешь неправильные выводы



Автопарк вырос из-за карантинов. Пересичный, в общем своей массе, не хочет ездить в общественном транспорте из-за опасения заразится. Но тот же пересичный не надевает маску в супермаркете, ну это я отвлёкся



Поэтому и покупают американские битки, они подешевле. Но покупая биток, абсолютно не думают, а куда они будут парковать этот самый биток Автопарк вырос из-за карантинов. Пересичный, в общем своей массе, не хочет ездить в общественном транспорте из-за опасения заразится. Но тот же пересичный не надевает маску в супермаркете, ну это я отвлёксяПоэтому и покупают американские битки, они подешевле. Но покупая биток, абсолютно не думают, а куда они будут парковать этот самый биток

Корни проблемы очевидны всем, кроме Вас.Карантин тут не при чем. Общественный транспорт - да, частично.Основная причина - "впихивание" все новых и новых ЖК в старые границы Киева. Новые ЖК, несмотря на то, что автоматически увеличивают количество автомобилей, не только не приносят новых парковочных мест(хотя обязаны), но и забирают старые(жильцы "старых" ЖК парковали в том числе и на пустырях, да).Эта же причина является основой и другой проблемы - пробок.Но тут вообще нет решения, новых дорог не добавишь, в отличие от стоянок.Выход только один - полный запрет нового строительства в пределах нынешних границ Киева. После этого - расширение границ Киева по примеру как это сделано в Москве - с заведением метро и широких проспектов в голую степь, где в дальнейшем все строится вокруг них. Оккупанты иногда применяют правильные решения и не нужно стеснятся подсматривать их.