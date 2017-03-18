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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8562856385648565>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:43

  rjkz написав:что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?

1. жадность
2. пристраивают деньги которые перестали генерировать проффит в других сегментах рынка
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:46

  Libo написав:
  rjkz написав: Что касается придомовых паркингов, застройщики их обязаны возводить, раз это предусмотрено Нормами (честно говоря, сам я этим вопросом никогда не заморачивался, поэтому не в курсе о наличии и формулировки этих Норм, но здесь их приводили, а я патологически доверчив :lol: ),


Я тоже не знаю норм, но допустим. Допустим обязаны, но по какой-то причине не построили. Это дает тебе право парковаться на тротуаре или на детской площадке, мешать другим жителям?
Для тебя остальные законы и правила перестают действовать?! Индульгенция, беззаконие и на всё можно ложить х.?! :shock:
О чем вы, ребята?! :roll:


Я НЕ паркуюсь ни на тротуарах ни на газонах ни на детских площадках.
Не только возле дома. У меня этот вопрос решен. Я не паркуюсь так и вне дома.
Но эта проблема есть и есть институция, которая ОБЯЗАНА решать инфраструктурные вопросы. И есть человек, которого избрали возглавлять этот процесс. Как оказалось зря.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 18:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Наибольшее количество объявлений о продаже однокомнатных квартир в следующих областях:

Киевская — более 6 900 однушек. Средняя стоимость — $43 600.
Одесская — 3 500 объектов. Стоимость — $31 240.
Харьковская — 1 380. Стоимость — $29 115.
Львовская — 835. Стоимость — $37 780.
Ивано-Франковская — 600. Стоимость $19 600 — самая дешевая для Украины.
В пятерку лидеров не попала область города-миллионника Днепра — она заняла лишь 7 место. Хотя цены в регионе на однокомнатные почти как в столице — около $40 360.https://stroyobzor.ua/ru/news-ukraine/t ... -v-raznykh
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:03

  pesikot написав:
  rjkz написав:2. Что касается придомовых паркингов, застройщики их обязаны возводить, раз это предусмотрено Нормами (честно говоря, сам я этим вопросом никогда не заморачивался, поэтому не в курсе о наличии и формулировки этих Норм, но здесь их приводили, а я патологически доверчив :lol: ), а вот что касается цен, то мы живем не в СССР, поэтому цену имеет право устанавливать ТОЛЬКО Его Величество Рынок как баланс СПРОСА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. И эта цена есть единственно правильная и справедливая. Народ! Я не понимаю, что - "Основы экономики" только в КИСИ преподавали? Финансовый якобы форум, а такие вещи только бывшие прорабы знают? Или основополагающие законы экономики все здесь знают, но КРЖН отношения не имеют?

Обязаны, Рынок, Цена, Спрос, Предложение ... какой-то набор лозунгов

А пересичный, при покупке недвиги, не должен думать, куда он будет парковать своё корыто ?
Это я перевожу ваши слова на более доступные :)


Лозунги - это в твоем СССРе.
Рыночная экономика, спрос и предложение, которые формируют цену - это термины экономических капиталистических взаимоотношений, по которым живет цивилизованный мир.
Извини, я понимаю, тебе трудно это понять, но государства и формы общественного самоуправления несут на себе в том числе инфраструктурные и социальные функции. Каждый индивид несет ответственность персонально, поэтому нельзя винить в чем-бы то ни было группы людей по какому-бы то ни было признаку.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:07

  Libo написав:
  rjkz написав:Значит у него есть управленческий аппарат, который должен эффективно работать.
В этом и заключается работа руководителя - делегировать функции подчиненным и контролировать их выполнение. Не получается?
Значит надо признать, что руководитель из него не получился. Пусть делает то что умеет. Нах на ринг кулаками размахивать!


Эта проблема возникла задолго для Кличка. Паркинги в Киеве практически не строили со времени изобретения автомобиля. :shock: Но его экстренные и радикальные меры по наведению порядка на улицах и во дворах категорически поддерживаю :!: , хотя не являюсь его фаном. Кто-то должен взять на себя ответственность и начать. Жить дальше так нельзя. 8)


Как этот ...хм, мэр решает вопрос с дорожной инфраструктурой в плане возможности временно парковать транспортные средства? Хрюстальный мост отгрохал?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:41

  pesikot написав:
  vitaliian написав:с этим вроде никто не спорит. Знаете почему так вырос частный автопарк? потому что с ОТ беда. Иногда он ходит по расписанию но чаще как угодно, я как то час прождал маршрутку 417.

С ОТ всегда беда, но автопарк значительно вырос только в последние пару лет
Ты, как всегда, делаешь неправильные выводы

Автопарк вырос из-за карантинов. Пересичный, в общем своей массе, не хочет ездить в общественном транспорте из-за опасения заразится. Но тот же пересичный не надевает маску в супермаркете, ну это я отвлёкся :)

Поэтому и покупают американские битки, они подешевле. Но покупая биток, абсолютно не думают, а куда они будут парковать этот самый биток

Корни проблемы очевидны всем, кроме Вас.
Карантин тут не при чем. Общественный транспорт - да, частично.
Основная причина - "впихивание" все новых и новых ЖК в старые границы Киева. Новые ЖК, несмотря на то, что автоматически увеличивают количество автомобилей, не только не приносят новых парковочных мест(хотя обязаны), но и забирают старые(жильцы "старых" ЖК парковали в том числе и на пустырях, да).
Эта же причина является основой и другой проблемы - пробок.Но тут вообще нет решения, новых дорог не добавишь, в отличие от стоянок.
Выход только один - полный запрет нового строительства в пределах нынешних границ Киева. После этого - расширение границ Киева по примеру как это сделано в Москве - с заведением метро и широких проспектов в голую степь, где в дальнейшем все строится вокруг них. Оккупанты иногда применяют правильные решения и не нужно стеснятся подсматривать их.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 19:53

  vitaliian написав:
  rjkz написав:что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?

1. жадность
2. пристраивают деньги которые перестали генерировать проффит в других сегментах рынка

https://pikabu.ru/story/pro_kvartiryi_i_perekupshchikov_8477691
звідси взято
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5299975#p5299975
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:00

  rjkz написав:Я НЕ паркуюсь ни на тротуарах ни на газонах ни на детских площадках.
Не только возле дома. У меня этот вопрос решен. Я не паркуюсь так и вне дома.
Но эта проблема есть и есть институция, которая ОБЯЗАНА решать инфраструктурные вопросы. И есть человек, которого избрали возглавлять этот процесс. Как оказалось зря.


А ты ОБЯЗАН соблюдать законы страны и местных властей. Если они предписывают платить за парковку на улице и парковать мышину только в установленных местах, ты должен выполнять это требование.
Городские власти не решают должным образом вопрос с общественными туалетами в многолюдных местах, но ты же по этой причине не садишься срать посреди улицы? :oops: :shock: Ищешь место, чтоб посрать в рамках закона. Так себя надо вести и с машинами, и с парковками. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:06

  Foridm написав:
198Le написав:adeges

Так судя по последним новостям, бесплатной парковке и во дворах жилых домов в дневное время приходит конец? Будут и жителей обилечивать по 25 грн/час если вторая зона и 35 грн/час если первая? Или во дворах будет бесплатно?
Вроде бы речь о парковке на улицах, не в дворах.

Отправлено с моего SM-A805F через Tapatalk

Конечно речь сугубо о проезжей части. Это не нормально когда полтора ряда из трёх забирают на парковку ёлочкой, например на ахматовой (это только в одну сторону) на протяжении всей улицы -паркрвка. Так же писал про вояж немцев по Киеву. У них был только один вопрос - что это за х*#я по всему городу с паркрвкой. 'это я их ещё на ПОХ не вывозил
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:35

  Damien написав:Выход только один - полный запрет нового строительства в пределах нынешних границ Киева. После этого - расширение границ Киева по примеру как это сделано в Москве - с заведением метро и широких проспектов в голую степь, где в дальнейшем все строится вокруг них. Оккупанты иногда применяют правильные решения и не нужно стеснятся подсматривать их.


Представь себе, это не оккупанты такие умные, а просто содрали нормы градостроительства в Америке, которые были внедрены масонами - Джорджем Вашингтоном и первым архитектором столицы США Пьер Шарлем Ленфантом в конце 18-го века, когда еще ездили верхом и в конских бричках, но при этом масоны уже предусмотрели радиальные и поперечные авенью по три-четыре полосы в каждую сторону!!! Про машины и движуху пипл еще тогда даже не подозревал, а масоны уже тогда знали ... :shock:
Когда начали строить метро, сразу вывели его на десятки миль за черту ДС, в степи и леса, где сейчас и живут люди. В ДС только ездят на работу, побухать и туснуться в Джорджтауне.
Кто вам мешает перенимать зарубежный опыт, проверенный тремя столетиями?
И слушайте масонов, они видят на столетия вперед.
8) 8) 8)
Тайны градостроительства Вашингтона.
Libo
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