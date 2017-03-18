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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8562856385648565

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 20:44

  pesikot написав:С ОТ всегда беда, но автопарк значительно вырос только в последние пару лет
Ты, как всегда, делаешь неправильные выводы

Автопарк вырос из-за карантинов. Пересичный, в общем своей массе, не хочет ездить в общественном транспорте из-за опасения заразится. Но тот же пересичный не надевает маску в супермаркете, ну это я отвлёкся :)

Поэтому и покупают американские битки, они подешевле. Но покупая биток, абсолютно не думают, а куда они будут парковать этот самый биток


Не путай причину с триггером. Причина номер 1 невыносимый ОТ , давка, жарко, ездит не по графику и тд. Причина номер 2 советские комплексы, когда авто был признаком успешности и достатка. Народу всю жизнь не хватало на приличное авто а тут каких-то 15 куе и биток с не небольшим пробегом сияет под окном. Триггер - снижение таможенных платежей..

Тот кто боится сидит дома, а на новокупленных битках судя по всему ездят на работу (не в поликлиники же все едут в 8 утра). По твоей логике в ОТ бояться зараззиться а на работе нет. :D :D :D

слабая у тебя аналитика, но ты пробуй.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 вер, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:11

  rjkz написав:[
Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас.
При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается.
что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?

В Техасе дом знакомых, который брали полтора года назад за 210 куе сейчас под 280. Говорят многие переезжают из более развитых штатов из за разницы в цене недвиги. Покупают в Техасе аналогичное и ещё половина остаётся.

Зачем вы постоянно США приплетаете. В Украине один мегаполис, по совместительству он же столица, в других крупных городах ценники минимум на 20-30% дешевле. В США ценники приблизительно размазаны по развитым штатам и везде либо дорого, либо очень дорого. Даже такая маленькая страна как Украина способна обеспечить рост на недвигу в одном городе. При этом если сравнить с более близкой нам Европой, то увидим, что средняя цены Киева как в пригороде Кракова. При этом в Польше тоже есть равномерное размазывание денежной массы по всем крупным городам

С низкой базы кажется, что цены в космосе. Но ведь согласитесь, что долго не могли цены держаться на уровне мегакризисных военных 15-19 годов.
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 21:21

  Damien написав:Выход только один - полный запрет нового строительства в пределах нынешних границ Киева. После этого - расширение границ Киева по примеру как это сделано в Москве - с заведением метро и широких проспектов в голую степь, где в дальнейшем все строится вокруг них. Оккупанты иногда применяют правильные решения и не нужно стеснятся подсматривать их.

Олнозначно, у оккупантов много интересных решений. В частности самое интересное это причесать весь центр и запретить там строить туфту. А на окраины они красть решили. Скорее всего и нам нужно брать это как пример. Нашему зодчесту на окраинах есть чему поучиться. Метро строят, тут без влпросов. Но дороги обычно вникуда с огромными пробками
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