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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 19 вер, 2021 20:44
pesikot написав:
С ОТ всегда беда, но автопарк значительно вырос только в последние пару лет
Ты, как всегда, делаешь неправильные выводы
Автопарк вырос из-за карантинов. Пересичный, в общем своей массе, не хочет ездить в общественном транспорте из-за опасения заразится. Но тот же пересичный не надевает маску в супермаркете, ну это я отвлёкся
Поэтому и покупают американские битки, они подешевле. Но покупая биток, абсолютно не думают, а куда они будут парковать этот самый биток
Не путай причину с триггером. Причина номер 1 невыносимый ОТ , давка, жарко, ездит не по графику и тд. Причина номер 2 советские комплексы, когда авто был признаком успешности и достатка. Народу всю жизнь не хватало на приличное авто а тут каких-то 15 куе и биток с не небольшим пробегом сияет под окном. Триггер - снижение таможенных платежей..
Тот кто боится сидит дома, а на новокупленных битках судя по всему ездят на работу (не в поликлиники же все едут в 8 утра). По твоей логике в ОТ бояться зараззиться а на работе нет.
слабая у тебя аналитика, но ты пробуй.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 19 вер, 2021 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 21:11
rjkz написав:
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Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас.
При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается.
что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?
В Техасе дом знакомых, который брали полтора года назад за 210 куе сейчас под 280. Говорят многие переезжают из более развитых штатов из за разницы в цене недвиги. Покупают в Техасе аналогичное и ещё половина остаётся.
Зачем вы постоянно США приплетаете. В Украине один мегаполис, по совместительству он же столица, в других крупных городах ценники минимум на 20-30% дешевле. В США ценники приблизительно размазаны по развитым штатам и везде либо дорого, либо очень дорого. Даже такая маленькая страна как Украина способна обеспечить рост на недвигу в одном городе. При этом если сравнить с более близкой нам Европой, то увидим, что средняя цены Киева как в пригороде Кракова. При этом в Польше тоже есть равномерное размазывание денежной массы по всем крупным городам
С низкой базы кажется, что цены в космосе. Но ведь согласитесь, что долго не могли цены держаться на уровне мегакризисных военных 15-19 годов.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 21:21
Damien написав:
Выход только один - полный запрет нового строительства в пределах нынешних границ Киева. После этого - расширение границ Киева по примеру как это сделано в Москве - с заведением метро и широких проспектов в голую степь, где в дальнейшем все строится вокруг них. Оккупанты иногда применяют правильные решения и не нужно стеснятся подсматривать их.
Олнозначно, у оккупантов много интересных решений. В частности самое интересное это причесать весь центр и запретить там строить туфту. А на окраины они класть решили. Скорее всего и нам нужно брать это как пример. Нашему зодчеству на окраинах есть чему поучиться. Метро строят, тут без вопросов. Но дороги оттуда обычно в никуда с огромными пробками. Знакомые, те что на окраинах, передвигаются только общ транспортом. Человнйники там на окраинах знатные. Но с навесным фасадом.
Главное нужно скопировать дородные камеры и организацию борьбы с парковками. Там она очень хитрая.
Востаннє редагувалось hume
в Нед 19 вер, 2021 21:48, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 21:34
На окраинах Москвы бывает что построили человейники в бывших картофельных полях, а потом к этому району ведут метро. Но странцию делают не там где эти человейники, а в 2 км оттуда в еще незастроеных полях - чтобы распродать новые человейники (старые то уже и так купили, зачем там метро рядом).
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Додано: Нед 19 вер, 2021 21:43
Libo написав: adeges написав:
надо просто жить в районе старой застройки в центре. там нет проблем с бесплатным паркингом. никогда за последние 10 лет у меня не было ситуации, когда мне нужно было парковать машину от своего или тещиного дома больше чем в 200 метрах. Обычно это 30-50 метров. Это старокиевский р-н
Если есть место, твое авто никому не мешает, местные органы власти должны перевести его в разряд общественного паркоместа и ты платищь за парковку, т.е. за аренду 20 кв.м у города. Не твоего лично места, а по принципу кто первый подъехал, тот и запарковался. Запарковался на разрешенном месте, клик в айфоне в приложении, и всё - до утра уплачено.
Тоже самое завтра утром сделаешь на разрешенной парковке возле работы. Никому не мешаешь. Платишь за свой комфорт. Твои деньги идут на развитие городского хозяйства.
Шара закончилась. Сам считаешь, если дорого, то пересаживаешься на общественный транспорт, не загрязняешь воздух и не мешаешь своим корытом другим.
я же еще и муниципальный асфальт топчу, думаю, нужно трекеры всем вживить, и кто больше ходит - тот больше платит. а кому не нравится - сиди дома или вали в хацапетовку - там тарифы за топтание ниже.
и канализацию нужно не куб. метрами мерять - а кол-вом говна. больше ср-шь - больше платишь. А не хочешь платить больше - меньше жри, и будешь меньше ср-ть. правда тут мерять трудновато, га-ноизмеритель наверное еще не придумали, но с этим думаю тоже разберутся
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Додано: Нед 19 вер, 2021 21:46
Внедрить весы в унитаз
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Додано: Нед 19 вер, 2021 21:56
Кстати, нужно пример штрафов с оккупантов брать. Неправильная парковка 5000 рубчиков. Или 1800 грн. (Вроде так посчитал) и ниипет. Знакомые по москве как зайчики ездят, и все равно за год прилетает на 300-400уе штрафов. Там со скидкой за 200 грн не отмажешься
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Додано: Нед 19 вер, 2021 22:23
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Додано: Нед 19 вер, 2021 22:56
Абсолютно нормальная картина. Уже об этом говорили. Все дюраблы пипл скупил, находясь на карантине. Бабки раздавали, магазины работали, свободного времени была уйма.
А вот рестораны и бары были закрыты. А сейчас мест свободных нет, соскучились, еще не отбухали пропущенное ...
Изменение модели потребления.
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