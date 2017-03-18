Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.
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Додано: Нед 19 вер, 2021 23:02
Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:04
Не переживай, всё это будет. Человечество к этому идет. И за чистый воздух будете платить, он тоже нынче денег стоит. Пока сложности в администрировании. Придумают дешевый унитаз с весами, и г. взвешивать будут.
И впереди планеты всей не Кличко и не украинские власти. На них вам грех обижаться. Я вас на их месте давно бы уже в бараний рог.
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:06
Тут я смотрю тоже стопанулось, хотелки конечно еще есть, но они уже никому не нужны, в Тетрисах-Рыбальских-Манхеттенах куча квартир висит. Вторичка постарше тоже нащупала пик и даже пошла коррекция.
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:08
добавляем новые страны на бомбер, если кто-то хочет чтобы его страна появилась быстро - велкам
вот ссыль на "голосовалку"
viewtopic.php?f=27&t=156131&p=5300281#p5300281
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:09
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Понравилось чем завлекают покупателя в ЖК DOCK32 -"Индустриальный дух и драйв новых технологий, вблизи центра и наедине с рекой", "в стиле Loft/Industrial"
Вокруг промзона, спереди заправка, в ста метрах железка, шыкарный дом. )
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:35
То эйрмакс свое самолюбие так тешит, не принимайте близко к сердцу.
Чем ближе ремонт его квартиры к завершению, тем более ужасает итоговая цифра. Если бы цены на жилье стояли на месте, то впору уже было бы повеситься. А так эйрмакс найдет на первичке самый неадекватно высокий ценник, сравнит с тем что было пару лет назад, перенесет разницу в процентах на свою прелесть и на душе становится светлее - вроде с учетом повышения цен и не так сильно вляпался
Додано: Нед 19 вер, 2021 23:41
Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН
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