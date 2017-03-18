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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8563856485658566

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:02

Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:04

  adeges написав:я же еще и муниципальный асфальт топчу, думаю, нужно трекеры всем вживить, и кто больше ходит - тот больше платит. а кому не нравится - сиди дома или вали в хацапетовку - там тарифы за топтание ниже.

и канализацию нужно не куб. метрами мерять - а кол-вом говна. больше ср-шь - больше платишь. А не хочешь платить больше - меньше жри, и будешь меньше ср-ть. правда тут мерять трудновато, га-ноизмеритель наверное еще не придумали, но с этим думаю тоже разберутся


Не переживай, всё это будет. Человечество к этому идет. И за чистый воздух будете платить, он тоже нынче денег стоит. Пока сложности в администрировании. Придумают дешевый унитаз с весами, и г. взвешивать будут.
И впереди планеты всей не Кличко и не украинские власти. На них вам грех обижаться. Я вас на их месте давно бы уже в бараний рог. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:06

  rjkz написав:До нас доходит с некоторым временным лагом.
Эпицентр всех процессов всегда был в США.
Уже несколько месяцев как в НЙ и окрестностях нет былого ажиотажа.
Рост цен остановился.

Тут я смотрю тоже стопанулось, хотелки конечно еще есть, но они уже никому не нужны, в Тетрисах-Рыбальских-Манхеттенах куча квартир висит. Вторичка постарше тоже нащупала пик и даже пошла коррекция.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:08

добавляем новые страны на бомбер, если кто-то хочет чтобы его страна появилась быстро - велкам

вот ссыль на "голосовалку"
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baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:09

  airmax78 написав:Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.

та ради бога, посмотрим сколько лохов найдется.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понравилось чем завлекают покупателя в ЖК DOCK32 -"Индустриальный дух и драйв новых технологий, вблизи центра и наедине с рекой", "в стиле Loft/Industrial" :D
Вокруг промзона, спереди заправка, в ста метрах железка, шыкарный дом. )
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:35

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.

та ради бога, посмотрим сколько лохов найдется.

То эйрмакс свое самолюбие так тешит, не принимайте близко к сердцу.
Чем ближе ремонт его квартиры к завершению, тем более ужасает итоговая цифра. Если бы цены на жилье стояли на месте, то впору уже было бы повеситься. А так эйрмакс найдет на первичке самый неадекватно высокий ценник, сравнит с тем что было пару лет назад, перенесет разницу в процентах на свою прелесть и на душе становится светлее - вроде с учетом повышения цен и не так сильно вляпался
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 вер, 2021 23:41

  unicdima написав:
  airmax78 написав:Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.

та ради бога, посмотрим сколько лохов найдется.


Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН
zРадио
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