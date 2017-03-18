Додано: Пон 20 вер, 2021 04:15

airmax78 написав: Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)

Грустно, конечно. Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)Грустно, конечно.

Я сейчас скупил с рынка оптового все резиновые изделия, чтобы сделать дефицит. Хочу заработать +10% за 2-3 месяца. Это не годовых.

В этой теме можно обсудить альтернативу недвиги?Это заставит бетонолюбителей задуматься, что надо чтобы кто-то, такой, как я, появился и скупил все метры квадратные.