Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:я же еще и муниципальный асфальт топчу, думаю, нужно трекеры всем вживить, и кто больше ходит - тот больше платит. а кому не нравится - сиди дома или вали в хацапетовку - там тарифы за топтание ниже.
и канализацию нужно не куб. метрами мерять - а кол-вом говна. больше ср-шь - больше платишь. А не хочешь платить больше - меньше жри, и будешь меньше ср-ть. правда тут мерять трудновато, га-ноизмеритель наверное еще не придумали, но с этим думаю тоже разберутся
Не переживай, всё это будет. Человечество к этому идет. И за чистый воздух будете платить, он тоже нынче денег стоит. Пока сложности в администрировании. Придумают дешевый унитаз с весами, и г. взвешивать будут. И впереди планеты всей не Кличко и не украинские власти. На них вам грех обижаться. Я вас на их месте давно бы уже в бараний рог.
Да, да. Как только за аренду воздуха, выдавлиемого авто на улице, и вьезд в центр города, а также за га-но в унитазе начнут брать в сша, ты сразу напиши. Мы будем готовиться к бараньему рогу
rjkz написав:[ Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас. При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается. что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?
В Техасе дом знакомых, который брали полтора года назад за 210 куе сейчас под 280. Говорят многие переезжают из более развитых штатов из за разницы в цене недвиги. Покупают в Техасе аналогичное и ещё половина остаётся.
Зачем вы постоянно США приплетаете. В Украине один мегаполис, по совместительству он же столица, в других крупных городах ценники минимум на 20-30% дешевле. В США ценники приблизительно размазаны по развитым штатам и везде либо дорого, либо очень дорого. Даже такая маленькая страна как Украина способна обеспечить рост на недвигу в одном городе. При этом если сравнить с более близкой нам Европой, то увидим, что средняя цены Киева как в пригороде Кракова. При этом в Польше тоже есть равномерное размазывание денежной массы по всем крупным городам
С низкой базы кажется, что цены в космосе. Но ведь согласитесь, что долго не могли цены держаться на уровне мегакризисных военных 15-19 годов.
таке враження, що пан не бачив що творилося із курсом гривня/долар у 2008, у 2013, і потім з цінами на нерухомість.
Пам"ять як у рибки. Або думає, що зараз все буде інакше - і знову ходіння по тим самим граблям.
airmax78 написав:Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с) Грустно, конечно.
та ради бога, посмотрим сколько лохов найдется.
Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН
мав з КМБ СМС розсилку і холодний дзвінок. З чого б це? При тому що я в них ніколи не відсвічував. Цікавились, чим можуть бути корисні. Кажу, що міг би бути інтерес до 1к на правому березі. Відповіли, що 1к на ПБ нема. На тому розпрощалися.