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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8564856585668567

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 04:28

  airmax78 написав:Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.


Я включил свой мозг.

И в booking выбрал 5* фильтр


http://www.booking.com/Share-H3S8MF
3.2к грн СПА Сити Холидей Резорт и СПА

http://www.booking.com/Share-oWNHyS
3.2к грн Загородный парково-отельный клуб Equides

Зачем надо это чикаго?


I turned on my brain.

And in booking I chose a 5 * filter

3.2k UAH SPA City Holiday Resort and SPA

3.2k UAH Country Park Hotel Club Equides


Why is this Chicago?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:06

  Libo написав:
  adeges написав:я же еще и муниципальный асфальт топчу, думаю, нужно трекеры всем вживить, и кто больше ходит - тот больше платит. а кому не нравится - сиди дома или вали в хацапетовку - там тарифы за топтание ниже.

и канализацию нужно не куб. метрами мерять - а кол-вом говна. больше ср-шь - больше платишь. А не хочешь платить больше - меньше жри, и будешь меньше ср-ть. правда тут мерять трудновато, га-ноизмеритель наверное еще не придумали, но с этим думаю тоже разберутся


Не переживай, всё это будет. Человечество к этому идет. И за чистый воздух будете платить, он тоже нынче денег стоит. Пока сложности в администрировании. Придумают дешевый унитаз с весами, и г. взвешивать будут.
И впереди планеты всей не Кличко и не украинские власти. На них вам грех обижаться. Я вас на их месте давно бы уже в бараний рог. :lol:


Да, да. Как только за аренду воздуха, выдавлиемого авто на улице, и вьезд в центр города, а также за га-но в унитазе начнут брать в сша, ты сразу напиши. Мы будем готовиться к бараньему рогу
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:26

  hume написав:
  rjkz написав:[
Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас.
При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается.
что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?

В Техасе дом знакомых, который брали полтора года назад за 210 куе сейчас под 280. Говорят многие переезжают из более развитых штатов из за разницы в цене недвиги. Покупают в Техасе аналогичное и ещё половина остаётся.

Зачем вы постоянно США приплетаете. В Украине один мегаполис, по совместительству он же столица, в других крупных городах ценники минимум на 20-30% дешевле. В США ценники приблизительно размазаны по развитым штатам и везде либо дорого, либо очень дорого. Даже такая маленькая страна как Украина способна обеспечить рост на недвигу в одном городе. При этом если сравнить с более близкой нам Европой, то увидим, что средняя цены Киева как в пригороде Кракова. При этом в Польше тоже есть равномерное размазывание денежной массы по всем крупным городам

С низкой базы кажется, что цены в космосе. Но ведь согласитесь, что долго не могли цены держаться на уровне мегакризисных военных 15-19 годов.

таке враження, що пан не бачив що творилося із курсом гривня/долар у 2008, у 2013, і потім з цінами на нерухомість.

Пам"ять як у рибки. Або думає, що зараз все буде інакше - і знову ходіння по тим самим граблям.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:33

  zРадио написав:
  unicdima написав:
  airmax78 написав:Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.

та ради бога, посмотрим сколько лохов найдется.


Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН

мав з КМБ СМС розсилку і холодний дзвінок.
З чого б це? При тому що я в них ніколи не відсвічував.
Цікавились, чим можуть бути корисні. Кажу, що міг би бути інтерес до 1к на правому березі. Відповіли, що 1к на ПБ нема. На тому розпрощалися.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 06:48

  flyman написав:таке враження, що пан не бачив що творилося із курсом гривня/долар у 2008, у 2013, і потім з цінами на нерухомість.

Пам"ять як у рибки. Або думає, що зараз все буде інакше - і знову ходіння по тим самим граблям.


А ты не видишь разницы между ситуацией в 2008-м и сейчас? :shock:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:03

  Libo написав:
  flyman написав:таке враження, що пан не бачив що творилося із курсом гривня/долар у 2008, у 2013, і потім з цінами на нерухомість.

Пам"ять як у рибки. Або думає, що зараз все буде інакше - і знову ходіння по тим самим граблям.


А ты не видишь разницы между ситуацией в 2008-м и сейчас? :shock:

Україна в гіршій сутації чим тоді, чи ти про що? Про гіпер бакса і крах США?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:05

  Damien написав:
  unicdima написав:
  airmax78 написав:Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.

та ради бога, посмотрим сколько лохов найдется.

То эйрмакс свое самолюбие так тешит, не принимайте близко к сердцу.
Чем ближе ремонт его квартиры к завершению, тем более ужасает итоговая цифра. Если бы цены на жилье стояли на месте, то впору уже было бы повеситься. А так эйрмакс найдет на первичке самый неадекватно высокий ценник, сравнит с тем что было пару лет назад, перенесет разницу в процентах на свою прелесть и на душе становится светлее - вроде с учетом повышения цен и не так сильно вляпался

А что значит - вляпался? Разве можно жить в квартире без ремонта? Или все что не эконом-ремонт - автоматом вляпался?
Но, что правда, то правда: на фоне растущих цен делать ремонт психологически намного проще, чем на фоне падающих.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:10

  hume написав:
  rjkz написав:[
Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас.
При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается.
что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?

В Техасе дом знакомых, который брали полтора года назад за 210 куе сейчас под 280. Говорят многие переезжают из более развитых штатов из за разницы в цене недвиги. Покупают в Техасе аналогичное и ещё половина остаётся.

Зачем вы постоянно США приплетаете. В Украине один мегаполис, по совместительству он же столица, в других крупных городах ценники минимум на 20-30% дешевле. В США ценники приблизительно размазаны по развитым штатам и везде либо дорого, либо очень дорого. Даже такая маленькая страна как Украина способна обеспечить рост на недвигу в одном городе. При этом если сравнить с более близкой нам Европой, то увидим, что средняя цены Киева как в пригороде Кракова. При этом в Польше тоже есть равномерное размазывание денежной массы по всем крупным городам

С низкой базы кажется, что цены в космосе. Но ведь согласитесь, что долго не могли цены держаться на уровне мегакризисных военных 15-19 годов.


Текущие цены тоже не думаю что долго продержатся.
Назревают проблемы и без США.
Я лично вообще не понимаю, как Зеленский собирается разруливать проблему с газом.
Если посмотреть ютубчик по этой теме, то становится понятно, что план Путена - это уменьшить транзит через Украину до такого уровня, когда его не будет хватать даже для потребления Украины.
И Украине придется перейти с виртуального реверса на реальный реверс с Европы.
И получить одни из самых больших цен в Европы, что убьет промышленность и создаст народные волнения.
А Зеленский прямо заявляет, что он без понятия как решать эту проблему.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

«лимита» на сиротских авто привезла детишек в кловский лицей
Зображення

пробки на весь квартал, обратите внимание на номера

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