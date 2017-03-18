Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав:я же еще и муниципальный асфальт топчу, думаю, нужно трекеры всем вживить, и кто больше ходит - тот больше платит. а кому не нравится - сиди дома или вали в хацапетовку - там тарифы за топтание ниже.
и канализацию нужно не куб. метрами мерять - а кол-вом говна. больше ср-шь - больше платишь. А не хочешь платить больше - меньше жри, и будешь меньше ср-ть. правда тут мерять трудновато, га-ноизмеритель наверное еще не придумали, но с этим думаю тоже разберутся
Не переживай, всё это будет. Человечество к этому идет. И за чистый воздух будете платить, он тоже нынче денег стоит. Пока сложности в администрировании. Придумают дешевый унитаз с весами, и г. взвешивать будут. И впереди планеты всей не Кличко и не украинские власти. На них вам грех обижаться. Я вас на их месте давно бы уже в бараний рог.
Да, да. Как только за аренду воздуха, выдавлиемого авто на улице, и вьезд в центр города, а также за га-но в унитазе начнут брать в сша, ты сразу напиши. Мы будем готовиться к бараньему рогу
rjkz написав:[ Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас. При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается. что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?
В Техасе дом знакомых, который брали полтора года назад за 210 куе сейчас под 280. Говорят многие переезжают из более развитых штатов из за разницы в цене недвиги. Покупают в Техасе аналогичное и ещё половина остаётся.
Зачем вы постоянно США приплетаете. В Украине один мегаполис, по совместительству он же столица, в других крупных городах ценники минимум на 20-30% дешевле. В США ценники приблизительно размазаны по развитым штатам и везде либо дорого, либо очень дорого. Даже такая маленькая страна как Украина способна обеспечить рост на недвигу в одном городе. При этом если сравнить с более близкой нам Европой, то увидим, что средняя цены Киева как в пригороде Кракова. При этом в Польше тоже есть равномерное размазывание денежной массы по всем крупным городам
С низкой базы кажется, что цены в космосе. Но ведь согласитесь, что долго не могли цены держаться на уровне мегакризисных военных 15-19 годов.
таке враження, що пан не бачив що творилося із курсом гривня/долар у 2008, у 2013, і потім з цінами на нерухомість.
Пам"ять як у рибки. Або думає, що зараз все буде інакше - і знову ходіння по тим самим граблям.
airmax78 написав:Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с) Грустно, конечно.
та ради бога, посмотрим сколько лохов найдется.
Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН
мав з КМБ СМС розсилку і холодний дзвінок. З чого б це? При тому що я в них ніколи не відсвічував. Цікавились, чим можуть бути корисні. Кажу, що міг би бути інтерес до 1к на правому березі. Відповіли, що 1к на ПБ нема. На тому розпрощалися.
airmax78 написав:Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с) Грустно, конечно.
та ради бога, посмотрим сколько лохов найдется.
То эйрмакс свое самолюбие так тешит, не принимайте близко к сердцу. Чем ближе ремонт его квартиры к завершению, тем более ужасает итоговая цифра. Если бы цены на жилье стояли на месте, то впору уже было бы повеситься. А так эйрмакс найдет на первичке самый неадекватно высокий ценник, сравнит с тем что было пару лет назад, перенесет разницу в процентах на свою прелесть и на душе становится светлее - вроде с учетом повышения цен и не так сильно вляпался
А что значит - вляпался? Разве можно жить в квартире без ремонта? Или все что не эконом-ремонт - автоматом вляпался? Но, что правда, то правда: на фоне растущих цен делать ремонт психологически намного проще, чем на фоне падающих.
rjkz написав:[ Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас. При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается. что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?
В Техасе дом знакомых, который брали полтора года назад за 210 куе сейчас под 280. Говорят многие переезжают из более развитых штатов из за разницы в цене недвиги. Покупают в Техасе аналогичное и ещё половина остаётся.
Зачем вы постоянно США приплетаете. В Украине один мегаполис, по совместительству он же столица, в других крупных городах ценники минимум на 20-30% дешевле. В США ценники приблизительно размазаны по развитым штатам и везде либо дорого, либо очень дорого. Даже такая маленькая страна как Украина способна обеспечить рост на недвигу в одном городе. При этом если сравнить с более близкой нам Европой, то увидим, что средняя цены Киева как в пригороде Кракова. При этом в Польше тоже есть равномерное размазывание денежной массы по всем крупным городам
С низкой базы кажется, что цены в космосе. Но ведь согласитесь, что долго не могли цены держаться на уровне мегакризисных военных 15-19 годов.
Текущие цены тоже не думаю что долго продержатся. Назревают проблемы и без США. Я лично вообще не понимаю, как Зеленский собирается разруливать проблему с газом. Если посмотреть ютубчик по этой теме, то становится понятно, что план Путена - это уменьшить транзит через Украину до такого уровня, когда его не будет хватать даже для потребления Украины. И Украине придется перейти с виртуального реверса на реальный реверс с Европы. И получить одни из самых больших цен в Европы, что убьет промышленность и создаст народные волнения. А Зеленский прямо заявляет, что он без понятия как решать эту проблему.