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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 вер, 2021 08:03
Libo написав: flyman написав:
таке враження, що пан не бачив що творилося із курсом гривня/долар у 2008, у 2013, і потім з цінами на нерухомість.
Пам"ять як у рибки. Або думає, що зараз все буде інакше - і знову ходіння по тим самим граблям.
А ты не видишь разницы между ситуацией в 2008-м и сейчас?
Україна в гіршій сутації чим тоді, чи ти про що? Про гіпер бакса і крах США?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:05
Damien написав: unicdima написав: airmax78 написав:
Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.
та ради бога, посмотрим сколько лохов найдется.
То эйрмакс свое самолюбие так тешит, не принимайте близко к сердцу.
Чем ближе ремонт его квартиры к завершению, тем более ужасает итоговая цифра. Если бы цены на жилье стояли на месте, то впору уже было бы повеситься. А так эйрмакс найдет на первичке самый неадекватно высокий ценник, сравнит с тем что было пару лет назад, перенесет разницу в процентах на свою прелесть и на душе становится светлее - вроде с учетом повышения цен и не так сильно вляпался
А что значит - вляпался? Разве можно жить в квартире без ремонта? Или все что не эконом-ремонт - автоматом вляпался?
Но, что правда, то правда: на фоне растущих цен делать ремонт психологически намного проще, чем на фоне падающих.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:10
hume написав: rjkz написав:
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Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас.
При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается.
что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?
В Техасе дом знакомых, который брали полтора года назад за 210 куе сейчас под 280. Говорят многие переезжают из более развитых штатов из за разницы в цене недвиги. Покупают в Техасе аналогичное и ещё половина остаётся.
Зачем вы постоянно США приплетаете. В Украине один мегаполис, по совместительству он же столица, в других крупных городах ценники минимум на 20-30% дешевле. В США ценники приблизительно размазаны по развитым штатам и везде либо дорого, либо очень дорого. Даже такая маленькая страна как Украина способна обеспечить рост на недвигу в одном городе. При этом если сравнить с более близкой нам Европой, то увидим, что средняя цены Киева как в пригороде Кракова. При этом в Польше тоже есть равномерное размазывание денежной массы по всем крупным городам
С низкой базы кажется, что цены в космосе. Но ведь согласитесь, что долго не могли цены держаться на уровне мегакризисных военных 15-19 годов.
Текущие цены тоже не думаю что долго продержатся.
Назревают проблемы и без США.
Если посмотреть ютубчик по теме газа, то становится понятно, что план Путина - это уменьшить транзит через Украину до такого уровня, когда его не будет хватать даже для потребления Украины.
И Украине придется перейти с виртуального реверса на реальный реверс с Европы.
И получить одни из самых больших цен в Европы, что убьет промышленность и создаст народные волнения.
А Зеленский прямо заявляет, что он без понятия как решать эту проблему.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Пон 20 вер, 2021 08:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:22
airmax78 написав:
А что значит - вляпался? Разве можно жить в квартире без ремонта? Или все что не эконом-ремонт - автоматом вляпался?
Но, что правда, то правда: на фоне растущих цен делать ремонт психологически намного проще, чем на фоне падающих.
На падающем рынке недвижимости возможно хоть как то общаться с плиточниками - сантехниками.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:29
kingkongovets написав:
«лимита» на сиротских авто привезла детишек в кловский лицей
пробки на весь квартал, обратите внимание на номера
Человек с деньгами для постоянного проживания выберет свой дом перед квартирой.
Дорогая квартира это попадос на деньги.
Максим это скоро узнает
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:30
Foridm написав: airmax78 написав: Foridm написав:
С развитием тотальной удаленки на иностранных клиентов, ехать в Киев для карьеры уже не нужно и это здорово. Конотопские, черниговские и винницкие итшники в пробках не стоят...
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Для этого на малой родине должно быть все то, к чему они привыкли в Киеве. В Киеве это создавалось последние 25 лет. На малой родине многое из этого только предстоит создать.
Вроде все уже есть, кроме медицины и редких услуг
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Ага, особенно в Конотопе
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:33
rjkz написав:
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Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков.
первый раз про флориду слышу. а в техасе завод уже запускает производство через месяц.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:40
zРадио написав: unicdima написав: airmax78 написав:
Новая очередь ФТ поступает в продажу от 2200+ за метр. Было когда-то в районе 800. "Рост по мере ввода в эксплуатацию первых очередей"(с)
Грустно, конечно.
та ради бога, посмотрим сколько лохов найдется.
Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН
О, берешь на вооружение методы местных "риелтеров" - по одному комплексу судишь о всем рынке. Варашавский - понятно почему не рос - проблемы с землей с риском заморозки строительства. Как только официально объявят что проблемы решены - увидишь что будет с ценой. "Рост по мере получения судебных решений".
А КГС вообще еще что-то продает? По-моему он все свои более-менее живые площадки отдал.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 08:42
UA написав:
Человек с деньгами для постоянного проживания выберет свой дом перед квартирой.
Дорогая квартира это попадос на деньги.
Максим это скоро узнает
Ага. Дорогой дом - за городом - это джек-пот. Абсолютная ликвидность. "Почтиденьги". М2.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 20 вер, 2021 08:43, всього редагувалось 1 раз.
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