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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8566856785688569>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:42

  unicdima написав:Понравилось чем завлекают покупателя в ЖК DOCK32 -"Индустриальный дух и драйв новых технологий, вблизи центра и наедине с рекой", "в стиле Loft/Industrial" :D
Вокруг промзона, спереди заправка, в ста метрах железка, шыкарный дом. )

Не понимаете вы индустриальный дух, не цените локацию вблизи центра с интимными видами реку (а ещё получаете эксклюзив с товарными составами в 60 вагонов, и первый ряд, чтоб наслаждаться всеми м этим)
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:43

  hume написав:
  unicdima написав:Понравилось чем завлекают покупателя в ЖК DOCK32 -"Индустриальный дух и драйв новых технологий, вблизи центра и наедине с рекой", "в стиле Loft/Industrial" :D
Вокруг промзона, спереди заправка, в ста метрах железка, шыкарный дом. )

Не понимаете вы индустриальный дух, не цените локацию вблизи центра с интимными видами реку (а ещё получаете эксклюзив с товарными составами в 60 вагонов, и первый ряд, чтоб наслаждаться всеми м этим)
одесская пересыпь, 2 метра от центра, шикарное место, там и море и порт и товарные вагоны 24/7 тудым-сюдым.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:47

  antey1969 написав:..
Обгоним Варшаву и двинемся на Мюнхен!)))

не уверен.
Точне, не так, уверен. Уверен в том, что там чего-то тоже не подешевело
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 08:58

  airmax78 написав:
  UA написав:Человек с деньгами для постоянного проживания выберет свой дом перед квартирой.
Дорогая квартира это попадос на деньги.
Максим это скоро узнает :mrgreen:

Ага. Дорогой дом - за городом - это джек-пот. Абсолютная ликвидность. "Почтиденьги". М2.

Зачем дорогой дом?
Покупатели земли в один голос говорят следующее - В продаже или дома под снос или от 400 кв.м за 0,5 млн. у.е и выше.
Нормальные дома 100 -160 кв по цене 200 - 250 куе, в нормальной локации, просто не посыпают в продажу.
Годами можете отслеживать- нифига нет.
Люди вынуждены покупать землю и строится.
Хоть очень не хотят в это влазить.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:06

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Человек с деньгами для постоянного проживания выберет свой дом перед квартирой.
Дорогая квартира это попадос на деньги.
Максим это скоро узнает :mrgreen:

Ага. Дорогой дом - за городом - это джек-пот. Абсолютная ликвидность. "Почтиденьги". М2.

Зачем дорогой дом?
Покупатели земли в один голос говорят следующее - В продаже или дома под снос или от 400 кв.м за 0,5 млн. у.е и выше.
Нормальные дома 100 -160 кв по цене 200 - 250 куе, в нормальной локации, просто не посыпают в продажу.
Годами можете отслеживать- нифига нет.
Люди вынуждены покупать землю и строится.
Хоть очень не хотят в это влазить.

Разве 3к квартира 90+ кв.м с неплохим (надеюсь) ремонтом в прицентралье (по отношению к серебряной миле) за 280куе - это дорогая квартира? Не смешите. Это теперь цена КТ с ремонтом.
P.S. Потому и нет, что когда люди влезут в это, ни о каких 200-250 куе уже не может идти и речи. С учетом стоимости земли улетят хорошо за 300куе.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:09

  hume написав:.. писал про вояж немцев по Киеву. У них был только один вопрос - что это за х*#я по всему городу с паркрвкой. 'это я их ещё на ПОХ не вывозил

хаха, а я возил! ))
У всех был тока один вопрос - а так можно шоле? Когда арендовали машину и ехали в центр, всегда часами искали (лохи) платный паркинг, не понимая, что можно и так кинуть
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:11

  UA написав:Зачем дорогой дом?
Покупатели земли в один голос говорят следующее - В продаже или дома под снос или от 400 кв.м за 0,5 млн. у.е и выше.
Нормальные дома 100 -160 кв по цене 200 - 250 куе, в нормальной локации, просто не посыпают в продажу.
Годами можете отслеживать- нифига нет.
Люди вынуждены покупать землю и строится.
Хоть очень не хотят в это влазить.


плюсанул, все именно так и есть
из последнего - продан участок 11 соток в старых петровцах (генеральские дачи) за 70
все постройки на нем под снос
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:12

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Человек с деньгами для постоянного проживания выберет свой дом перед квартирой.
Дорогая квартира это попадос на деньги.
Максим это скоро узнает :mrgreen:

Ага. Дорогой дом - за городом - это джек-пот. Абсолютная ликвидность. "Почтиденьги". М2.

Зачем дорогой дом?
Покупатели земли в один голос говорят следующее - В продаже или дома под снос или от 400 кв.м за 0,5 млн. у.е и выше.
Нормальные дома 100 -160 кв по цене 200 - 250 куе, в нормальной локации, просто не посыпают в продажу.
Годами можете отслеживать- нифига нет.
Люди вынуждены покупать землю и строится.
Хоть очень не хотят в это влазить.


Через 1-2 года прорабы на загородных стройках озолотятся, а участки вырастут в цене.
У людей с накоплениями или с серыми доходами вариант купить участок и самостоятельно построить дом за незадекларированный кеш будет единственным беспроблемным вариантом.
Ни квартиры ни готовые дома такие люди покупать не смогут.
Максу удачи в продаже прелести.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:15

  airmax78 написав:Разве 3к квартира 90+ кв.м с неплохим (надеюсь) ремонтом в прицентралье (по отношению к серебряной миле) за 280куе - это дорогая квартира? Не смешите. Это теперь цена КТ с ремонтом.
P.S. Потому и нет, что когда люди влезут в это, ни о каких 200-250 куе уже не может идти и речи. С учетом стоимости земли улетят хорошо за 300куе.

Если модность МОПов не самой первой свежести, 3 куе за метр с ремонтом уже не дадут :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:17

  Faceless написав:....Ага, особенно в Конотопе :mrgreen:

В райцентрах, до 15К жителей массово роддомы закрывают, в связи с укрупнениями. Штат врачей укомплектован наполовину - и те тупо на пенсии засиделись.
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