RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8566856785688569

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:21

  UA написав:
  airmax78 написав:Разве 3к квартира 90+ кв.м с неплохим (надеюсь) ремонтом в прицентралье (по отношению к серебряной миле) за 280куе - это дорогая квартира? Не смешите. Это теперь цена КТ с ремонтом.
P.S. Потому и нет, что когда люди влезут в это, ни о каких 200-250 куе уже не может идти и речи. С учетом стоимости земли улетят хорошо за 300куе.

Если модность МОПов не самой первой свежести, 3 куе за метр с ремонтом уже не дадут :mrgreen:

Дадут - куда денутся? Альтернатива-то от 4куе без ремонта.
airmax78
 
Повідомлень: 39618
З нами з: 25.10.12
Подякував: 937 раз.
Подякували: 4828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 09:32

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Разве 3к квартира 90+ кв.м с неплохим (надеюсь) ремонтом в прицентралье (по отношению к серебряной миле) за 280куе - это дорогая квартира? Не смешите. Это теперь цена КТ с ремонтом.
P.S. Потому и нет, что когда люди влезут в это, ни о каких 200-250 куе уже не может идти и речи. С учетом стоимости земли улетят хорошо за 300куе.

Если модность МОПов не самой первой свежести, 3 куе за метр с ремонтом уже не дадут :mrgreen:

Дадут - куда денутся? Альтернатива-то от 4куе без ремонта.

Щас... дадут.
Новострой с модным МОПом это торговля мечтами - грезами, а не реальной жилплощадью.
Посмотрите White Lines
Недострой с красивыми рендерами между двумя автомагистралями, без какого либо ремонта распродан на ура по 3 куе. метр.
Там в округе нет обжитых домов 10-15 летней давности, с окнами не на дорогу и в состоянии под косметический ремонт?

Макс Ваши Модные МОПы это как матрас для кровати. Пока он существует в каталоге в салоне за него дают много денег.
Привез домой и снял упаковку цена резко в низ.
UA
 
Повідомлень: 5941
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1023 раз.
Подякували: 1276 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8566856785688569
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: striped і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2139, 2140, 2141
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21404 3878760
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 вер, 2021 10:44
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 62, 63, 64
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
633 299370
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 23:10
Hotab
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49699
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98133)
20.09.2021 10:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.