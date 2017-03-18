airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:Разве 3к квартира 90+ кв.м с неплохим (надеюсь) ремонтом в прицентралье (по отношению к серебряной миле) за 280куе - это дорогая квартира?
Не смешите. Это теперь цена КТ с ремонтом.
P.S. Потому и нет, что когда люди влезут в это, ни о каких 200-250 куе уже не может идти и речи. С учетом стоимости земли улетят хорошо за 300куе.
Если модность МОПов не самой первой свежести, 3 куе за метр с ремонтом уже не дадут
Дадут - куда денутся? Альтернатива-то от 4куе без ремонта.
Щас... дадут.
Новострой с модным МОПом это торговля мечтами - грезами, а не реальной жилплощадью.
Посмотрите White Lines
Недострой с красивыми рендерами между двумя автомагистралями, без какого либо ремонта распродан на ура по 3 куе. метр.
Там в округе нет обжитых домов 10-15 летней давности, с окнами не на дорогу и в состоянии под косметический ремонт?
Макс Ваши Модные МОПы это как матрас для кровати. Пока он существует в каталоге в салоне за него дают много денег.
Привез домой и снял упаковку цена резко в низ.