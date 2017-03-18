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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 вер, 2021 09:21
UA написав: airmax78 написав:Разве 3к квартира 90+ кв.м с неплохим (надеюсь) ремонтом в прицентралье (по отношению к серебряной миле) за 280куе - это дорогая квартира?
Не смешите. Это теперь цена КТ с ремонтом.
P.S. Потому и нет, что когда люди влезут в это, ни о каких 200-250 куе уже не может идти и речи. С учетом стоимости земли улетят хорошо за 300куе.
Если модность МОПов не самой первой свежести, 3 куе за метр с ремонтом уже не дадут
Дадут - куда денутся? Альтернатива-то от 4куе без ремонта.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:32
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:Разве 3к квартира 90+ кв.м с неплохим (надеюсь) ремонтом в прицентралье (по отношению к серебряной миле) за 280куе - это дорогая квартира?
Не смешите. Это теперь цена КТ с ремонтом.
P.S. Потому и нет, что когда люди влезут в это, ни о каких 200-250 куе уже не может идти и речи. С учетом стоимости земли улетят хорошо за 300куе.
Если модность МОПов не самой первой свежести, 3 куе за метр с ремонтом уже не дадут
Дадут - куда денутся? Альтернатива-то от 4куе без ремонта.
Щас... дадут.
Новострой с модным МОПом это торговля мечтами - грезами, а не реальной жилплощадью.
Посмотрите White Lines
Недострой с красивыми рендерами между двумя автомагистралями, без какого либо ремонта распродан на ура по 3 куе. метр.
Там в округе нет обжитых домов 10-15 летней давности, с окнами не на дорогу и в состоянии под косметический ремонт?
Макс Ваши Модные МОПы это как матрас для кровати. Пока он существует в каталоге в салоне за него дают много денег.
Привез домой и снял упаковку цена резко в низ.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 09:58
Очередной китайский девелопер SINIC падает на 87%
Всі пристібнулись?
зі. Ніконов в Файні лососнет тунця... Шкода тих, хто по 2200 влізе
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:12
У вас как и у КК слишком унтер-офицерский подход. Только "метод кнута". В реальной жизни нужно сочетать кнут и пряник.
Воспитание человека во многом схоже с воспитанием животных. И когда вы наказываете котенка за то что нагадил в коридоре, вы тыкаете сначала его в мордой в дерьмо а затем уже в лоток, куда он должен был по идее сходить.
Просто наказывать (выделено красным) без предоставления лотка (выделено синим) непедагогично и малоэффективно )))
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:32
airmax78 написав: zРадио написав:
Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН
О, берешь на вооружение методы местных "риелтеров" - по одному комплексу судишь о всем рынке
Нет-нет, Максим - показываю, что рынок очень разный. Это ты с коллегами тулишь здесь "ошибки выжившего", мне же интересна общая динамика
airmax78 написав:
Варашавский - понятно почему не рос - проблемы с землей с риском заморозки строительства. Как только официально объявят что проблемы решены - увидишь что будет с ценой. "Рост по мере получения судебных решений"
Полнейший чес! Когда рынок был, действительно, на подъеме в 2019-м и зимой 2020-го, Столица могла позволить себе строить за свои, откладывая продажу на выгодное для себя время. В частности, так было с последними домами Севена. Так что никакой благотворительности сейчас не было бы - последний дом выкинули в продажу от безысходности. С одной стороны понимая, что хоронильщики доллара не бесконечны, и нужно успеть монетизировать их глупость, с другой - остро нуждаются в пополнении денежных средств, чтобы продолжать строить по своим прошлым обязательствам
airmax78 написав:
А КГС вообще еще что-то продает? По-моему он все свои более-менее живые площадки отдал.
Судя по прайсу, на продажу у КГС есть не одна тысяч квартир
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:33
Libo написав:
Кого е. чужое горе?
Тебя кто-то заставляет покупать квартиру или машину?
У тебя нет мозгов до покупки подумать где и за что ты будешь парковаться?
Так почему за твою безмозглость должны страдать твои соседи?
Некоторым муслимам тоже якобы не сделали во дворе резалку для баранов, так они режут их на детских площадках или в ванной. И точно также вопрошают, а гдэ мнэ рэзать баран, вы мнэ прэдусмотрэли мэсто?! Вот и гулайтэ тэпэр.
Про "нарезку" баранов ))) Если у нас каждый четвертый житель будет муслим (а в Киеве ВРОДЕ на 4 лимона жителей 1 лимон машин), то наверняка будут строить во дворах и резалки для баранов. Начали же устанавливать биде в гостиницах под арабских гостей...
Власть, а именно демократическая власть, нужна не только для подавления и наказания, а для отслеживания тенденций и системного решения проблем. Как настоящих, так и тех, которые неминуемо возникнут в будущем.
Законом машины покупать не запрещено. Поэтому давая разрешение на такую плотную застройку на ПОХе, власть должна была подумать и об ОТ и о садиках и о школах и о парковках. И, как по мне - о 6-7 вагонах в составе метро по этой ветке. Артерии человека не могут прокачать столько кислорода, чтобы он бегал со скоростью гепарда.
Государство должно обеспечить людей законами и нормативами, чтобы они могли нормально парковаться, водить детей в школу, и пр... точно так же, как государство вырабатывает нормы и следит за качеством продуктов питания.
А то по-вашему -- зачем законодательно следить за уровнем пальмового масла в хавчике? Пусть каждый производитель льет сколько хочет (строит как хочет), а уже дело покупателя изучать все этикетки и выбрать что-то безопасное ...
И более того: надо штрафовать тех, кто купил дерьмо, отравился и занял место ковидного больного в больнице...
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:38
J_P написав:
Артерии человека не могут прокачать столько кислорода, чтобы он бегал со скоростью гепарда.
для этого есть самокаты)
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vitaliian
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:46
airmax78 написав:
..
А КГС вообще еще что-то продает? По-моему он все свои более-менее живые площадки отдал.
КГС мучительно заглотнул комплексы УБ, и они камнем повисли на шее. Плюс карантин 2020. Дело в том, что они отнимают много усилий разных структур фирмы. У каждого комплекса УБ были свои проблемы: Минобороны и прочие заказчики строительства, не желающие остаться без "договорных квартир"; юридические проблемы с участками, документами на землю и т.д. и т.п. Деньги, в конце концов, которые увел Микитась и банда. Кушнира тоже прижали, запретив брать материалы у конторы жены, обложив ее "санкциями". Тем не менее, стройки худо-бедно шевелятся, к концу года обещают ввести парочку старых комплексов УБ.
Частично из-за этого и "свои" комплексы притормаживают, а новых закладок нет.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:50
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Если модность МОПов не самой первой свежести, 3 куе за метр с ремонтом уже не дадут
Дадут - куда денутся? Альтернатива-то от 4куе без ремонта.
Щас... дадут.
Новострой с модным МОПом это торговля мечтами - грезами, а не реальной жилплощадью.
Посмотрите White Lines
Недострой с красивыми рендерами между двумя автомагистралями, без какого либо ремонта распродан на ура по 3 куе. метр.
Там в округе нет обжитых домов 10-15 летней давности, с окнами не на дорогу и в состоянии под косметический ремонт?
Макс Ваши Модные МОПы это как матрас для кровати. Пока он существует в каталоге в салоне за него дают много денег.
Привез домой и снял упаковку цена резко в низ.
У вас там какой-то свой мир, в котором есть место только "безмозглым инвесторам с сотнями тысяч куе, которые разгребают рендеры по окуевшим прайсам", но на готовое даже не смотрят. У меня свой. Я вижу по каким ценам идут сделки по дому. Потому особо не волнуюсь.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 10:53
vitaliian написав:
... Знаете почему так вырос частный автопарк? потому что с ОТ беда. ...
Да нет, автопарк вырос сначала из-за копеечных "евроблях", а теперь постоянно растет из-за американских "битков", большая часть из которых в Америке продавалась как "не подлежащие восстановлению".
Государство не оградило свое население от дешевого г..на, на кол-во которого наши дороги не рассчитаны
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