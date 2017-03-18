Libo написав:

На Позняках по проекту было несколько многоуровневых парковок, но вместо них построили дома...

А вот если вас сначала откошмарить, за холку натыкать мордой в г., тогда вы уже добровольно в очередь на парковки выстроитесь.

А город провтыкал... Но места для строительства там еще навалом. Но пока не строят. Потому что ваша позняковская жлобня удавится. Зачем? Можно бросить свою машину на клумбе, на тротуаре, прямо на проезжей части и никому ничего не платить.Вы же черти, нормального языка не понимаете. Только так вам можно привить высокую культуру парковки.