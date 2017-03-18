Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
unicdima написав:Понравилось чем завлекают покупателя в ЖК DOCK32 -"Индустриальный дух и драйв новых технологий, вблизи центра и наедине с рекой", "в стиле Loft/Industrial" Вокруг промзона, спереди заправка, в ста метрах железка, шыкарный дом. )
и в пешей доступности девственные каналы Рыбальского! Нада брать, но наверное уже все раскупили.
zРадио написав:Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН
Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато. Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))
zРадио написав:Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН
Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато. Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))