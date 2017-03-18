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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8567856885698570

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 10:54

  unicdima написав:Понравилось чем завлекают покупателя в ЖК DOCK32 -"Индустриальный дух и драйв новых технологий, вблизи центра и наедине с рекой", "в стиле Loft/Industrial" :D
Вокруг промзона, спереди заправка, в ста метрах железка, шыкарный дом. )


и в пешей доступности девственные каналы Рыбальского! Нада брать, но наверное уже все раскупили.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:04

  zРадио написав:Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН


Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато.
Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))
J_P
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:16

  J_P написав:
  zРадио написав:Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН


Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато.
Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))


ХЗ Нас это не коснется
https://taxfree.livejournal.com/3340005.html

https://taxfree.livejournal.com/3343209.html

Сегодня в ленте новостей ещё какой то застройщик проскакивал
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  #<1 ... 8567856885698570
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