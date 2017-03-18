Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
unicdima написав:Понравилось чем завлекают покупателя в ЖК DOCK32 -"Индустриальный дух и драйв новых технологий, вблизи центра и наедине с рекой", "в стиле Loft/Industrial" Вокруг промзона, спереди заправка, в ста метрах железка, шыкарный дом. )
и в пешей доступности девственные каналы Рыбальского! Нада брать, но наверное уже все раскупили.
zРадио написав:Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН
Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато. Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))
zРадио написав:Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН
Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато. Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))
airmax78 написав:Варашавский - понятно почему не рос - проблемы с землей с риском заморозки строительства. Как только официально объявят что проблемы решены - увидишь что будет с ценой. "Рост по мере получения судебных решений"
Полнейший чес! Когда рынок был, действительно, на подъеме в 2019-м и зимой 2020-го, Столица могла позволить себе строить за свои, откладывая продажу на выгодное для себя время. В частности, так было с последними домами Севена. Так что никакой благотворительности сейчас не было бы - последний дом выкинули в продажу от безысходности. С одной стороны понимая, что хоронильщики доллара не бесконечны, и нужно успеть монетизировать их глупость, с другой - остро нуждаются в пополнении денежных средств, чтобы продолжать строить по своим прошлым обязательствам
airmax78 написав:А КГС вообще еще что-то продает? По-моему он все свои более-менее живые площадки отдал.
Судя по прайсу, на продажу у КГС есть не одна тысяч квартир
Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей. У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.
airmax78 написав: Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей. У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.
Максим, заметь, я не говорю, что роста нет - индексы его показывают, и я склонен считать их самым объективным мерилом динамики из всего, что у нас есть. Ты же тулишь саксесс-сторис (причем саксесс-сторис застройщиков, а не их клиентов), забывая о всем остальном, что происходит на рынке. Вот и получаются у тебя глупости - 43-68-100% роста с начала года вместо средних 10%
airmax78 написав: Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей. У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.
Максим, заметь, я не говорю, что роста нет - индексы его показывают, и я склонен считать их самым объективным мерилом динамики из всего, что у нас есть. Ты же тулишь саксесс-сторис (причем саксесс-сторис застройщиков, а не их клиентов), забывая о всем остальном, что происходит на рынке. Вот и получаются у тебя глупости - 43-68-100% роста с начала года вместо средних 10%
Ты разве не понимаешь, что 10% рост в Украине никто бы не заметил. Это вообще в пределах торга и скидок, предоставляемых Застройщиками.
airmax78 написав:Разве 3к квартира 90+ кв.м с неплохим (надеюсь) ремонтом в прицентралье (по отношению к серебряной миле) за 280куе - это дорогая квартира? Не смешите. Это теперь цена КТ с ремонтом. P.S. Потому и нет, что когда люди влезут в это, ни о каких 200-250 куе уже не может идти и речи. С учетом стоимости земли улетят хорошо за 300куе.
Если модность МОПов не самой первой свежести, 3 куе за метр с ремонтом уже не дадут
Дадут - куда денутся? Альтернатива-то от 4куе без ремонта.
Эйр, ты при своём текущем уровне дохода и некоторых, от этого баснословного уровня, по мнению пересичного лодыря, накоплениях, в состоянии покупать раз лет в 15 голый бетон по 4куе и делать там соответствующий уровню дохода ремонт? Или по твоему на пятом сроке ПреЗЕдента зажиточной Украины не только на Липках в Линдене и Сигнатюре метр будет стоить тысяч под 10 хоть евро, хоть долларов, а и Троя будет подороже левого берега Гудзона с Потомаком? И весь КРЖН будет составлять %70 а то больше от ВВП Новой Швейцарии? какой средний доход на рыло пересичного позволит ему быть хоть каким то игроком на этом новом КРЖН -30х годов 21века?