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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8568856985708571>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 10:54

  unicdima написав:Понравилось чем завлекают покупателя в ЖК DOCK32 -"Индустриальный дух и драйв новых технологий, вблизи центра и наедине с рекой", "в стиле Loft/Industrial" :D
Вокруг промзона, спереди заправка, в ста метрах железка, шыкарный дом. )


и в пешей доступности девственные каналы Рыбальского! Нада брать, но наверное уже все раскупили.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:04

  zРадио написав:Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН


Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато.
Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:16

  J_P написав:
  zРадио написав:Варшавский, тем временем, с ноября прошлого года не прибавил ни копейки, КГС-овские проекты (все) - с февраля. Максим это игнорирует и предлагает нам мерять уровень психоза Никонова и податливости его адептов вместо динамики цен на КРЖН


Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато.
Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))


ХЗ Нас это не коснется
https://taxfree.livejournal.com/3340005.html

https://taxfree.livejournal.com/3343209.html

Сегодня в ленте новостей ещё какой то застройщик проскакивал
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:19

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Варашавский - понятно почему не рос - проблемы с землей с риском заморозки строительства. Как только официально объявят что проблемы решены - увидишь что будет с ценой. "Рост по мере получения судебных решений"


Полнейший чес! Когда рынок был, действительно, на подъеме в 2019-м и зимой 2020-го, Столица могла позволить себе строить за свои, откладывая продажу на выгодное для себя время. В частности, так было с последними домами Севена. Так что никакой благотворительности сейчас не было бы - последний дом выкинули в продажу от безысходности. С одной стороны понимая, что хоронильщики доллара не бесконечны, и нужно успеть монетизировать их глупость, с другой - остро нуждаются в пополнении денежных средств, чтобы продолжать строить по своим прошлым обязательствам

  airmax78 написав:А КГС вообще еще что-то продает? По-моему он все свои более-менее живые площадки отдал.


Судя по прайсу, на продажу у КГС есть не одна тысяч квартир

Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей.
У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:26

  airmax78 написав:
Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей.
У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.


Максим, заметь, я не говорю, что роста нет - индексы его показывают, и я склонен считать их самым объективным мерилом динамики из всего, что у нас есть. Ты же тулишь саксесс-сторис (причем саксесс-сторис застройщиков, а не их клиентов), забывая о всем остальном, что происходит на рынке. Вот и получаются у тебя глупости - 43-68-100% роста с начала года вместо средних 10%
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

https://www.facebook.com/53213175026109 ... 27578/?d=n
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:43

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей.
У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.


Максим, заметь, я не говорю, что роста нет - индексы его показывают, и я склонен считать их самым объективным мерилом динамики из всего, что у нас есть. Ты же тулишь саксесс-сторис (причем саксесс-сторис застройщиков, а не их клиентов), забывая о всем остальном, что происходит на рынке. Вот и получаются у тебя глупости - 43-68-100% роста с начала года вместо средних 10%

Ты разве не понимаешь, что 10% рост в Украине никто бы не заметил. Это вообще в пределах торга и скидок, предоставляемых Застройщиками.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:50

  UA написав:
ХЗ Нас это не коснется
https://taxfree.livejournal.com/3340005.html

https://taxfree.livejournal.com/3343209.html

Сегодня в ленте новостей ещё какой то застройщик проскакивал


Компания получила авансовые платежи по объектам, которые еще не были достроены, более чем от 1,5 млн покупателей жилья.

Источники Bloomberg сообщают, что сейчас большая часть оборотных средств компании направляется исключительно на завершение начатых проектов, но имеющихся денег недостаточно даже для этого.

Компания расширялась «в долг» и активно вкладывалась в футбол и электромобили.

Кроме того, существенная часть активов Evergrande на данный момент состоит на 60% из недостроенных объектов.

В прошлом китайские власти уже спасали фирмы с плохими долгами, которые имели значение для экономики. Например, China Huarong — крупнейшая финансовая компания по управлению активами и долгами

China Huarong «спасли» в прошлом месяце

долг Evergrande в 20 раз больше, чем у China Huarong


тут вопрос почему начали заканчиваться покупатели с авансовыми платежами, что схлопывает строительные пирамидки

Мировая это тенденция или нет

Кто-то писал, что в Нью Йорке ажиотаж на дома спал
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 11:55

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Разве 3к квартира 90+ кв.м с неплохим (надеюсь) ремонтом в прицентралье (по отношению к серебряной миле) за 280куе - это дорогая квартира? Не смешите. Это теперь цена КТ с ремонтом.
P.S. Потому и нет, что когда люди влезут в это, ни о каких 200-250 куе уже не может идти и речи. С учетом стоимости земли улетят хорошо за 300куе.

Если модность МОПов не самой первой свежести, 3 куе за метр с ремонтом уже не дадут :mrgreen:

Дадут - куда денутся? Альтернатива-то от 4куе без ремонта.

Эйр, ты при своём текущем уровне дохода и некоторых, от этого баснословного уровня, по мнению пересичного лодыря, накоплениях, в состоянии покупать раз лет в 15 голый бетон по 4куе и делать там соответствующий уровню дохода ремонт? Или по твоему на пятом сроке ПреЗЕдента зажиточной Украины не только на Липках в Линдене и Сигнатюре метр будет стоить тысяч под 10 хоть евро, хоть долларов, а и Троя будет подороже левого берега Гудзона с Потомаком? И весь КРЖН будет составлять %70 а то больше от ВВП Новой Швейцарии? какой средний доход на рыло пересичного позволит ему быть хоть каким то игроком на этом новом КРЖН -30х годов 21века?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:03

  Grand Touring написав:тут вопрос почему начали заканчиваться покупатели с авансовыми платежами, что схлопывает строительные пирамидки

+1
  change_pm написав:Очередной китайский девелопер SINIC падает на 87%

Кучно пошло.
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