Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ага. Дорогой дом - за городом - это джек-пот. Абсолютная ликвидность. "Почтиденьги". М2.
Зачем дорогой дом? Покупатели земли в один голос говорят следующее - В продаже или дома под снос или от 400 кв.м за 0,5 млн. у.е и выше. Нормальные дома 100 -160 кв по цене 200 - 250 куе, в нормальной локации, просто не посыпают в продажу. Годами можете отслеживать- нифига нет. Люди вынуждены покупать землю и строится. Хоть очень не хотят в это влазить.
Через 1-2 года прорабы на загородных стройках озолотятся, а участки вырастут в цене. У людей с накоплениями или с серыми доходами вариант купить участок и самостоятельно построить дом за незадекларированный кеш будет единственным беспроблемным вариантом. Ни квартиры ни готовые дома такие люди покупать не смогут. Максу удачи в продаже прелести.
airmax78 написав:Я вижу по каким ценам идут сделки по дому. Потому особо не волнуюсь.
Вы так же видите покупателей. Кто?
Пакістан, Бангладеш - тікають, цінують модні МОПи
Сомневаюсь с миллионеры с Пакистана и Бангладеша тарятся бетоном по 3+куе в доме Эйра. Они скорее что то убитое советское в своём анклаве купят, к ремонтам дорогим они не приучены, им главное чтоб соотечественники рядом жили, шоб драп по ночам в гостях курить было близко и безопасно ходить. Да вообще - какие миллионеры из третьего мира у нас??? Сирийцы с кое какими бабками конечно могли к нам доехать, но это ж пять лет назад было.