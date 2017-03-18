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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8569857085718572>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Як врятувати Київ від візуального шуму: європейський досвід реновації панельок, розумного озеленення та навігації

https://bzh.life/ua/gorod/vryatuvati-ki ... hv-sSDBVqY
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:24

  kingkongovets написав:«лимита» на сиротских авто привезла детишек в кловский лицей
Зображення

пробки на весь квартал, обратите внимание на номера

Зображення

тре ж жити в центрі, ми знаєм
але ходити напішо, це ж "пацани не поймуть"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:27

  airmax78 написав:ны - увидишь что будет с ценой. "Рост по мере получения судебных решений".
А КГС вообще еще что-то продает? По-моему он все свои более-менее живые площадки отдал.

уже третій раз пишу, 0 реакції - від КМБ була недавно СМС розсилка і холодний дзвінок з ВП, хоча в них ніразу не засвічувався
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 12:30

  little_wanderer написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Ага. Дорогой дом - за городом - это джек-пот. Абсолютная ликвидность. "Почтиденьги". М2.

Зачем дорогой дом?
Покупатели земли в один голос говорят следующее - В продаже или дома под снос или от 400 кв.м за 0,5 млн. у.е и выше.
Нормальные дома 100 -160 кв по цене 200 - 250 куе, в нормальной локации, просто не посыпают в продажу.
Годами можете отслеживать- нифига нет.
Люди вынуждены покупать землю и строится.
Хоть очень не хотят в это влазить.


Через 1-2 года прорабы на загородных стройках озолотятся, а участки вырастут в цене.
У людей с накоплениями или с серыми доходами вариант купить участок и самостоятельно построить дом за незадекларированный кеш будет единственным беспроблемным вариантом.
Ни квартиры ни готовые дома такие люди покупать не смогут.
Максу удачи в продаже прелести.

добавиться "пам'ятників грошам"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Посмотрите White Lines
Недострой с красивыми рендерами между двумя автомагистралями, без какого либо ремонта распродан на ура по 3 куе. метр.

Так же распродали, как Манхеттен: ничего нет, а потом вдруг есть да еще и со скидкой 15%?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я вижу по каким ценам идут сделки по дому. Потому особо не волнуюсь.
Вы так же видите покупателей. Кто?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:26

  flyman написав:добавиться "пам'ятників грошам"

У тебе є такий в буче... складно його назвати пам"ятник, більше як бункер, але все-рівно пам"ятник
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.
Особенно после того, как все лучшие объекты уплыли из прайса КГС и всплыли в Буд-девелопменте или у других безымянных девелоперов, как Манхеттен.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:27

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я вижу по каким ценам идут сделки по дому. Потому особо не волнуюсь.
Вы так же видите покупателей. Кто?

Пакістан, Бангладеш - тікають, цінують модні МОПи :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:46

  change_pm написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я вижу по каким ценам идут сделки по дому. Потому особо не волнуюсь.
Вы так же видите покупателей. Кто?

Пакістан, Бангладеш - тікають, цінують модні МОПи :mrgreen:

Сомневаюсь с миллионеры с Пакистана и Бангладеша тарятся бетоном по 3+куе в доме Эйра.
Они скорее что то убитое советское в своём анклаве купят, к ремонтам дорогим они не приучены, им главное чтоб соотечественники рядом жили, шоб драп по ночам в гостях курить было близко и безопасно ходить.
Да вообще - какие миллионеры из третьего мира у нас???
Сирийцы с кое какими бабками конечно могли к нам доехать, но это ж пять лет назад было.
барабашов
 
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