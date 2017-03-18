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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8569857085718572

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 13:54

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я вижу по каким ценам идут сделки по дому. Потому особо не волнуюсь.
Вы так же видите покупателей. Кто?

Очень разные люди. Почему и удивляет уверенность UA что в среднем и верхнем сегменте в Киеве два полюса. А между ними люди, годами ищущие купить дом за 200-250куе. И все. Ну как-то уж очень упрощенно.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:20

  change_pm написав:
  flyman написав:добавиться "пам'ятників грошам"

У тебе є такий в буче... складно його назвати пам"ятник, більше як бункер, але все-рівно пам"ятник

на вулиці +10 в бунері +20, без кондішена і нагрівача, ляпота
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:24

  kingkongovets написав:Як врятувати Київ від візуального шуму: європейський досвід реновації панельок, розумного озеленення та навігації

https://bzh.life/ua/gorod/vryatuvati-ki ... hv-sSDBVqY

Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре
но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.

Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.

https://bzh.life/ua/gorod/zhk-na-terito ... divnicztvo
Serg-ik
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