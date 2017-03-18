Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.
Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.
Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.
Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.
Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.
Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.
Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.
Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.