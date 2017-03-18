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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8569857085718572

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 88
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
5%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
14%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
10%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:24

  kingkongovets написав:Як врятувати Київ від візуального шуму: європейський досвід реновації панельок, розумного озеленення та навігації

https://bzh.life/ua/gorod/vryatuvati-ki ... hv-sSDBVqY

Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре
но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.

Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.

https://bzh.life/ua/gorod/zhk-na-terito ... divnicztvo
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 14:49

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Як врятувати Київ від візуального шуму: європейський досвід реновації панельок, розумного озеленення та навігації

https://bzh.life/ua/gorod/vryatuvati-ki ... hv-sSDBVqY

Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре
но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.

Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.

https://bzh.life/ua/gorod/zhk-na-terito ... divnicztvo

Нужны подробности. Может за вырученные деньги Авиационный университет полность переоснастит свою учебную базу. Если просто дерибан - то, конечно, приговор.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

СТАЛО ВІДОМО, ЩО ПОБУДУЮТЬ НА МІСЦІ ДЕМІЇВСЬКОГО РИНКУ В КИЄВІ

https://kyiv-future.com.ua/uk/stalo-vid ... e4zxc7Qbhw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 15:22

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Як врятувати Київ від візуального шуму: європейський досвід реновації панельок, розумного озеленення та навігації

https://bzh.life/ua/gorod/vryatuvati-ki ... hv-sSDBVqY

Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре
но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.

Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.

https://bzh.life/ua/gorod/zhk-na-terito ... divnicztvo

Короче школам на Відрадному торба... Всім їхать в центр!
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:28

  J_P написав:Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато.
Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))


Ну и слава Богу. В Америке роста уже нет, а в некоторых местах даже коррекция в 1-3%. Как и во всем, нужен перерыв и отдых. Резкий продолжительный рост может закончиться резким падением, поэтому лучше когда движение вверх постепенное. Рост 10% в год в США считается очень большим, угрожающим стабильности рынка.
Идеальный рост в Украине это на размер инфляции доллара в США плюс 3% сверху.
В этом году 7% инфляция $ + 3% = 10%. При таких темпах и в следующем году рост будет таким же. А если сразу на 30% за год, то потом три года топтания на месте.
Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:34

  flyman написав:
  Libo написав:
  flyman написав:таке враження, що пан не бачив що творилося із курсом гривня/долар у 2008, у 2013, і потім з цінами на нерухомість.

Пам"ять як у рибки. Або думає, що зараз все буде інакше - і знову ходіння по тим самим граблям.


А ты не видишь разницы между ситуацией в 2008-м и сейчас? :shock:

Україна в гіршій сутації чим тоді, чи ти про що? Про гіпер бакса і крах США?


Ты из Ирюпинска???!!! :shock:
Эх, бл*дь, бросить бы всё и уехать в этот Урюпинск! :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:34

  Libo написав:..
Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара. :idea:

ограничением сверху останутся непоспевающие доходы населения. Как и во всем мире
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 16:49

  sequence написав:
  Libo написав:..
Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара.

ограничением сверху останутся непоспевающие доходы населения. Как и во всем мире


На протяжении ковидного периода з/п росли намного быстрее, чем з/п в США и инфляция. Средняя з/п в Украине сейчас $530. Пида-рашку догнали/обогнали. :!: А какая часть еще в тени! :roll: У меня летом челюсть отвисла - в провинции мои родственники - офисный планктон - официально получали минималку, а в конверте еще аж под штуку баксов. :shock: Супер, но, правда, мне их очень жаль с их пенсионной перспективой. :( Смеется тот, кто смеется на пенсии.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:03

  Libo написав:
  sequence написав:
  Libo написав:..
Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара.

ограничением сверху останутся непоспевающие доходы населения. Как и во всем мире


На протяжении ковидного периода з/п росли намного быстрее, чем з/п в США и инфляция. Средняя з/п в Украине сейчас $530. Пида-рашку догнали/обогнали. :!: А какая часть еще в тени! :roll: У меня летом челюсть отвисла - в провинции мои родственники - офисный планктон - официально получали минималку, а в конверте еще аж под штуку баксов. :shock: Супер, но, правда, мне их очень жаль с их пенсионной перспективой. :( Смеется тот, кто смеется на пенсии.


Какое отношение имеет зарплата к пенсии? Эта типа шутка такая? Типа будет пенсия 1000 грн вместо 5000? Ляпота...
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:20

  Libo написав:
  J_P написав:Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато.
Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))


Ну и слава Богу. В Америке роста уже нет, а в некоторых местах даже коррекция в 1-3%. Как и во всем, нужен перерыв и отдых. Резкий продолжительный рост может закончиться резким падением, поэтому лучше когда движение вверх постепенное. Рост 10% в год в США считается очень большим, угрожающим стабильности рынка.
Идеальный рост в Украине это на размер инфляции доллара в США плюс 3% сверху.
В этом году 7% инфляция $ + 3% = 10%. При таких темпах и в следующем году рост будет таким же. А если сразу на 30% за год, то потом три года топтания на месте.
Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара. :idea:


Зачем ты из головы фонтанируешь цифрами, не имеющими ничего общего с реальностью? Инфляция доллара - 5% за последние 12 месяцев. За календарные 12 месяцев 2021-го года будет не выше, а скорее ниже (поскольку лето прошлого года - низкая база сравнения, соответственно, текущие показатели являются выше скользящих средних).

Далее, что такое +3%? С какого перепуга? В чем ты видишь логику? Во 2-м кв. 2021-го США полностью восстановились до докризисных уровней, в то время, как мы идем на уровне 93,3% от 2019-го. За прошедшее десятилетие ВВП США вырос на 17,7%, наш - уменьшился на 4,4%. Здесь о дисконтировании нужно вести речь, а не премии. Убери розовый фильтр на очках - мешает
zРадио
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