Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.
Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.
Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.
Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.
Красивые указатели-єто хорошо. Хорошо бы не только в центре но вот это важнее
протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ працювала без вихідних та видала понад 400 дозволів на будівництво. Для прикладу, за попередні 8 місяців інспекція видала 1621 дозвіл.
Зокрема, ДАБІ дозволила будувати житловий комплекс на понад 1600 квартир на території Національного авіаційного університету в Києві. У 14 будинках нового ЖК побудують 1659 квартир загальною площею 107,3 тисячі квадратних метрів.
J_P написав:Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато. Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))
Ну и слава Богу. В Америке роста уже нет, а в некоторых местах даже коррекция в 1-3%. Как и во всем, нужен перерыв и отдых. Резкий продолжительный рост может закончиться резким падением, поэтому лучше когда движение вверх постепенное. Рост 10% в год в США считается очень большим, угрожающим стабильности рынка. Идеальный рост в Украине это на размер инфляции доллара в США плюс 3% сверху. В этом году 7% инфляция $ + 3% = 10%. При таких темпах и в следующем году рост будет таким же. А если сразу на 30% за год, то потом три года топтания на месте. Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара.
Libo написав:.. Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара.
ограничением сверху останутся непоспевающие доходы населения. Как и во всем мире
На протяжении ковидного периода з/п росли намного быстрее, чем з/п в США и инфляция. Средняя з/п в Украине сейчас $530. Пида-рашку догнали/обогнали. А какая часть еще в тени! У меня летом челюсть отвисла - в провинции мои родственники - офисный планктон - официально получали минималку, а в конверте еще аж под штуку баксов. Супер, но, правда, мне их очень жаль с их пенсионной перспективой. Смеется тот, кто смеется на пенсии.
Libo написав:.. Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара.
ограничением сверху останутся непоспевающие доходы населения. Как и во всем мире
На протяжении ковидного периода з/п росли намного быстрее, чем з/п в США и инфляция. Средняя з/п в Украине сейчас $530. Пида-рашку догнали/обогнали. А какая часть еще в тени! У меня летом челюсть отвисла - в провинции мои родственники - офисный планктон - официально получали минималку, а в конверте еще аж под штуку баксов. Супер, но, правда, мне их очень жаль с их пенсионной перспективой. Смеется тот, кто смеется на пенсии.
Какое отношение имеет зарплата к пенсии? Эта типа шутка такая? Типа будет пенсия 1000 грн вместо 5000? Ляпота...
J_P написав:Внутренний голос с лета подсказывает, что по ценам в Киеве вышли на плато. Но бывает, что этот голос иногда прикалывается )))
Ну и слава Богу. В Америке роста уже нет, а в некоторых местах даже коррекция в 1-3%. Как и во всем, нужен перерыв и отдых. Резкий продолжительный рост может закончиться резким падением, поэтому лучше когда движение вверх постепенное. Рост 10% в год в США считается очень большим, угрожающим стабильности рынка. Идеальный рост в Украине это на размер инфляции доллара в США плюс 3% сверху. В этом году 7% инфляция $ + 3% = 10%. При таких темпах и в следующем году рост будет таким же. А если сразу на 30% за год, то потом три года топтания на месте. Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара.
Зачем ты из головы фонтанируешь цифрами, не имеющими ничего общего с реальностью? Инфляция доллара - 5,3% за последние 12 месяцев. За календарные 12 месяцев 2021-го года будет не выше, а скорее ниже (поскольку лето прошлого года - низкая база сравнения, соответственно, текущие показатели являются выше скользящих средних).
Далее, что такое +3%? С какого перепуга? В чем ты видишь логику? Во 2-м кв. 2021-го США полностью восстановились до докризисных уровней, в то время, как мы идем на уровне 93,9% от 2019-го. За прошедшее десятилетие ВВП США вырос на 17,7%, наш - уменьшился на 4,4%. Здесь о дисконтировании нужно вести речь, а не премии. Убери розовый фильтр на очках - мешает