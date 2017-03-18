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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8570857185728573

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:27

  adeges написав:Какое отношение имеет зарплата к пенсии? Эта типа шутка такая? Типа будет пенсия 1000 грн вместо 5000? Ляпота...


Размер пенсии имеет отношение к з/п. Ты впервые это слышишь?
Получал минималку - тогда расчитывай на минимальную пенсию.

Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?
Говорит ей ПФУ. (с)

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:49

  flyman написав:таке враження, що пан не бачив що творилося із курсом гривня/долар у 2008, у 2013, і потім з цінами на нерухомість.

Пам"ять як у рибки. Або думає, що зараз все буде інакше - і знову ходіння по тим самим граблям.

Пам'ять у теья какмуирыбки. В 2008 году ценники в Киеве были на уровне Лондона и по уш закредитованность населения от чайника до петхаусов.

В 2014 пустые звр, беглый през, аннексия и война. Флай, ты спиваешься.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Франт постоянно ноет о бедной профессуре.
Профессор в кпи чистыми имеет 26 кгрн. Без надбавок, переработок и прочих хитрых наполнений своего кармана. Высшая Математика дополнительное занятие - 600 грн. Сессия - сбор петрушки в особо крупных размерах
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:06

  hume написав:Франт постоянно ноет о бедной профессуре.
Профессор в кпи чистыми имеет 26 кгрн. Без надбавок, переработок и прочих хитрых наполнений своего кармана. Высшая Математика дополнительное занятие - 600 грн. Сессия - сбор петрушки в особо крупных размерах


У меня сосед профессор. Летом рассказывает, жить стало невыносимо. Раньше з/п была $1800 и сам выбирал лекцинные дни и удобное время. А теперь студенты разбежались по заграницам, за тыщу приходится сражаться, но этого в край мало. Живет с женой. Неужели тыщи не хватает на двоих? Отвечает, никак нет. Ребенок оболтус, надо и его семью содержать. Вот так и живем. Вот так нам и не хватает.
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:16

  hume написав:
В 2014 пустые звр


ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:22

  zРадио написав:ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке -6 млрд vs конец 2013-го, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)


О чем ты, ватное полено? :roll:
Посмотри на ЗВР на момент, когда твоего уркагана выперли.
На казначейском счету вообще 100 тыщ грн. было.
И война. И выжили. Вопреки ожиданиям твоей русской сволочи. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:28

  Libo написав:
  zРадио написав:ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке -6 млрд vs конец 2013-го, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)


О чем ты, ватное полено? :roll:
Посмотри на ЗВР на момент, когда твоего уркагана выперли.
На казначейском счету вообще 100 тыщ грн. было.
И война. И выжили. Вопреки ожиданиям твоей русской сволочи. :P


Провокатор гребанный. Ну шла ведь нормальная дискуссия. Обязательно нужно испортить.

За все использованные цифры отвечаю! Кому надо, проверит

PS: а баланс казначейского счета вообще к финансовому здоровью не имеет отношения. В идеале там не должно быть ни больших профицитов, ни больших дефицитов - Бюджет состоит не только из доходов, но и расходов. То, что ты приплел сюда фейк далеких от экономики журналистов, говорит, что сам ты от нее так же далек
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Франт постоянно ноет о бедной профессуре.
знаете почему он пропал с форума? за интернет нечем заплатить. кто нибудь скажите номер его карты...
vitaliian
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