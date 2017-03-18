Размер пенсии имеет отношение к з/п. Ты впервые это слышишь?
Получал минималку - тогда расчитывай на минимальную пенсию.
Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?
Говорит ей ПФУ. (с)
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Додано: Пон 20 вер, 2021 17:27
Размер пенсии имеет отношение к з/п. Ты впервые это слышишь?
Получал минималку - тогда расчитывай на минимальную пенсию.
Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?
Говорит ей ПФУ. (с)
Додано: Пон 20 вер, 2021 17:49
Пам'ять у теья какмуирыбки. В 2008 году ценники в Киеве были на уровне Лондона и по уш закредитованность населения от чайника до петхаусов.
В 2014 пустые звр, беглый през, аннексия и война. Флай, ты спиваешься.
Додано: Пон 20 вер, 2021 17:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Франт постоянно ноет о бедной профессуре.
Профессор в кпи чистыми имеет 26 кгрн. Без надбавок, переработок и прочих хитрых наполнений своего кармана. Высшая Математика дополнительное занятие - 600 грн. Сессия - сбор петрушки в особо крупных размерах
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:06
У меня сосед профессор. Летом рассказывает, жить стало невыносимо. Раньше з/п была $1800 и сам выбирал лекцинные дни и удобное время. А теперь студенты разбежались по заграницам, за тыщу приходится сражаться, но этого в край мало. Живет с женой. Неужели тыщи не хватает на двоих? Отвечает, никак нет. Ребенок оболтус, надо и его семью содержать. Вот так и живем. Вот так нам и не хватает.
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:16
ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:22
О чем ты, ватное полено?
Посмотри на ЗВР на момент, когда твоего уркагана выперли.
На казначейском счету вообще 100 тыщ грн. было.
И война. И выжили. Вопреки ожиданиям твоей русской сволочи.
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:28
Провокатор гребанный. Ну шла ведь нормальная дискуссия. Обязательно нужно испортить.
За все использованные цифры отвечаю! Кому надо, проверит
PS: а баланс казначейского счета вообще к финансовому здоровью не имеет отношения. В идеале там не должно быть ни больших профицитов, ни больших дефицитов - Бюджет состоит не только из доходов, но и расходов. То, что ты приплел сюда фейк далеких от экономики журналистов, говорит, что сам ты от нее так же далек
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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