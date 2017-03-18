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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8570857185728573

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:22

  zРадио написав:ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке -6 млрд vs конец 2013-го, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)


О чем ты, ватное полено? :roll:
Посмотри на ЗВР на момент, когда твоего уркагана выперли.
На казначейском счету вообще 100 тыщ грн. было.
И война. И выжили. Вопреки ожиданиям твоей русской сволочи. :P
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 18:28

  Libo написав:
  zРадио написав:ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке -6 млрд vs конец 2013-го, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)


О чем ты, ватное полено? :roll:
Посмотри на ЗВР на момент, когда твоего уркагана выперли.
На казначейском счету вообще 100 тыщ грн. было.
И война. И выжили. Вопреки ожиданиям твоей русской сволочи. :P


Провокатор гребанный. Ну шла ведь нормальная дискуссия. Обязательно нужно испортить.

За все использованные цифры отвечаю! Кому надо, проверит

PS: а баланс казначейского счета вообще к финансовому здоровью не имеет отношения. В идеале там не должно быть ни больших профицитов, ни больших дефицитов - Бюджет состоит не только из доходов, но и расходов. То, что ты приплел сюда фейк далеких от экономики журналистов, говорит, что сам ты от нее так же далек
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:01

  zРадио написав:Провокатор гребанный. Ну шла ведь нормальная дискуссия. Обязательно нужно испортить.


Ты врал и манипулировал как натюрлих руссишешвайн. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ув. провокаторы и порядочные люди, на ютубе вышел новый ролик про Ирпень. кому интересно велкам viewtopic.php?p=5300739#p5300739
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:20

  hume написав:
  rjkz написав:[
Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас.
При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается.
что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?

В Техасе дом знакомых, который брали полтора года назад за 210 куе сейчас под 280. Говорят многие переезжают из более развитых штатов из за разницы в цене недвиги. Покупают в Техасе аналогичное и ещё половина остаётся.

Зачем вы постоянно США приплетаете. В Украине один мегаполис, по совместительству он же столица, в других крупных городах ценники минимум на 20-30% дешевле. В США ценники приблизительно размазаны по развитым штатам и везде либо дорого, либо очень дорого. Даже такая маленькая страна как Украина способна обеспечить рост на недвигу в одном городе. При этом если сравнить с более близкой нам Европой, то увидим, что средняя цены Киева как в пригороде Кракова. При этом в Польше тоже есть равномерное размазывание денежной массы по всем крупным городам

С низкой базы кажется, что цены в космосе. Но ведь согласитесь, что долго не могли цены держаться на уровне мегакризисных военных 15-19 годов.


Сам я никуда США не приплетаю, а лишь отвечаю на посты, в которых так или иначе США упоминается. Особенно, если кто-то несет откровенную дичь. Единственное исключение за последнее время -когда я привел уровень цен в нью-йоркском новострое бизнес-класса и "хруща" для того, чтобы форумчане имели представление насколько киевские цены коррелируют уровню развития страны и города в мировой системе координат. Кроме того, в моем мировосприятии глобалиста, Украина не болтается где-то в космическом вакууме, а зависит от процессов происходящих в мире. Есть страны и города, где они зарождаются и расходятся по миру.США - одни из таких.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:35

  Libo написав:
  zРадио написав:Провокатор гребанный. Ну шла ведь нормальная дискуссия. Обязательно нужно испортить.


Ты врал и манипулировал как натюрлих руссишешвайн. :?


Тролль, у тебя есть замечательный шанс поправить меня. Только цифрами, а не гнилым базаром, плиз :mrgreen: Вся ветка ждет
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 19:52

  zРадио написав:Тролль, у тебя есть замечательный шанс поправить меня. Только цифрами, а не гнилым базаром, плиз :mrgreen: Вся ветка ждет


Не буду. Не реагирую на дешевый разводняк. :? Тебе чел написал про уровень, с которого мы стартовали в 2014-м, с пустой казной и разграбленными резервами, когда на нас напала русская нечисть, а ты ему цифры 2013-го, когда еще донецкие урки следили за берегами ... Манипулятор дешевый. Но тебе не повезло, не на того попал. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:19

  Libo написав:
  zРадио написав:Тролль, у тебя есть замечательный шанс поправить меня. Только цифрами, а не гнилым базаром, плиз :mrgreen: Вся ветка ждет


Не буду. Не реагирую на дешевый разводняк. :? Тебе чел написал про уровень, с которого мы стартовали в 2014-м, с пустой казной и разграбленными резервами, когда на нас напала русская нечисть, а ты ему цифры 2013-го, когда еще донецкие урки следили за берегами ... Манипулятор дешевый. Но тебе не повезло, не на того попал. :lol:


Ожидаемо) Только речь заходит о цифрах, Либо прикрывается русской нечистью, на которую и работает, бросая своей тупостью и ксенофобией тень на образ украинского патриотизма
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:21

  zРадио написав:
  hume написав:
В 2014 пустые звр


ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)


шо шо?)
GADFLY
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:23

  GADFLY написав:
  zРадио написав:
  hume написав:
В 2014 пустые звр


ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)


шо шо?)


На 31.08.2021 ЗВР = 31,6 млрд долларов, на 31.12.2013 ЗВР = 20,4 млрд долларов.

Сами справитесь со сложнейшими расчетами, или помогать?
zРадио
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