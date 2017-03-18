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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 20 вер, 2021 18:22
zРадио написав:
ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке -6 млрд vs конец 2013-го, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)
О чем ты, ватное полено?
Посмотри на ЗВР на момент, когда твоего уркагана выперли.
На казначейском счету вообще 100 тыщ грн. было.
И война. И выжили. Вопреки ожиданиям твоей русской сволочи.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 18:28
Libo написав: zРадио написав:
ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке -6 млрд vs конец 2013-го, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)
О чем ты, ватное полено?
Посмотри на ЗВР на момент, когда твоего уркагана выперли.
На казначейском счету вообще 100 тыщ грн. было.
И война. И выжили. Вопреки ожиданиям твоей русской сволочи.
Провокатор гребанный. Ну шла ведь нормальная дискуссия. Обязательно нужно испортить.
За все использованные цифры отвечаю! Кому надо, проверит
PS: а баланс казначейского счета вообще к финансовому здоровью не имеет отношения. В идеале там не должно быть ни больших профицитов, ни больших дефицитов - Бюджет состоит не только из доходов, но и расходов. То, что ты приплел сюда фейк далеких от экономики журналистов, говорит, что сам ты от нее так же далек
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:01
zРадио написав:
Провокатор гребанный. Ну шла ведь нормальная дискуссия. Обязательно нужно испортить.
Ты врал и манипулировал как натюрлих руссишешвайн.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:10
ув. провокаторы и порядочные люди, на ютубе вышел новый ролик про Ирпень. кому интересно велкам viewtopic.php?p=5300739#p5300739
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:20
hume написав: rjkz написав:
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Флорида и Техас сейчас растут на намерениях Маска строить в Техасе мегафабрику по выпуску сайбертраков. Кроме того, бизнес и здравомыслящие американцы бегут из социалистических штатов. Собственно и Маск из Калифорнии поэтому именно решил сваливать в Техас.
При этом подавляющее число ранее мегавостребованных локаций не растет или уже снижается.
что такого в Киеве, что кто-то верит в вечный даражай?
В Техасе дом знакомых, который брали полтора года назад за 210 куе сейчас под 280. Говорят многие переезжают из более развитых штатов из за разницы в цене недвиги. Покупают в Техасе аналогичное и ещё половина остаётся.
Зачем вы постоянно США приплетаете. В Украине один мегаполис, по совместительству он же столица, в других крупных городах ценники минимум на 20-30% дешевле. В США ценники приблизительно размазаны по развитым штатам и везде либо дорого, либо очень дорого. Даже такая маленькая страна как Украина способна обеспечить рост на недвигу в одном городе. При этом если сравнить с более близкой нам Европой, то увидим, что средняя цены Киева как в пригороде Кракова. При этом в Польше тоже есть равномерное размазывание денежной массы по всем крупным городам
С низкой базы кажется, что цены в космосе. Но ведь согласитесь, что долго не могли цены держаться на уровне мегакризисных военных 15-19 годов.
Сам я никуда США не приплетаю, а лишь отвечаю на посты, в которых так или иначе США упоминается. Особенно, если кто-то несет откровенную дичь. Единственное исключение за последнее время -когда я привел уровень цен в нью-йоркском новострое бизнес-класса и "хруща" для того, чтобы форумчане имели представление насколько киевские цены коррелируют уровню развития страны и города в мировой системе координат. Кроме того, в моем мировосприятии глобалиста, Украина не болтается где-то в космическом вакууме, а зависит от процессов происходящих в мире. Есть страны и города, где они зарождаются и расходятся по миру.США - одни из таких.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:35
Libo написав: zРадио написав:
Провокатор гребанный. Ну шла ведь нормальная дискуссия. Обязательно нужно испортить.
Ты врал и манипулировал как натюрлих руссишешвайн.
Тролль, у тебя есть замечательный шанс поправить меня. Только цифрами, а не гнилым базаром, плиз
Вся ветка ждет
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Додано: Пон 20 вер, 2021 19:52
zРадио написав:
Тролль, у тебя есть замечательный шанс поправить меня. Только цифрами, а не гнилым базаром, плиз
Вся ветка ждет
Не буду. Не реагирую на дешевый разводняк.
Тебе чел написал про уровень, с которого мы стартовали в 2014-м, с пустой казной и разграбленными резервами, когда на нас напала русская нечисть, а ты ему цифры 2013-го, когда еще донецкие урки следили за берегами ... Манипулятор дешевый. Но тебе не повезло, не на того попал.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 20:19
Libo написав: zРадио написав:
Тролль, у тебя есть замечательный шанс поправить меня. Только цифрами, а не гнилым базаром, плиз
Вся ветка ждет
Не буду. Не реагирую на дешевый разводняк.
Тебе чел написал про уровень, с которого мы стартовали в 2014-м, с пустой казной и разграбленными резервами, когда на нас напала русская нечисть, а ты ему цифры 2013-го, когда еще донецкие урки следили за берегами ... Манипулятор дешевый. Но тебе не повезло, не на того попал.
Ожидаемо) Только речь заходит о цифрах, Либо прикрывается русской нечистью, на которую и работает, бросая своей тупостью и ксенофобией тень на образ украинского патриотизма
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Додано: Пон 20 вер, 2021 20:21
zРадио написав: hume написав:
В 2014 пустые звр
ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го,
внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)
шо шо?)
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Додано: Пон 20 вер, 2021 20:23
GADFLY написав: zРадио написав: hume написав:
В 2014 пустые звр
ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го,
внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)
шо шо?)
На 31.08.2021 ЗВР = 31,6 млрд долларов, на 31.12.2013 ЗВР = 20,4 млрд долларов.
Сами справитесь со сложнейшими расчетами, или помогать?
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