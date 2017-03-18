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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 20 вер, 2021 20:32
zРадио написав: GADFLY написав: zРадио написав:
В 2014 пустые звр
ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го,
внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)
шо шо?)
На 31.08.2021 ЗВР = 31,6 млрд долларов, на 31.12.2013 ЗВР = 20,4 млрд долларов.
Сами справитесь со сложнейшими расчетами, или помогать?[/quote]во-первых на 12.2013 - это ПЛЮС 3 ярда от Яныка или без них?)) Во-вторых, чего он так резко за ними угнал к проктологу уже в декабре? Подсказка- потому что у же нечем было оплачивать критический импорт. Перестарались донецкие при отходе- распиздячили раньше времени страну. Вове все на весну надо было, но никак не на начало зимы. Включай думалку. Ну и как человек, который был финдиром градообразующего предприятия с ответственностью закаляю- в уже в ноябре и декабре Мер бегал по городу с выпученными глазами и просил хоть что-то у кого-то на отопление школ, больниц и детсадов. Потому что из центра ничего не поступало. Децентрализации тогда, как ты понимаешь, еще не было. Была вертикальная центральная структура расходов и субвенций. Думай дальше сам.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:08
GADFLY написав:
во-первых на 12.2013 - это ПЛЮС 3 ярда от Яныка или без них?))
Плюс куда? В долг, в ЗВР? Долгом эти деньги мы не признаем, а в ЗВР бондам делать нечего - они туда не зачисляются, потому что привлекает их Минфин, а не НБУ. Учись правильно задавать вопросы
GADFLY написав:
Во-вторых, чего он так резко за ними угнал к проктологу уже в декабре? Подсказка- потому что у же нечем было оплачивать критический импорт
Спасибо, конечно, но я не нуждаюсь в подсказках голоса из-под лавки, склонного упрощать то, что не понимает. Есть специальные метрики - покрытие импорта экспортом, например. Открой и посмотри. И тогда, и сейчас там недостаточность. Именно по этой причине наш внешний долг увеличивается за редким исключением каждый год
GADFLY написав:
Перестарались донецкие при отходе- распиздячили раньше времени страну. Вове все на весну надо было, но никак не на начало зимы. Включай думалку.
С этим я разве спорил?
GADFLY написав:
Ну и как человек, который был финдиром градообразующего предприятия с ответственностью закаляю- в уже в ноябре и декабре Мер бегал по городу с выпученными глазами и просил хоть что-то у кого-то на отопление школ, больниц и детсадов. Потому что из центра ничего не поступало. Децентрализации тогда, как ты понимаешь, еще не было. Была вертикальная центральная структура расходов и субвенций. Думай дальше сам
Повторяешься. Призывы оппонентов к разуму звучат обычно тогда, когда контр-аргументов нет. По сути - сегодня с учетом стоимости импортного газа местные власти в другом положении, и имеют четкое понимание, как проходить отопительный сезон?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:16
airmax78 написав:
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Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей.
У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.
Единственный ответ, который прихолит на ум - рассрочка. Иначе непонятно зачем ждать два-три года, когда готовое можно взять дешевле. Завтра въехать, либо сдать.
Или модные мопы. Они от дома к дому хорошеют. Они на столько хороши,что можно ещё подождать пару лет.
Ситуация не нормальная, когда новый готовый дом дешевле воздуха с поставкой через пару лет
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:18
Был сегодня возле м Оболонь. Жк Оболонь плаза начали штукатурить. Отделка навесным фасадом на торговой части, жилую часть дома решили поштукатурить)) наебэ?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:23
zРадио написав: GADFLY написав:
во-первых на 12.2013 - это ПЛЮС 3 ярда от Яныка или без них?))
Плюс куда? В долг, в ЗВР? Долгом эти деньги мы не признаем, а в ЗВР бондам делать нечего - они туда не зачисляются, потому что привлекает их Минфин, а не НБУ. Учись правильно задавать вопросы
GADFLY написав:
Во-вторых, чего он так резко за ними угнал к проктологу уже в декабре? Подсказка- потому что у же нечем было оплачивать критический импорт
Спасибо, конечно, но я не нуждаюсь в подсказках голоса из-под лавки, склонного упрощать то, что не понимает. Есть специальные метрики - покрытие импорта экспортом, например. Открой и посмотри. И тогда, и сейчас там недостаточность. Именно по этой причине наш внешний долг увеличивается за редким исключением каждый год
GADFLY написав:
Перестарались донецкие при отходе- распиздячили раньше времени страну. Вове все на весну надо было, но никак не на начало зимы. Включай думалку.
С этим я разве спорил?
GADFLY написав:
Ну и как человек, который был финдиром градообразующего предприятия с ответственностью закаляю- в уже в ноябре и декабре Мер бегал по городу с выпученными глазами и просил хоть что-то у кого-то на отопление школ, больниц и детсадов. Потому что из центра ничего не поступало. Децентрализации тогда, как ты понимаешь, еще не было. Была вертикальная центральная структура расходов и субвенций. Думай дальше сам
Повторяешься. Призывы оппонентов к разуму звучат обычно тогда, когда контр-аргументов нет. По сути - сегодня с учетом стоимости импортного газа местные власти в другом положении, и имеют четкое понимание, как проходить отопительный сезон?
ты безнадежен...когда тебя несет. А несет тебя частенько. Попей водички, в общем.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:30
rjkz написав:
[quote
Сам я никуда США не приплетаю, а лишь отвечаю на посты, в которых так или иначе США упоминается. Особенно, если кто-то несет откровенную дичь. Единственное исключение за последнее время -когда я привел уровень цен в нью-йоркском новострое бизнес-класса и "хруща" для того, чтобы форумчане имели представление насколько киевские цены коррелируют уровню развития страны и города в мировой системе координат. Кроме того, в моем мировосприятии глобалиста, Украина не болтается где-то в космическом вакууме, а зависит от процессов происходящих в мире. Есть страны и города, где они зарождаются и расходятся по миру.США - одни из таких.
Нельзя сравнивать США и один город Украины, в котором сосредоточены все финансовые потоки.
Скажите для чего ставят рейтинг в многоквартирных домах городов Америки. Означает ли прелпологаемое качество проживания?
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:36
hume написав: flyman написав:
таке враження, що пан не бачив що творилося із курсом гривня/долар у 2008, у 2013, і потім з цінами на нерухомість.
Пам"ять як у рибки. Або думає, що зараз все буде інакше - і знову ходіння по тим самим граблям.
Пам'ять у теья какмуирыбки. В 2008 году ценники в Киеве были на уровне Лондона и по уш закредитованность населения от чайника до петхаусов.
В 2014 пустые звр, беглый през, аннексия и война. Флай, ты спиваешься.
ну да, зараз "буде все по другому"
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:48
hume написав:
Франт постоянно ноет о бедной профессуре.
Профессор в кпи чистыми имеет 26 кгрн. Без надбавок, переработок и прочих хитрых наполнений своего кармана. Высшая Математика дополнительное занятие - 600 грн. Сессия - сбор петрушки в особо крупных размерах
Да в кпи, сельхоз академии и универе шевченко. У остальных на 50% меньше зарплата, часто с надбавками.
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:51
февраль 2015
Размер, млн. долл.
5625.31
Зараз 31 млрд….
ЗРадіо маніпулянт.
Написали що був капець. І всі розуміють що був капець. Але зРадіо вибрав зручний період… і розвів маніпуляції на пів дня… і наче капця не було.
Всі розуміють для він чого це робить:-)
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Додано: Пон 20 вер, 2021 21:51
flyman написав:
ну да, зараз "буде все по другому"
Просадка, такой как она была при хаосе 2014 с непонятками по будущему страны, вряд ли будет. Но ее уже мало кто отрицает, сильно бодро дернулись вверх. А если смотреть по вторичке 00-12 годов, то она отросла всего ничего.
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