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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8571857285738574

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 20:32

  zРадио написав:
  GADFLY написав:
  zРадио написав:
В 2014 пустые звр


ЗВР сегодня +11 млрд долларов vs конец 2013-го, внешний государственный долг +17 млрд долларов vs конец 2013-го. В пиджаке на 6 млрд долларов меньше, чем было, просто разложены по карманам немного не так, как были. За деревьями леса не видите (или видите, но не желаете публично заявлять о своих реальных ожиданиях по рынку)


шо шо?)


На 31.08.2021 ЗВР = 31,6 млрд долларов, на 31.12.2013 ЗВР = 20,4 млрд долларов.

Сами справитесь со сложнейшими расчетами, или помогать?[/quote]


во-первых на 12.2013 - это ПЛЮС 3 ярда от Яныка или без них?)) Во-вторых, чего он так резко за ними угнал к проктологу уже в декабре? Подсказка- потому что у же нечем было оплачивать критический импорт. Перестарались донецкие при отходе- распиздячили раньше времени страну. Вове все на весну надо было, но никак не на начало зимы. Включай думалку. Ну и как человек, который был финдиром градообразующего предприятия с ответственностью закаляю- в уже в ноябре и декабре Мер бегал по городу с выпученными глазами и просил хоть что-то у кого-то на отопление школ, больниц и детсадов. Потому что из центра ничего не поступало. Децентрализации тогда, как ты понимаешь, еще не было. Была вертикальная центральная структура расходов и субвенций. Думай дальше сам.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:08

  GADFLY написав:во-первых на 12.2013 - это ПЛЮС 3 ярда от Яныка или без них?))


Плюс куда? В долг, в ЗВР? Долгом эти деньги мы не признаем, а в ЗВР бондам делать нечего - они туда не зачисляются, потому что привлекает их Минфин, а не НБУ. Учись правильно задавать вопросы

  GADFLY написав: Во-вторых, чего он так резко за ними угнал к проктологу уже в декабре? Подсказка- потому что у же нечем было оплачивать критический импорт


Спасибо, конечно, но я не нуждаюсь в подсказках голоса из-под лавки, склонного упрощать то, что не понимает. Есть специальные метрики - покрытие импорта экспортом, например. Открой и посмотри. И тогда, и сейчас там недостаточность. Именно по этой причине наш внешний долг увеличивается за редким исключением каждый год

  GADFLY написав:Перестарались донецкие при отходе- распиздячили раньше времени страну. Вове все на весну надо было, но никак не на начало зимы. Включай думалку.


С этим я разве спорил?

  GADFLY написав:Ну и как человек, который был финдиром градообразующего предприятия с ответственностью закаляю- в уже в ноябре и декабре Мер бегал по городу с выпученными глазами и просил хоть что-то у кого-то на отопление школ, больниц и детсадов. Потому что из центра ничего не поступало. Децентрализации тогда, как ты понимаешь, еще не было. Была вертикальная центральная структура расходов и субвенций. Думай дальше сам


Повторяешься. Призывы оппонентов к разуму звучат обычно тогда, когда контр-аргументов нет. По сути - сегодня с учетом стоимости импортного газа местные власти в другом положении, и имеют четкое понимание, как проходить отопительный сезон?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:16

  airmax78 написав:[

С
Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей.
У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.

Единственный ответ, который прихолит на ум - рассрочка. Иначе непонятно зачем ждать два-три года, когда готовое можно взять дешевле. Завтра въехать, либо сдать.

Или модные мопы. Они от дома к дому хорошеют. Они на столько хороши,что можно ещё подождать пару лет.

Ситуация не нормальная, когда новый готовый дом дешевле воздуха с поставкой через пару лет
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был сегодня возле м Оболонь. Жк Оболонь плаза начали штукатурить. Отделка навесным фасадом на торговой части, жилую часть дома решили поштукатурить)) наебэ?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:23

  zРадио написав:
  GADFLY написав:во-первых на 12.2013 - это ПЛЮС 3 ярда от Яныка или без них?))


Плюс куда? В долг, в ЗВР? Долгом эти деньги мы не признаем, а в ЗВР бондам делать нечего - они туда не зачисляются, потому что привлекает их Минфин, а не НБУ. Учись правильно задавать вопросы

  GADFLY написав: Во-вторых, чего он так резко за ними угнал к проктологу уже в декабре? Подсказка- потому что у же нечем было оплачивать критический импорт


Спасибо, конечно, но я не нуждаюсь в подсказках голоса из-под лавки, склонного упрощать то, что не понимает. Есть специальные метрики - покрытие импорта экспортом, например. Открой и посмотри. И тогда, и сейчас там недостаточность. Именно по этой причине наш внешний долг увеличивается за редким исключением каждый год

  GADFLY написав:Перестарались донецкие при отходе- распиздячили раньше времени страну. Вове все на весну надо было, но никак не на начало зимы. Включай думалку.


С этим я разве спорил?

  GADFLY написав:Ну и как человек, который был финдиром градообразующего предприятия с ответственностью закаляю- в уже в ноябре и декабре Мер бегал по городу с выпученными глазами и просил хоть что-то у кого-то на отопление школ, больниц и детсадов. Потому что из центра ничего не поступало. Децентрализации тогда, как ты понимаешь, еще не было. Была вертикальная центральная структура расходов и субвенций. Думай дальше сам


Повторяешься. Призывы оппонентов к разуму звучат обычно тогда, когда контр-аргументов нет. По сути - сегодня с учетом стоимости импортного газа местные власти в другом положении, и имеют четкое понимание, как проходить отопительный сезон?


ты безнадежен...когда тебя несет. А несет тебя частенько. Попей водички, в общем.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:30

  rjkz написав:[quote
Сам я никуда США не приплетаю, а лишь отвечаю на посты, в которых так или иначе США упоминается. Особенно, если кто-то несет откровенную дичь. Единственное исключение за последнее время -когда я привел уровень цен в нью-йоркском новострое бизнес-класса и "хруща" для того, чтобы форумчане имели представление насколько киевские цены коррелируют уровню развития страны и города в мировой системе координат. Кроме того, в моем мировосприятии глобалиста, Украина не болтается где-то в космическом вакууме, а зависит от процессов происходящих в мире. Есть страны и города, где они зарождаются и расходятся по миру.США - одни из таких.

Нельзя сравнивать США и один город Украины, в котором сосредоточены все финансовые потоки.

Скажите для чего ставят рейтинг в многоквартирных домах городов Америки. Означает ли прелпологаемое качество проживания?
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:36

  hume написав:
  flyman написав:таке враження, що пан не бачив що творилося із курсом гривня/долар у 2008, у 2013, і потім з цінами на нерухомість.

Пам"ять як у рибки. Або думає, що зараз все буде інакше - і знову ходіння по тим самим граблям.

Пам'ять у теья какмуирыбки. В 2008 году ценники в Киеве были на уровне Лондона и по уш закредитованность населения от чайника до петхаусов.

В 2014 пустые звр, беглый през, аннексия и война. Флай, ты спиваешься.

ну да, зараз "буде все по другому"
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:48

  hume написав:Франт постоянно ноет о бедной профессуре.
Профессор в кпи чистыми имеет 26 кгрн. Без надбавок, переработок и прочих хитрых наполнений своего кармана. Высшая Математика дополнительное занятие - 600 грн. Сессия - сбор петрушки в особо крупных размерах

Да в кпи, сельхоз академии и универе шевченко. У остальных на 50% меньше зарплата, часто с надбавками.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:51

февраль 2015
Размер, млн. долл.

5625.31



Зараз 31 млрд….


ЗРадіо маніпулянт.

Написали що був капець. І всі розуміють що був капець. Але зРадіо вибрав зручний період… і розвів маніпуляції на пів дня… і наче капця не було.
Всі розуміють для він чого це робить:-)
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:51

  flyman написав:ну да, зараз "буде все по другому"

Просадка, такой как она была при хаосе 2014 с непонятками по будущему страны, вряд ли будет. Но ее уже мало кто отрицает, сильно бодро дернулись вверх. А если смотреть по вторичке 00-12 годов, то она отросла всего ничего.
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