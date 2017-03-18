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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8572857385748575

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:11

  hume написав:
  flyman написав:ну да, зараз "буде все по другому"

Просадка, такой как она была при хаосе 2014 с непонятками по будущему страны, вряд ли будет. Но ее уже мало кто отрицает, сильно бодро дернулись вверх. А если смотреть по вторичке 00-12 годов, то она отросла всего ничего.

перспектива стати чугунієво-олійною супердержавою, але без труби (точніше ГТС, яка вже нічого не транзитить)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В мире заговорили о новом финансовом кризисе
https://korrespondent.net/world/4398804 ... om-kryzyse
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:17

  Первый написав:февраль 2015
Размер, млн. долл.

5625.31



Зараз 31 млрд….


ЗРадіо маніпулянт.

Написали що був капець. І всі розуміють що був капець. Але зРадіо вибрав зручний період… і розвів маніпуляції на пів дня… і наче капця не було.
Всі розуміють для він чого це робить:-)


Ловкач, а с чего это вдруг у нас уже февраль 2015-го появился вместо 2014-го? Февраль 2015-го - это начало, или апогей кризисных явлений в экономике (и не только)?

Можешь не отвечать, и так понятно, кто здесь натягивает сову на глобус.

PS: до какого уровня в случае крупного кризиса ЗВР просядут в этот раз, большой вопрос. Тут и я тебе однозначно сказать не смогу
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:25

  hume написав:Был сегодня возле м Оболонь. Жк Оболонь плаза начали штукатурить. Отделка навесным фасадом на торговой части, жилую часть дома решили поштукатурить)) наебэ?

Металл сильно подорожал (соответственно направляющие, клямеры), с такими ценами на газ керамогранит сейчас тоже прибавит в цене неплохо. Посчитали - прослезились и решили не выделяться на фоне ОболоньСкая/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:28

  Чукча2 написав:В мире заговорили о новом финансовом кризисе
https://korrespondent.net/world/4398804 ... om-kryzyse


1/12/2021 года. Запомните эту дату, комрады.
И не говорите, что я вас не предупреждал.
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Чукча2 написав:В мире заговорили о новом финансовом кризисе
https://korrespondent.net/world/4398804 ... om-kryzyse


1/12/2021 года. Запомните эту дату, комрады.
И не говорите, что я вас не предупреждал.
Это дата завершения ремонта прелести?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:32

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:В мире заговорили о новом финансовом кризисе
https://korrespondent.net/world/4398804 ... om-kryzyse


1/12/2021 года. Запомните эту дату, комрады.
И не говорите, что я вас не предупреждал.


Отставить панику.
Посмотрите на индексы уже завтра.
Вереди небывалый подъем. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:1/12/2021 года. Запомните эту дату, комрады.


23/09/2021

Правительство может приказать четырем крупным банкам обменять кредиты, по которым объявлен дефолт, на долевое участие и забыть о них. Оно может приказать Народному банку Китая сделать всё возможное. Оно может приказать принадлежащим государству инвестиционным и пенсионным фондам покупать акции и облигации, чтобы поддержать цены и профинансировать компании. Оно может приказать контролируемым им банкам выкупить проблемный долг у других банков.

У правительства обширная история спасения держателей облигаций. И у него также обширная история спасения инвесторов в рухнувшие рискованные схемы – включая простых людей, погнавшихся за «горячей» азартной ставкой, такой как продукты Evergrande по управлению капиталом и квартиры в незаконченных домах.

Когда достаточно таких людей начнут протестовать в Пекине, потому что они потеряли уйму денег на той или иной массовой афере, на которую они повелись, включая инвестиции в недвижимость, правительство, опасаясь общественных волнений, вмешается и обо всем позаботится. Оно делало так в прошлом.

И держатели долларовых облигаций на это рассчитывают.

Облигации в сфере недвижимости, терпящие сейчас крах, многие годы финансировали экономический рост, масштабные проекты и миллионы рабочих мест. И иностранные инвесторы были вполне уверены, что им помогут, когда ситуация обострится.

До сих пор эти особые инструменты помогали правительству избежать финансового кризиса.

Но сейчас, судя по всему, власти инициируют жесткое сокращение кредитного плеча в секторе недвижимости, чтобы снизить риски и умерить бурную спекуляцию и рост цен. Похоже на попытку изменить баланс в экономике, уменьшив вес строительства недвижимости.

По-видимому, инвесторов приглашают поглотить издержки этого вынужденного сокращения кредитного плеча. Правительство, вероятно, хочет преподнести им урок, показав, что их могут не спасти и что приток ликвидности в сектор недвижимости был ошибкой и должен прекратиться.

И, похоже, правительство готово взять на себя риск того, что это может перенестись на всю экономику и кредитные рынки в целом. И если правительство действительно откажется спасать держателей облигаций и позволит инвесторам, особенно иностранным, понести массовые потери, чтобы сократить количество долга в экономике, это будут радикальные изменения для тех, кто инвестирует в Китай.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 22:47

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Чукча2 написав:В мире заговорили о новом финансовом кризисе
https://korrespondent.net/world/4398804 ... om-kryzyse


1/12/2021 года. Запомните эту дату, комрады.
И не говорите, что я вас не предупреждал.
Это дата завершения ремонта прелести?

Хуже. Это хард дедлайн освобождения квартиры, которая, если бы еще 12 месяцев, стала бы моей по приобретательной давности.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:07

  Чукча2 написав: Правительство, вероятно, хочет преподнести им урок, показав, что их могут не спасти и что приток ликвидности в сектор недвижимости был ошибкой и должен прекратиться.

И, похоже, правительство готово взять на себя риск того, что это может перенестись на всю экономику и кредитные рынки в целом. И если правительство действительно откажется спасать держателей облигаций и позволит инвесторам, особенно иностранным, понести массовые потери, чтобы сократить количество долга в экономике, это будут радикальные изменения для тех, кто инвестирует в Китай.


Акционеры и держатели облигаций потеряют. Но тучи сгущались давно, крупные, умные и ушлые уже давно их сбросили. Клиентов (тех, кто финансировал строительства для себя) правительство спасет. Их кидать нельзя. Опасно. Их численность превосходит численность национально-освободительной армии Китая и полиции. :o
Всё быстро успокоится. Поволновались, присели и хватит. Завтра опять можно идти вверх. Сегодня надо было скупаться. 8)

ЗЫ Это Гонгонг сегодня сильно пересрал и спросонья Америка неразобравшись запаниковала. Вытащили сотни миллиардов, ну а деньги теперь куда девать? Под 0% в банк положить? :shock: Завтра опять их принесут и купят дороже, чем сегодня в панике продали. :lol:
Libo
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