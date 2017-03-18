Додано: Пон 20 вер, 2021 22:32

airmax78 написав: 1/12/2021 года. Запомните эту дату, комрады. 1/12/2021 года. Запомните эту дату, комрады.

23/09/2021Правительство может приказать четырем крупным банкам обменять кредиты, по которым объявлен дефолт, на долевое участие и забыть о них. Оно может приказать Народному банку Китая сделать всё возможное. Оно может приказать принадлежащим государству инвестиционным и пенсионным фондам покупать акции и облигации, чтобы поддержать цены и профинансировать компании. Оно может приказать контролируемым им банкам выкупить проблемный долг у других банков.У правительства обширная история спасения держателей облигаций. И у него также обширная история спасения инвесторов в рухнувшие рискованные схемы – включая простых людей, погнавшихся за «горячей» азартной ставкой, такой как продукты Evergrande по управлению капиталом и квартиры в незаконченных домах.Когда достаточно таких людей начнут протестовать в Пекине, потому что они потеряли уйму денег на той или иной массовой афере, на которую они повелись, включая инвестиции в недвижимость, правительство, опасаясь общественных волнений, вмешается и обо всем позаботится. Оно делало так в прошлом.И держатели долларовых облигаций на это рассчитывают.Облигации в сфере недвижимости, терпящие сейчас крах, многие годы финансировали экономический рост, масштабные проекты и миллионы рабочих мест. И иностранные инвесторы были вполне уверены, что им помогут, когда ситуация обострится.До сих пор эти особые инструменты помогали правительству избежать финансового кризиса.Но сейчас, судя по всему, власти инициируют жесткое сокращение кредитного плеча в секторе недвижимости, чтобы снизить риски и умерить бурную спекуляцию и рост цен. Похоже на попытку изменить баланс в экономике, уменьшив вес строительства недвижимости.По-видимому, инвесторов приглашают поглотить издержки этого вынужденного сокращения кредитного плеча. Правительство, вероятно, хочет преподнести им урок, показав, что их могут не спасти и что приток ликвидности в сектор недвижимости был ошибкой и должен прекратиться.И, похоже, правительство готово взять на себя риск того, что это может перенестись на всю экономику и кредитные рынки в целом. И если правительство действительно откажется спасать держателей облигаций и позволит инвесторам, особенно иностранным, понести массовые потери, чтобы сократить количество долга в экономике, это будут радикальные изменения для тех, кто инвестирует в Китай.