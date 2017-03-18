перспектива стати чугунієво-олійною супердержавою, але без труби (точніше ГТС, яка вже нічого не транзитить)
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Додано: Пон 20 вер, 2021 22:11
перспектива стати чугунієво-олійною супердержавою, але без труби (точніше ГТС, яка вже нічого не транзитить)
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В мире заговорили о новом финансовом кризисе
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:17
Ловкач, а с чего это вдруг у нас уже февраль 2015-го появился вместо 2014-го? Февраль 2015-го - это начало, или апогей кризисных явлений в экономике (и не только)?
Можешь не отвечать, и так понятно, кто здесь натягивает сову на глобус.
PS: до какого уровня в случае крупного кризиса ЗВР просядут в этот раз, большой вопрос. Тут и я тебе однозначно сказать не смогу
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:25
Металл сильно подорожал (соответственно направляющие, клямеры), с такими ценами на газ керамогранит сейчас тоже прибавит в цене неплохо. Посчитали - прослезились и решили не выделяться на фоне ОболоньСкая/
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:28
1/12/2021 года. Запомните эту дату, комрады.
И не говорите, что я вас не предупреждал.
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это дата завершения ремонта прелести?
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:32
Отставить панику.
Посмотрите на индексы уже завтра.
Вереди небывалый подъем.
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
23/09/2021
Правительство может приказать четырем крупным банкам обменять кредиты, по которым объявлен дефолт, на долевое участие и забыть о них. Оно может приказать Народному банку Китая сделать всё возможное. Оно может приказать принадлежащим государству инвестиционным и пенсионным фондам покупать акции и облигации, чтобы поддержать цены и профинансировать компании. Оно может приказать контролируемым им банкам выкупить проблемный долг у других банков.
У правительства обширная история спасения держателей облигаций. И у него также обширная история спасения инвесторов в рухнувшие рискованные схемы – включая простых людей, погнавшихся за «горячей» азартной ставкой, такой как продукты Evergrande по управлению капиталом и квартиры в незаконченных домах.
Когда достаточно таких людей начнут протестовать в Пекине, потому что они потеряли уйму денег на той или иной массовой афере, на которую они повелись, включая инвестиции в недвижимость, правительство, опасаясь общественных волнений, вмешается и обо всем позаботится. Оно делало так в прошлом.
И держатели долларовых облигаций на это рассчитывают.
Облигации в сфере недвижимости, терпящие сейчас крах, многие годы финансировали экономический рост, масштабные проекты и миллионы рабочих мест. И иностранные инвесторы были вполне уверены, что им помогут, когда ситуация обострится.
До сих пор эти особые инструменты помогали правительству избежать финансового кризиса.
Но сейчас, судя по всему, власти инициируют жесткое сокращение кредитного плеча в секторе недвижимости, чтобы снизить риски и умерить бурную спекуляцию и рост цен. Похоже на попытку изменить баланс в экономике, уменьшив вес строительства недвижимости.
По-видимому, инвесторов приглашают поглотить издержки этого вынужденного сокращения кредитного плеча. Правительство, вероятно, хочет преподнести им урок, показав, что их могут не спасти и что приток ликвидности в сектор недвижимости был ошибкой и должен прекратиться.
И, похоже, правительство готово взять на себя риск того, что это может перенестись на всю экономику и кредитные рынки в целом. И если правительство действительно откажется спасать держателей облигаций и позволит инвесторам, особенно иностранным, понести массовые потери, чтобы сократить количество долга в экономике, это будут радикальные изменения для тех, кто инвестирует в Китай.
Додано: Пон 20 вер, 2021 22:47
Хуже. Это хард дедлайн освобождения квартиры, которая, если бы еще 12 месяцев, стала бы моей по приобретательной давности.
Додано: Пон 20 вер, 2021 23:07
Акционеры и держатели облигаций потеряют. Но тучи сгущались давно, крупные, умные и ушлые уже давно их сбросили. Клиентов (тех, кто финансировал строительства для себя) правительство спасет. Их кидать нельзя. Опасно. Их численность превосходит численность национально-освободительной армии Китая и полиции.
Всё быстро успокоится. Поволновались, присели и хватит. Завтра опять можно идти вверх. Сегодня надо было скупаться.
ЗЫ Это Гонгонг сегодня сильно пересрал и спросонья Америка неразобравшись запаниковала. Вытащили сотни миллиардов, ну а деньги теперь куда девать? Под 0% в банк положить? Завтра опять их принесут и купят дороже, чем сегодня в панике продали.
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