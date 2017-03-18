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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 21 вер, 2021 03:52
барабашов написав: change_pm написав: Serg-ik написав:
Вы так же видите покупателей. Кто
?
Пакістан, Бангладеш - тікають, цінують модні МОПи
Сомневаюсь с миллионеры с Пакистана и Бангладеша тарятся бетоном по 3+куе в доме Эйра.
Они скорее что то убитое советское в своём анклаве купят, к ремонтам дорогим они не приучены, им главное чтоб соотечественники рядом жили, шоб драп по ночам в гостях курить было близко и безопасно ходить.
Да вообще - какие миллионеры из третьего мира у нас???
Сирийцы с кое какими бабками конечно могли к нам доехать, но это ж пять лет назад было.
Вау, какая неосвеломленность.
Некоторое время назад я имел участие в проектах над офисом и домом в центре Киева пакистанского миллиардера (долларового). Довольно известная в Украине личность. Подсказка - женат на блондинке-украинке.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 03:59
Libo написав: sequence написав: Libo написав:
..
Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара.
ограничением сверху останутся непоспевающие доходы населения. Как и во всем мире
На протяжении ковидного периода з/п росли намного быстрее, чем з/п в США и инфляция. Средняя з/п в Украине сейчас $530. Пида-рашку догнали/обогнали.
А какая часть еще в тени!
У меня летом челюсть отвисла - в провинции мои родственники - офисный планктон - официально получали минималку, а в конверте еще аж под штуку баксов.
Супер, но, правда, мне их очень жаль с их пенсионной перспективой.
Смеется тот, кто смеется на пенсии.
разве что если пенсия с форованкей. Есть их у тебя?
ПФУ крякнется до наступления твоего пенсионного возраста. Будешь смеяться?
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Додано: Вів 21 вер, 2021 04:33
rjkz написав:
Некоторое время назад я имел участие в проектах над офисом и домом в центре Киева пакистанского миллиардера (долларового). Довольно известная в Украине личность. Подсказка - женат на блондинке-украинке.
С какими-то паками паруются, а свои найти себе не могут. Симпатичные, умные, при всех делах. И днём с огнём. Як пороблено.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 04:45
rjkz написав:
разве что если пенсия с форованкей. Есть их у тебя?
ПФУ крякнется до наступления твоего пенсионного возраста. Будешь смеяться?
Конечно есть. И не только 401(К). Протяну. Еще на пенсии ишачить буду. У меня бабушка до 84-х лет хозяйство доглядала.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 07:12
Libo написав: rjkz написав:
разве что если пенсия с форованкей. Есть их у тебя?
ПФУ крякнется до наступления твоего пенсионного возраста. Будешь смеяться?
Конечно есть. И не только 401(К). Протяну. Еще на пенсии ишачить буду. У меня бабушка до 84-х лет хозяйство доглядала
.
В Саратовской губернии?
Тобі в зручному офісі фсб і до 90 можно буде строчити про ВАУ! України...
Цікаво з якою метою?
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Додано: Вів 21 вер, 2021 07:28
change_pm написав:
В Саратовской губернии?
А чего ты вдруг Саратовскую губернию упомянул?
Я там действительно однажды был. На известном химполигоне.
Отстой и зажопье.
Навоз. Скотина. Москали.
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Libo
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Додано: Вів 21 вер, 2021 08:08
Libo написав: change_pm написав:
В Саратовской губернии?
А чего ты вдруг Саратовскую губернию упомянул?
Я там действительно однажды был. На известном химполигоне.
Отстой и зажопье.
Навоз. Скотина. Москали.
Бував в рашке... більшість казали як ти, але про рашку (велике майбутнє, кисильні ріки і так далі) і всіх треба було "пороти", щоб щось зробили - раби!
Смішно було їх тролити Китаєм, так нервувались, коли я казав, шо Китай їх окупує
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Додано: Вів 21 вер, 2021 08:19
Libo написав: rjkz написав:
Некоторое время назад я имел участие в проектах над офисом и домом в центре Киева пакистанского миллиардера (долларового). Довольно известная в Украине личность. Подсказка - женат на блондинке-украинке.
С какими-то паками паруются, а свои найти себе не могут. Симпатичные, умные, при всех делах. И днём с огнём. Як пороблено.
Та что с паком - не умная и даже не симпатичная.
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