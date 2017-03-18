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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8573857485758576

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 03:52

  барабашов написав:
  change_pm написав:
  Serg-ik написав:Вы так же видите покупателей. Кто?

Пакістан, Бангладеш - тікають, цінують модні МОПи :mrgreen:

Сомневаюсь с миллионеры с Пакистана и Бангладеша тарятся бетоном по 3+куе в доме Эйра.
Они скорее что то убитое советское в своём анклаве купят, к ремонтам дорогим они не приучены, им главное чтоб соотечественники рядом жили, шоб драп по ночам в гостях курить было близко и безопасно ходить.
Да вообще - какие миллионеры из третьего мира у нас???
Сирийцы с кое какими бабками конечно могли к нам доехать, но это ж пять лет назад было.


Вау, какая неосвеломленность.
Некоторое время назад я имел участие в проектах над офисом и домом в центре Киева пакистанского миллиардера (долларового). Довольно известная в Украине личность. Подсказка - женат на блондинке-украинке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 03:59

  Libo написав:
  sequence написав:
  Libo написав:..
Еще раз обращаю ваше внимание, что сейчас главным фактором, движущим РН в Украине будет инфляция и обесценение доллара.

ограничением сверху останутся непоспевающие доходы населения. Как и во всем мире


На протяжении ковидного периода з/п росли намного быстрее, чем з/п в США и инфляция. Средняя з/п в Украине сейчас $530. Пида-рашку догнали/обогнали. :!: А какая часть еще в тени! :roll: У меня летом челюсть отвисла - в провинции мои родственники - офисный планктон - официально получали минималку, а в конверте еще аж под штуку баксов. :shock: Супер, но, правда, мне их очень жаль с их пенсионной перспективой. :( Смеется тот, кто смеется на пенсии.


разве что если пенсия с форованкей. Есть их у тебя?
ПФУ крякнется до наступления твоего пенсионного возраста. Будешь смеяться?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 04:33

  rjkz написав:Некоторое время назад я имел участие в проектах над офисом и домом в центре Киева пакистанского миллиардера (долларового). Довольно известная в Украине личность. Подсказка - женат на блондинке-украинке.


С какими-то паками паруются, а свои найти себе не могут. Симпатичные, умные, при всех делах. И днём с огнём. Як пороблено. :?

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 04:45

  rjkz написав:разве что если пенсия с форованкей. Есть их у тебя?
ПФУ крякнется до наступления твоего пенсионного возраста. Будешь смеяться?


Конечно есть. И не только 401(К). Протяну. Еще на пенсии ишачить буду. У меня бабушка до 84-х лет хозяйство доглядала. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:12

  Libo написав:
  rjkz написав:разве что если пенсия с форованкей. Есть их у тебя?
ПФУ крякнется до наступления твоего пенсионного возраста. Будешь смеяться?


Конечно есть. И не только 401(К). Протяну. Еще на пенсии ишачить буду. У меня бабушка до 84-х лет хозяйство доглядала. :o

В Саратовской губернии?

Тобі в зручному офісі фсб і до 90 можно буде строчити про ВАУ! України...

Цікаво з якою метою?
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 07:28

  change_pm написав:В Саратовской губернии?


А чего ты вдруг Саратовскую губернию упомянул? :roll:
Я там действительно однажды был. На известном химполигоне. 8)
Отстой и зажопье. :?
Навоз. Скотина. Москали. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:08

  Libo написав:
  change_pm написав:В Саратовской губернии?


А чего ты вдруг Саратовскую губернию упомянул? :roll:
Я там действительно однажды был. На известном химполигоне. 8)
Отстой и зажопье. :?
Навоз. Скотина. Москали. :lol:

Бував в рашке... більшість казали як ти, але про рашку (велике майбутнє, кисильні ріки і так далі) і всіх треба було "пороти", щоб щось зробили - раби!

Смішно було їх тролити Китаєм, так нервувались, коли я казав, шо Китай їх окупує :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 08:19

  Libo написав:
  rjkz написав:Некоторое время назад я имел участие в проектах над офисом и домом в центре Киева пакистанского миллиардера (долларового). Довольно известная в Украине личность. Подсказка - женат на блондинке-украинке.


С какими-то паками паруются, а свои найти себе не могут. Симпатичные, умные, при всех делах. И днём с огнём. Як пороблено. :?


Та что с паком - не умная и даже не симпатичная.
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