Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей. У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.
Максим, заметь, я не говорю, что роста нет - индексы его показывают, и я склонен считать их самым объективным мерилом динамики из всего, что у нас есть. Ты же тулишь саксесс-сторис (причем саксесс-сторис застройщиков, а не их клиентов), забывая о всем остальном, что происходит на рынке. Вот и получаются у тебя глупости - 43-68-100% роста с начала года вместо средних 10%
твій любимий Лун по новобудовам за рік показує +27% в долярах…
А з початку парапланерування плюс 33%
Страшно подумати щоб було, якби не парапланерування…