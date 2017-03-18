RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8573857485758576

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:42

airmax78
Вот, кстати и наше будущее.
https://lenta.ru/news/2021/09/21/dom_nedv/
Удорожание жилья, ИМХО, приведет к жесткой конкуренции и увеличению доли предложения "под ключ"
sequence
 
Повідомлень: 5774
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1532 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:43

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей.
У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.


Максим, заметь, я не говорю, что роста нет - индексы его показывают, и я склонен считать их самым объективным мерилом динамики из всего, что у нас есть. Ты же тулишь саксесс-сторис (причем саксесс-сторис застройщиков, а не их клиентов), забывая о всем остальном, что происходит на рынке. Вот и получаются у тебя глупости - 43-68-100% роста с начала года вместо средних 10%



твій любимий Лун по новобудовам за рік показує +27% в долярах…

А з початку парапланерування плюс 33%

Страшно подумати щоб було, якби не парапланерування…
Первый
 
Повідомлень: 16398
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8573857485758576
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 62, 63, 64
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
636 313135
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 11:38
kingkongovets
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2139, 2140, 2141
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21407 3893747
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 17:10
_Klim
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49714
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1222)
21.09.2021 12:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.