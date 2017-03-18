Додано: Вів 21 вер, 2021 11:53

Libo написав: ЗЫ Это Гонгонг сегодня сильно пересрал и спросонья Америка неразобравшись запаниковала. Вытащили сотни миллиардов, ну а деньги теперь куда девать? Под 0% в банк положить? Завтра опять их принесут и купят дороже, чем сегодня в панике продали. ЗЫ Это Гонгонг сегодня сильно пересрал и спросонья Америка неразобравшись запаниковала. Вытащили сотни миллиардов, ну а деньги теперь куда девать? Под 0% в банк положить?Завтра опять их принесут и купят дороже, чем сегодня в панике продали.

В тебе говорит инвестор в S&P500. Когда деньги лежат в одном из лучших доступных для покупки активов, действительно, нет мотивации их куда-то перекладывать в силу отсутствия альтернатив, оптимальных по отношению риска к прибыли.Но здесь народ на КРЖН - высокоспекулятивном рынке, сенситивном к экономическим и политическим потрясениям, еще и с наличием на нем мошенников, умеющих избегать наказания.Китай - светлый замок на холме, именуемом Emerging Markets. Если тамошние активы начнут распродавать, то все, что имеет более низкий инвестиционный рейтинг, просто сольют.Ущерб для Украины от Азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг был выше, чем для большинства стран, в честь которых кризис и был назван азиатским. Вот тебе и "а какая здесь связь?"...