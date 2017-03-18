Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав: Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей. У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.
Максим, заметь, я не говорю, что роста нет - индексы его показывают, и я склонен считать их самым объективным мерилом динамики из всего, что у нас есть. Ты же тулишь саксесс-сторис (причем саксесс-сторис застройщиков, а не их клиентов), забывая о всем остальном, что происходит на рынке. Вот и получаются у тебя глупости - 43-68-100% роста с начала года вместо средних 10%
твій любимий Лун по новобудовам за рік показує +27% в долярах…
А з початку парапланерування плюс 33%
Страшно подумати щоб було, якби не парапланерування…
Libo написав:ЗЫ Это Гонгонг сегодня сильно пересрал и спросонья Америка неразобравшись запаниковала. Вытащили сотни миллиардов, ну а деньги теперь куда девать? Под 0% в банк положить? Завтра опять их принесут и купят дороже, чем сегодня в панике продали.
В тебе говорит инвестор в S&P500. Когда деньги лежат в одном из лучших доступных для покупки активов, действительно, нет мотивации их куда-то перекладывать в силу отсутствия альтернатив, оптимальных по отношению риска к прибыли.
Но здесь народ на КРЖН - высокоспекулятивном рынке, сенситивном к экономическим и политическим потрясениям, еще и с наличием на нем мошенников, умеющих избегать наказания.
Китай - светлый замок на холме, именуемом Emerging Markets. Если тамошние активы начнут распродавать, то все, что имеет более низкий инвестиционный рейтинг, просто сольют.
Ущерб для Украины от Азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг был выше, чем для большинства стран, в честь которых кризис и был назван азиатским. Вот тебе и "а какая здесь связь?"...
zРадио написав: Максим, заметь, я не говорю, что роста нет - индексы его показывают, и я склонен считать их самым объективным мерилом динамики из всего, что у нас есть. Ты же тулишь саксесс-сторис (причем саксесс-сторис застройщиков, а не их клиентов), забывая о всем остальном, что происходит на рынке. Вот и получаются у тебя глупости - 43-68-100% роста с начала года вместо средних 10%
твій любимий Лун по новобудовам за рік показує +27% в долярах…
А з початку парапланерування плюс 33%
Страшно подумати щоб було, якби не парапланерування…
Ждали -40% максимум,получили +40% "по самым скромным подсчетам". И это прогноз еще даже не начал действовать. Или уже начал?