RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8574857585768577>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:42

airmax78
Вот, кстати и наше будущее.
https://lenta.ru/news/2021/09/21/dom_nedv/
Удорожание жилья, ИМХО, приведет к жесткой конкуренции и увеличению доли предложения "под ключ"
sequence
 
Повідомлень: 5776
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1533 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:43

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
Ну, тебе виднее. Хотя, согласись, странно как-то, что растет Метрополис, Республика, новые котлованы за окружной выставляют по прайсам от которых уши заворачиваются, а Варашавский "ждем метро" по какой-то волшебной причине стоит на месте? "Нетипичный сегмент"? Или дает Сержу последний шанс? Или все-таки какое-то более рациональное объяснение? (а что может быть более рациональным объяснением чем заморозка строительства в связи с неурегулированным земельным спором?) Но это не вписывается в твою теорию - поэтому, ясное дело, объяснение другое - стагнация и дешевей.
У КГС из его "тысяч квартир" попробуй найти что-то, что хотелось бы купить.


Максим, заметь, я не говорю, что роста нет - индексы его показывают, и я склонен считать их самым объективным мерилом динамики из всего, что у нас есть. Ты же тулишь саксесс-сторис (причем саксесс-сторис застройщиков, а не их клиентов), забывая о всем остальном, что происходит на рынке. Вот и получаются у тебя глупости - 43-68-100% роста с начала года вместо средних 10%



твій любимий Лун по новобудовам за рік показує +27% в долярах…

А з початку парапланерування плюс 33%

Страшно подумати щоб було, якби не парапланерування…
Первый
 
Повідомлень: 16399
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 11:53

  Libo написав:ЗЫ Это Гонгонг сегодня сильно пересрал и спросонья Америка неразобравшись запаниковала. Вытащили сотни миллиардов, ну а деньги теперь куда девать? Под 0% в банк положить? :shock: Завтра опять их принесут и купят дороже, чем сегодня в панике продали. :lol:


В тебе говорит инвестор в S&P500. Когда деньги лежат в одном из лучших доступных для покупки активов, действительно, нет мотивации их куда-то перекладывать в силу отсутствия альтернатив, оптимальных по отношению риска к прибыли.

Но здесь народ на КРЖН - высокоспекулятивном рынке, сенситивном к экономическим и политическим потрясениям, еще и с наличием на нем мошенников, умеющих избегать наказания.

Китай - светлый замок на холме, именуемом Emerging Markets. Если тамошние активы начнут распродавать, то все, что имеет более низкий инвестиционный рейтинг, просто сольют.

Ущерб для Украины от Азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг был выше, чем для большинства стран, в честь которых кризис и был назван азиатским. Вот тебе и "а какая здесь связь?"...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11109
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2502 раз.
Подякували: 5483 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:02

  zРадио написав:..
Китай - светлый замок на холме, именуемом Emerging Markets. Если тамошние активы начнут распродавать, то все, что имеет более низкий инвестиционный рейтинг, просто сольют.
..
Странно, как это еще на валютной вы с Denikom не зацепились. Один - вестник апокалипсиса, второй - "второй Франции".
И все, что характерно, графиками любят давить на психику )
sequence
 
Повідомлень: 5776
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1533 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:23

  sequence написав:airmax78
Вот, кстати и наше будущее.
https://lenta.ru/news/2021/09/21/dom_nedv/
Удорожание жилья, ИМХО, приведет к жесткой конкуренции и увеличению доли предложения "под ключ"

Имхо: потенциально огромный рынок для тех, кто сумеет наладить работу с девелоперами.
airmax78
 
Повідомлень: 39632
З нами з: 25.10.12
Подякував: 937 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:24

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Китай - светлый замок на холме, именуемом Emerging Markets. Если тамошние активы начнут распродавать, то все, что имеет более низкий инвестиционный рейтинг, просто сольют.
..
Странно, как это еще на валютной вы с Denikom не зацепились. Один - вестник апокалипсиса, второй - "второй Франции".
И все, что характерно, графиками любят давить на психику )


Ничего умнее написать не могли? Какой, нафиг, вестник апокалипсиса? Цикличность - обычное поведение рынков. Веруны в вечный рост и вечное падение одинаково ограничены в уме.

Если спусковым крючком мирового/крупнорегионального финансового кризиса вновь выступит пузырь на РН, тяжело даже представить, в какие регуляторные рамки его после этого загонят

PS: а фантазии Denik-а я регулярно приземляю - внимательнее читайте ветку. Просто не собираюсь подливать масла в сегодняшний огонь - не люблю, когда кого-то травят
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11109
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2502 раз.
Подякували: 5483 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:26

  Первый написав:
  zРадио написав:
Максим, заметь, я не говорю, что роста нет - индексы его показывают, и я склонен считать их самым объективным мерилом динамики из всего, что у нас есть. Ты же тулишь саксесс-сторис (причем саксесс-сторис застройщиков, а не их клиентов), забывая о всем остальном, что происходит на рынке. Вот и получаются у тебя глупости - 43-68-100% роста с начала года вместо средних 10%



твій любимий Лун по новобудовам за рік показує +27% в долярах…

А з початку парапланерування плюс 33%

Страшно подумати щоб було, якби не парапланерування…

Ждали -40% максимум,получили +40% "по самым скромным подсчетам". И это прогноз еще даже не начал действовать. Или уже начал?
airmax78
 
Повідомлень: 39632
З нами з: 25.10.12
Подякував: 937 раз.
Подякували: 4829 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:29

  Первый написав:
твій любимий Лун по новобудовам за рік показує +27% в долярах…

А з початку парапланерування плюс 33%

Страшно подумати щоб було, якби не парапланерування…


Я две недели назад уже комментировал это - Лун не перевзвешивает доли сегментов в динамике. Если то объяснение ты не понял, попробую на примере авто, который ты сам приводил:

Рав4 стоимостью 30к разобрали, но есть Прадо стоимостью 50к и 300-й Крузак, стоимостью 100к.

Когда Рав4 есть в наличии, продажи в сегменте 4х4 распределяются, соответственно, 50%, 30% и 20%. Средневзвешенная цена авто равняется (30к * 50% + 50к * 30% + 100к * 20%) = 50к.

Когда Рав4 нет в наличии, продажи в сегменте 4х4 распределяются, соответственно, 0%, 70%, 30%. Средневзвешенная цена авто равняется (30к * 0% + 50к * 70% + 100к * 30%) = 65к.

Примерно то же самое произошло на КРЖН - эконом из предложения де факто исчез. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Правильную ставку сделали застройщики, или подставили себе подножку, покажет время
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11109
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2502 раз.
Подякували: 5483 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:32

  airmax78 написав:
  sequence написав:airmax78
Вот, кстати и наше будущее.
https://lenta.ru/news/2021/09/21/dom_nedv/
Удорожание жилья, ИМХО, приведет к жесткой конкуренции и увеличению доли предложения "под ключ"

Имхо: потенциально огромный рынок для тех, кто сумеет наладить работу с девелоперами.

Трішки не так. Для тих хто просто зможе налагодити роботу за вмєняємі гроші.

Знайомі брали ремонти під ключ з матеріалами… у досить норм компаній ( по відгукам).
Ну таке…. Терміни, якість, нерви.
Ціни 300 і 500 дол за квадрат.
Первый
 
Повідомлень: 16399
З нами з: 27.10.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 2284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 13:06

  zРадио написав:..
Примерно то же самое произошло на КРЖН - эконом из предложения де факто исчез...

так вот оно чё, Михалыч..
так вы же сами вчера у КГС нашли 100500 квартир?
sequence
 
Повідомлень: 5776
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1533 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8574857585768577>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 62, 63, 64
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
636 314537
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 11:38
kingkongovets
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2139, 2140, 2141
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21407 3893769
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 вер, 2021 17:10
_Klim
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49714
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98219)
21.09.2021 14:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.