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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8574857585768577

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 13:18

  hume написав:
  rjkz написав:[quote
Сам я никуда США не приплетаю, а лишь отвечаю на посты, в которых так или иначе США упоминается. Особенно, если кто-то несет откровенную дичь. Единственное исключение за последнее время -когда я привел уровень цен в нью-йоркском новострое бизнес-класса и "хруща" для того, чтобы форумчане имели представление насколько киевские цены коррелируют уровню развития страны и города в мировой системе координат. Кроме того, в моем мировосприятии глобалиста, Украина не болтается где-то в космическом вакууме, а зависит от процессов происходящих в мире. Есть страны и города, где они зарождаются и расходятся по миру.США - одни из таких.

Нельзя сравнивать США и один город Украины, в котором сосредоточены все финансовые потоки.

Скажите для чего ставят рейтинг в многоквартирных домах городов Америки. Означает ли прелпологаемое качество проживания?


Почему? Почему тут сравнивают цены в Киеве и Варшаве, а посмотреть соотношние Киева и скажем НЙ - ни-ни?
почему за падением РН в 2008 году в США последовал обвал РН в Киеве, хотя нас вОна убеждала, что Украину крыза минет, а если сейчас в результате происходящих в мире процессов РН НЙ пойдет вниз или стабилизируется то в Кийове однозначный и стремительный рост - без вариантов?

Откровенно говоря - не сталкивался ни разу. Может где-то какие-то рейтинги есть и на них кто-то смотрит, но все что надо понять о предполагаемом качестве, можно почерпнуть из Зиллоу или Трулии. Популярен еще сайт Риелтор.ком, но мне он не очень. Обычно заходите на сайт, ставите, скажем, интересущий зип-код (почтовый индекс) или название города (если речь идет о небольшом городке) и штата. Далее обычгые фильтры - дом или билдинг, цена и тд. По фоткам и описанию вполне можно понять что из себя представляет объект.
Есть компании, которые сами сдают свои аппартменты в своих-же билдингах (например, КингзэндКвинс) или продают и сдают (уже упоминаемый ранее мной Авалон).
На сайте можно получить и информацию о локации - какие школы относятся к тому или иному дому, их рейтинг (потом надо проверить на сайте департамента образования), отзывы, этнический состав. Крайм - со статистикой зарегистрированных правонарушений и их видов. И тд.
Учитывая, что все сделки с недвигой (и аренда и продажа) идут через риелторов и они-же дают рекламу, то им самим интересно дать максимально точную информацию (которая видна при просмотре или проверяема), чтобы экономить свое время (для нас в это трудно поверить, но так бывает :mrgreen: ). В объявлении указывается риелтор или рилэстейт агентство, через которое идет реклама и можно кликнуть и почитать отзывы - если будет много негатива (таких тоже хватает), то никто не ахочет с ними иметь дело и терять время.
rjkz
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