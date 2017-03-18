Додано: Вів 21 вер, 2021 13:18

hume написав: rjkz написав: [quote

Сам я никуда США не приплетаю, а лишь отвечаю на посты, в которых так или иначе США упоминается. Особенно, если кто-то несет откровенную дичь. Единственное исключение за последнее время -когда я привел уровень цен в нью-йоркском новострое бизнес-класса и "хруща" для того, чтобы форумчане имели представление насколько киевские цены коррелируют уровню развития страны и города в мировой системе координат. Кроме того, в моем мировосприятии глобалиста, Украина не болтается где-то в космическом вакууме, а зависит от процессов происходящих в мире. Есть страны и города, где они зарождаются и расходятся по миру.США - одни из таких. [quoteСам я никуда США не приплетаю, а лишь отвечаю на посты, в которых так или иначе США упоминается. Особенно, если кто-то несет откровенную дичь. Единственное исключение за последнее время -когда я привел уровень цен в нью-йоркском новострое бизнес-класса и "хруща" для того, чтобы форумчане имели представление насколько киевские цены коррелируют уровню развития страны и города в мировой системе координат. Кроме того, в моем мировосприятии глобалиста, Украина не болтается где-то в космическом вакууме, а зависит от процессов происходящих в мире. Есть страны и города, где они зарождаются и расходятся по миру.США - одни из таких.

Нельзя сравнивать США и один город Украины, в котором сосредоточены все финансовые потоки.



Скажите для чего ставят рейтинг в многоквартирных домах городов Америки. Означает ли прелпологаемое качество проживания? Нельзя сравнивать США и один город Украины, в котором сосредоточены все финансовые потоки.Скажите для чего ставят рейтинг в многоквартирных домах городов Америки. Означает ли прелпологаемое качество проживания?

Почему? Почему тут сравнивают цены в Киеве и Варшаве, а посмотреть соотношние Киева и скажем НЙ - ни-ни?почему за падением РН в 2008 году в США последовал обвал РН в Киеве, хотя нас вОна убеждала, что Украину крыза минет, а если сейчас в результате происходящих в мире процессов РН НЙ пойдет вниз или стабилизируется то в Кийове однозначный и стремительный рост - без вариантов?Откровенно говоря - не сталкивался ни разу. Может где-то какие-то рейтинги есть и на них кто-то смотрит, но все что надо понять о предполагаемом качестве, можно почерпнуть из Зиллоу или Трулии. Популярен еще сайт Риелтор.ком, но мне он не очень. Обычно заходите на сайт, ставите, скажем, интересущий зип-код (почтовый индекс) или название города (если речь идет о небольшом городке) и штата. Далее обычгые фильтры - дом или билдинг, цена и тд. По фоткам и описанию вполне можно понять что из себя представляет объект.Есть компании, которые сами сдают свои аппартменты в своих-же билдингах (например, КингзэндКвинс) или продают и сдают (уже упоминаемый ранее мной Авалон).На сайте можно получить и информацию о локации - какие школы относятся к тому или иному дому, их рейтинг (потом надо проверить на сайте департамента образования), отзывы, этнический состав. Крайм - со статистикой зарегистрированных правонарушений и их видов. И тд.Учитывая, что все сделки с недвигой (и аренда и продажа) идут через риелторов и они-же дают рекламу, то им самим интересно дать максимально точную информацию (которая видна при просмотре или проверяема), чтобы экономить свое время (для нас в это трудно поверить, но так бывает). В объявлении указывается риелтор или рилэстейт агентство, через которое идет реклама и можно кликнуть и почитать отзывы - если будет много негатива (таких тоже хватает), то никто не ахочет с ними иметь дело и терять время.