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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 21 вер, 2021 13:18
hume написав: rjkz написав:
[quote
Сам я никуда США не приплетаю, а лишь отвечаю на посты, в которых так или иначе США упоминается. Особенно, если кто-то несет откровенную дичь. Единственное исключение за последнее время -когда я привел уровень цен в нью-йоркском новострое бизнес-класса и "хруща" для того, чтобы форумчане имели представление насколько киевские цены коррелируют уровню развития страны и города в мировой системе координат. Кроме того, в моем мировосприятии глобалиста, Украина не болтается где-то в космическом вакууме, а зависит от процессов происходящих в мире. Есть страны и города, где они зарождаются и расходятся по миру.США - одни из таких.
Нельзя сравнивать США и один город Украины, в котором сосредоточены все финансовые потоки.
Скажите для чего ставят рейтинг в многоквартирных домах городов Америки. Означает ли прелпологаемое качество проживания?
Почему? Почему тут сравнивают цены в Киеве и Варшаве, а посмотреть соотношние Киева и скажем НЙ - ни-ни?
почему за падением РН в 2008 году в США последовал обвал РН в Киеве, хотя нас вОна убеждала, что Украину крыза минет, а если сейчас в результате происходящих в мире процессов РН НЙ пойдет вниз или стабилизируется то в Кийове однозначный и стремительный рост - без вариантов?
Откровенно говоря - не сталкивался ни разу. Может где-то какие-то рейтинги есть и на них кто-то смотрит, но все что надо понять о предполагаемом качестве, можно почерпнуть из Зиллоу или Трулии. Популярен еще сайт Риелтор.ком, но мне он не очень. Обычно заходите на сайт, ставите, скажем, интересущий зип-код (почтовый индекс) или название города (если речь идет о небольшом городке) и штата. Далее обычгые фильтры - дом или билдинг, цена и тд. По фоткам и описанию вполне можно понять что из себя представляет объект.
Есть компании, которые сами сдают свои аппартменты в своих-же билдингах (например, КингзэндКвинс) или продают и сдают (уже упоминаемый ранее мной Авалон).
На сайте можно получить и информацию о локации - какие школы относятся к тому или иному дому, их рейтинг (потом надо проверить на сайте департамента образования), отзывы, этнический состав. Крайм - со статистикой зарегистрированных правонарушений и их видов. И тд.
Учитывая, что все сделки с недвигой (и аренда и продажа) идут через риелторов и они-же дают рекламу, то им самим интересно дать максимально точную информацию (которая видна при просмотре или проверяема), чтобы экономить свое время (для нас в это трудно поверить, но так бывает
). В объявлении указывается риелтор или рилэстейт агентство, через которое идет реклама и можно кликнуть и почитать отзывы - если будет много негатива (таких тоже хватает), то никто не ахочет с ними иметь дело и терять время.
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rjkz
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Додано: Вів 21 вер, 2021 13:23
Вести с полей. Зная специфику форума есть шанс что пожалею, но рискну
Родственник взял задаток за квартиру:
Самый центр Вишневого (не Киев, но почти), панелька 464 серии 1984 года постройки, 8/9 этаж, не угловая, площадь 45.5, раздельная двушка.
Ремонт "из Эпицентра" 2011 года с хорошей техникой 2011 года включая кондиционер,посудомойку,стиралку,холодильник, плиту.
Цена 45500$.
Перед продажей был проведен хоум-стейджинг (выброс части ненужной мебели чтобы свободная площадь квартиры была побольше, уборка, замена крана и прочих запчастей по мелочи на 50$).
Со стороны продавца риелтора не было, сняли фото и видео и наложили номер телефона водяным знаком в том числе и на видео.
Со стороны покупателя был риелтор (не ясно зачем, но им так спокойнее).
Продалось за 3 дня посмотров (кажется 8 просмотр).
Деньги пойдут не в недвижимость.
Решили продать пока не обанкротились китайские застройщики и пока Макс не успел закончить ремонт. Еле успели
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foxluck
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Додано: Вів 21 вер, 2021 13:46
foxluck написав:
Еле успели
Правильно, последний бутерброд, всегда самый вкусный.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 13:48
zРадио написав: Первый написав:
твій любимий Лун по новобудовам за рік показує +27% в долярах…
А з початку парапланерування плюс 33%
Страшно подумати щоб було, якби не парапланерування…
Я две недели назад уже комментировал это - Лун не перевзвешивает доли сегментов в динамике. Если то объяснение ты не понял, попробую на примере авто, который ты сам приводил:
Рав4 стоимостью 30к разобрали, но есть Прадо стоимостью 50к и 300-й Крузак, стоимостью 100к.
Когда Рав4 есть в наличии, продажи в сегменте 4х4 распределяются, соответственно, 50%, 30% и 20%. Средневзвешенная цена авто равняется (30к * 50% + 50к * 30% + 100к * 20%) = 50к.
Когда Рав4 нет в наличии, продажи в сегменте 4х4 распределяются, соответственно, 0%, 70%, 30%. Средневзвешенная цена авто равняется (30к * 0% + 50к * 70% + 100к * 30%) = 65к.
Примерно то же самое произошло на КРЖН - эконом из предложения де факто исчез. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Правильную ставку сделали застройщики, или подставили себе подножку, покажет время
Твої тексти крім сміху не викликають жодних емоцій чи почуттів. Зверхнє «ти не понял»…
Коли лун не ріс, ти з піною доказував що це об’єктивний індекс і як зателефонуєш його власникам , як докажеш що це самий об’єктивний індекс, то всім буде місця мало.
Тепер вже й лун не той… чи просто знайомі трубку не взяли….
Сміх та й годі. Економ пропозиції «ісчезли».
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Первый
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:21
sequence написав: zРадио написав:
..
Примерно то же самое произошло на КРЖН - эконом из предложения де факто исчез...
так вот оно чё, Михалыч..
так вы же сами вчера у КГС нашли 100500 квартир?
Не ленились бы вы и посмотрели, к какому классу относятся ЖК в его прайсе. Даже Урловские - комфорт, а не эконом. И они, действительно, качественно лучше той же Патриотики, расположенной по другую сторону Бажана
Первый написав:
Твої тексти крім сміху не викликають жодних емоцій чи почуттів. Зверхнє «ти не понял»…
Коли лун не ріс, ти з піною доказував що це об’єктивний індекс і як зателефонуєш його власникам , як докажеш що це самий об’єктивний індекс, то всім буде місця мало.
Тепер вже й лун не той… чи просто знайомі трубку не взяли….
Сміх та й годі. Економ пропозиції «ісчезли».
Не гори. Лун индексом никогда не был. Индексы - это Домик, Бомбер. Может еще что-то, о чем я не знаю. Про Лун я говорил и продолжаю настаивать, что он показывает актуальные предложения застройщиков.
Даже из моего примера, который тебе не понравился, очевидно, что несмотря на то, что роста цен на авто нет, есть рост стоимости входного билета. На первичке КРЖН я это и не отрицаю - да, с маленькими деньгами (40к, например) на нем стало нечего делать. Надеюсь, ты доволен )
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:23
foxluck написав:
..
Цена 45500$.
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кошмар.
Сержу полтишка уже на треху в чешке не хватит в пригороде
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:26
Faceless написав: airmax78 написав:
1/12/2021 года. Запомните эту дату, комрады.
И не говорите, что я вас не предупреждал.
Это дата завершения ремонта прелести?
Буду хохотать если Жир опять попадет в яблочко
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:30
zРадио написав:
.. Даже Урловские - комфорт, а не эконом. И они, действительно, качественно лучше той же Патриотики, расположенной по другую сторону Бажана..
чем лучше? Квартир на этаже меньше или потолки выше? Мож, МОПы покрашены красивше?
я не спец в недвиге, но ИМХО, "комфорт" - это маркетинговое название "эконома", потому что само слово "эконом" вызывает в душе пэрэсичного смуту.
В Патриотике вроде хоть ремонт базовый сделан был, мебель заноси и заселяйся - живи, а тут еще "комфортно" сам страдай с ремонтом
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:39
foxluck написав:
не
выскочили в закрывающуюся дверь. Если бы не рукожопы, которые мне стяжку делали, может и успел бы захлопнуть калитку в кэш у Вашего родственника перед носом.
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