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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8575857685778578

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 89
1. Не вище 900
15%
13
2. 901 - 1050
4%
4
3. 1050 - 1200
10%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
12
6. 1401 - 1500
20%
18
7. 1501 - 1650
11%
10
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
11%
10
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:06

  Первый написав:
  zРадио написав:Я две недели назад уже комментировал это - Лун не перевзвешивает доли сегментов в динамике.
Коли лун не ріс, ти з піною доказував що це об’єктивний індекс і як зателефонуєш його власникам , як докажеш що це самий об’єктивний індекс, то всім буде місця мало.
Тепер вже й лун не той… чи просто знайомі трубку не взяли…Сміх та й годі. Економ пропозиції «ісчезли».

Прям так и говорил? Собственникам позвонит? Там не объявлений от собственников, ЛУН продался 3-4-м рылоконторам, которые как хотят, так и крутят ценником. Я уже не раз приводил пример разброса цен на одну и ту же квартиру
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:10

Генезис-ньюз
Накануне нового учебного года студенческий городок Киевского политехнического института отметил знаковое событие – открытие нового общежития. Это пока первый и единственный пример в истории вуза, когда на территории кампуса, основанного в 70-х годах, появился новый жилой корпус.

Застройщиком выступила компания "Евротранс". Представитель компании Евгений Терлецкий рассказал о том, каким получилось новое общежитие и каковы дальнейшие планы "Евротранса".

— Расскажите, пожалуйста, почему именно "Евротранс" стал застройщиком общежития?

— Дело в том, что Киевский политех выступает заказчиком одного из наших проектов — жилого комплекса Genesis, который мы строим на Соломенке в Индустриальном переулке. И строительство общежития стало еще одним обязательством, которое мы взяли на себя. Кроме того, "Евротранс" имеет достаточно опыта в строительстве различных объектов. Среди недавних, успешно реализованных проектов – жилой дом бизнес-класса на Печерске, 20-этажный бизнес-центр "Палладиум Сити" на Антоновича, несколько коттеджных городков в пригороде. Поэтому мы были уверены, что в сжатые сроки и с соблюдением всех норм построим для КПИ новое общежитие.

..........................

— Чем компания "Евротранс" занимается сейчас?

— Мы продолжаем строительство жилого комплекса и офисного здания Genesis в Соломенском районе на Индустриальном переулке, 2. Готовимся уже в конце года сдавать первую очередь проекта.

— Расскажите, пожалуйста, о нем подробнее.

— Genesis – самый масштабный проект в нашем портфеле. :mrgreen: Это жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из пяти секций. Два дома расположены напротив друг друга, и это позволяет создать между ними визуально закрытое пространство. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Здесь мы обустроим детские площадки, спортивные и зеленые зоны. Также будет построен паркинг на 184 места.

https://news.liga.net/all/pr/intervyu-s ... bschejitie

Сравните ремонт в новострое-общаге с парочкой других ремонтов
https://news.liga.net/society/news/maly ... monta-foto

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/2/7285255/
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:04

  rjkz написав:[
Вау, какая неосвеломленность.
Некоторое время назад я имел участие в проектах над офисом и домом в центре Киева пакистанского миллиардера (долларового). Довольно известная в Украине личность. Подсказка - женат на блондинке-украинке.

Так он, скорее всего, один такой (именно миллиардер), а Барабашёв имеет ввиду более менее массовый переезд очень состоятельных арабских друзей.

И то он здесь (миллиардер)только из за жены украинки. Кстати, довольно потешная женщина. Всегда с радостью смотрю ее интервью. Очень понравилось когда она с западом молодой девахи рассказывала про люстры а их поместье по более 10куев за штуку.
Востаннє редагувалось hume в Вів 21 вер, 2021 16:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:08

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Китай - светлый замок на холме, именуемом Emerging Markets. Если тамошние активы начнут распродавать, то все, что имеет более низкий инвестиционный рейтинг, просто сольют.
..
Странно, как это еще на валютной вы с Denikom не зацепились. Один - вестник апокалипсиса, второй - "второй Франции".
И все, что характерно, графиками любят давить на психику )

Почетное звание вестника апокалипсиса у нас занято давно, и скорее всего, надолго. Бессменный топик стартер и хоронильщик мировой валюты - Хббгаф :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:10

  hume написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:..
Китай - светлый замок на холме, именуемом Emerging Markets. Если тамошние активы начнут распродавать, то все, что имеет более низкий инвестиционный рейтинг, просто сольют.
..
Странно, как это еще на валютной вы с Denikom не зацепились. Один - вестник апокалипсиса, второй - "второй Франции".
И все, что характерно, графиками любят давить на психику )

Почетное звание вестника апокалипсиса у нас занято давно, и скорее всего, надолго. Бессменный топик стартер и хоронильщик мировой валюты - Хббгаф :mrgreen:

что-то не видно его. Так и не дождался, видать. Ушел в монахи...
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